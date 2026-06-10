أين تقيم منتخبات كأس العالم 2026؟

اختارت الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، مدينة كانساس سيتي مقراً لمعسكرها الأساسي خلال نهائيات كأس العالم 2026، لتنضم إلى منتخبات إنجلترا وهولندا والجزائر التي اتخذت القرار نفسه؛ ما يعزز مكانة عاصمة ولاية ميزوري بوصفها واحدةً من أبرز الوجهات المستضيفة لمعسكرات المنتخبات المشاركة في النسخة التاريخية الأولى التي تضم 48 منتخباً، إلى جانب منطقة نيويورك/نيوجيرزي التي استقطبت بدورها عدداً كبيراً من المنتخبات.
وفي المقابل، تستضيف المكسيك، إحدى الدول الثلاث المنظمة للبطولة، معسكرات سبعة منتخبات، من بينها إيران التي استقرت في نهاية المطاف على مدينة تيخوانا، في حين فضّل منتخبان فقط إقامة معسكريهما في كندا التي ستحتضن 13 مباراة من أصل 104 مباريات مقررة في البطولة.
وقال هايمو شيرغي، مدير العمليات في كأس العالم: «تشكل معسكرات القاعدة للمنتخبات جزءاً لا يتجزأ من نسيج أي كأس عالم. ففيها تستقر الفرق، وتتدرب، وتستعيد عافيتها، وتعيش الوتيرة اليومية للمنافسة».
وجاء توزيع معسكرات المنتخبات المشاركة على النحو الآتي:
الجزائر: كانساس سيتي (جامعة كانساس).
الأرجنتين: كانساس سيتي (مركز تدريب سبورتينغ كانساس سيتي).
أستراليا: منطقة خليج سان فرانسيسكو (منشأة أوكلاند روتس/سول).
النمسا: غوليتا، كاليفورنيا (جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا).
بلجيكا: رينتون، واشنطن (مركز الأداء التابع لسياتل ساوندرز).
البوسنة والهرسك: ساندي، يوتا (ملعب ريال سولت ليك).
البرازيل: نيويورك/نيوجيرزي (منشأة تدريب كولومبيا بارك).
كندا: فانكوفر (المركز الوطني لتطوير كرة القدم).
ساحل العاج: فيلادلفيا (فيلادلفيا يونيون).
جمهورية الكونغو الديمقراطية: هيوستن (مركز تدريب هيوستن).
كولومبيا: غوادالاخارا، المكسيك (أكاديمية أطلس).
الرأس الأخضر: تامبا، فلوريدا (ووترز سبورتسبليكس).
كرواتيا: ألكسندريا (مدرسة إبيسكوبال الثانوية).
كوراساو: بوكا راتون، فلوريدا (جامعة فلوريدا أتلانتيك).
تشيكيا: دالاس (ملعب مانسفيلد متعدد الاستخدامات).
الإكوادور: كولومبوس، أوهايو (مركز أداء كولومبوس كرو).
مصر: سبوكين، واشنطن (جامعة غونزاغا).
إنجلترا: كانساس سيتي (سووب سوكر فيليدج).
إسبانيا: تشاتانوغا، تينيسي (مدرسة بايلور).
فرنسا: بوسطن (جامعة بنتلي).
ألمانيا: وينستون- سالم، كارولاينا الشمالية (جامعة ويك فورست).
غانا: بوسطن (جامعة براينت).
هايتي: نيويورك/نيوجيرزي (جامعة ستوكتون).
إيران: تيخوانا، المكسيك (مركز شولوإيتسكوينتلي).
العراق: غرينبراير، فيرجينيا الغربية (مركز غرينبراير للأداء الرياضي).
الأردن: بورتلاند (جامعة بورتلاند).
اليابان: ناشفيل، تينيسي (منشأة نادي ناشفيل).
كوريا الجنوبية: غوادالاخارا، المكسيك (تشيفاس فيردي فايي).
السعودية: أوستن، تكساس (ملعب أوستن إف سي).
المغرب: نيويورك/نيوجيرزي (مدرسة بينغري).
المكسيك: مكسيكو سيتي (مركز الأداء العالي).
هولندا: كانساس سيتي (مركز تدريب كانساس سيتي).
النرويج: غرينزبورو، كارولاينا الشمالية (جامعة كارولاينا الشمالية في غرينزبورو).
نيوزيلندا: سان دييغو (جامعة سان دييغو – ملعب توريرو).
بنما: نيو تيكومسيث، كندا (موقع تدريب نوتاواساغا).
باراغواي: منطقة خليج سان فرانسيسكو (مجمع سبارتان لكرة القدم).
البرتغال: بالم بيتش غاردنز (حديقة مقاطعة غاردنز نورث).
قطر: سانتا باربرا، كاليفورنيا (كلية ويستمونت).
جنوب أفريقيا: باتشوكا، المكسيك (باتشوكا – جامعة كرة القدم).
اسكوتلندا: شارلوت، كارولاينا الشمالية (منشأة نادي شارلوت).
السنغال: نيويورك/نيوجيرزي (جامعة روتغرز).
سويسرا: سان دييغو (إس دي جيه إيه).
السويد: دالاس (ملعب إف سي دالاس).
تونس: مونتيري، المكسيك (مركز تدريب رايادوس).
تركيا: ميسا، أريزونا (ملاعب أريزونا الرياضية).
الأوروغواي: كانكون، المكسيك (مركز تدريب ماياكوبا كانكون).
الولايات المتحدة: إرفاين (مجمع غريت بارك الرياضي).
أوزبكستان: أتلانتا (مركز تدريب أتلانتا يونايتد).