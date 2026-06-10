دورة كوينز: إيالا تخسر أمام يوفيتش مجدداً

ودعت اللاعبة الفلبينية ألكسندرا إيالا دورة كوينز للتنس للسيدات ذات الـ500 نقطة بعد خسارتها أمام الأميركية إيفا يوفيتش، المصنفة السادسة، بنتيجة 2-6، و2-6 في الدور الثاني مساء الأربعاء.

وكانت إيالا (21 عاماً)، قد تغلبت على الصينية تشانغ شواي بنتيجة 6-3، و6-2 في الدور الأول.

ألكسندرا إيالا (رويترز)

لكن إيالا لم تتمكن من الحفاظ على زخمها أمام يوفيتش، التي باتت الآن متقدمة عليها بنتيجة 2-صفر، بعد أن هزمتها في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة بنتيجة 6-4، 6-2.

وستواجه يوفيتش، المصنفة التاسعة عشرة عالمياً والتي بلغت ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، الفائزة من مباراة المصنفة الثانية، الأميركية الأخرى أماندا أنيسيموفا والألمانية لورا سيغموند.

إيالا لم تتمكن من الحفاظ على زخمها أمام يوفيتش (رويترز)

وارتقى تصنيف إيالا إلى المركز 33 عالمياً بعد فوزها ببطولة برمنغهام المفتوحة الأسبوع الماضي. كان هذا أول لقب لها على الملاعب العشبية وثاني لقب لها في بطولات رابطة محترفات التنس فئة 125 نقطة بعد فوزها بدورة غوادالاخارا المفتوحة 2025 في المكسيك.

وفي العام الماضي، حصدت الميدالية الذهبية في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا في تايلاند، لتكون هذه أول ميدالية ذهبية للفلبين في منافسات فردي السيدات منذ 26 عاماً.