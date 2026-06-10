عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:42 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مينامينو يدعم مشوار اليابان في «كأس العالم» بدور إرشادي

تاكومي مينامينو (رويترز)
تاكومي مينامينو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

مينامينو يدعم مشوار اليابان في «كأس العالم» بدور إرشادي

تاكومي مينامينو (رويترز)
تاكومي مينامينو (رويترز)

سيشارك تاكومي مينامينو في مشوار المنتخب الياباني بكأس العالم لكرة القدم، رغم استمرار تعافيه من الإصابة، إذ سيتولى المهاجم دوراً توجيهياً؛ سعياً لتقديم «أقصى دعم ممكن» لزملائه. وكان الدولي الياباني قد تعرَّض لتمزقٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، خلال مشاركته مع نادي موناكو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي إصابة تتطلب عادةً فترة غياب تمتد بين ستة وتسعة أشهر، ما وضع حداً لآماله في خوض منافسات البطولة لاعباً. وتُشكل إصابة مينامينو، البالغ من العمر 31 عاماً، ضربة للمنتخب الياباني، إذ يملك اللاعب السابق لليفربول خبرة كبيرة، بعدما خاض 73 مباراة دولية سجل خلالها 26 هدفاً مع منتخب بلاده. وكان مينامينو عنصراً محورياً في مسيرة تأهل اليابان إلى النهائيات، لكنه سيؤدي، الآن، دوراً خارج المستطيل الأخضر، بعد ضمّه إلى القائمة للمساهمة بخبرته ودعم اللاعبين. ونقلت وكالة كيودو اليابانية، اليوم الأربعاء، عن مينامينو قوله: «قبل كل شيء، أنا سعيد بالانضمام إلى هذه المجموعة. لقد ساعدني كثيرون للوصول إلى هذه المرحلة، وآمل أن أقدم أقصى دعم للفريق عبر نقل خبرتي الشخصية وتقديم إسهامي بطريقتي الخاصة». وأضاف: «كانت الأسابيع الأولى صعبة، كما هو متوقع. الإصابات جزء من حياة أي لاعب، لكن توقيتها، هذه المرة، إلى جانب رغبتي الكبيرة في خوض كأس العالم، جعلا الأمر أكثر قسوة». ويعكس دور مينامينو توجهاً متزايداً لدى المنتخبات نحو تقدير التأثير خارج الملعب بقدر أهميته داخله. فقد اتبعت أستراليا نهجاً مُشابهاً بتعيين المهاجم مارتن بويل «مسؤولاً رسمياً عن تعزيز الأجواء داخل المنتخب» في حين ستستفيد اليابان أيضاً من خبرة قائدها السابق مايا يوشيدا، الذي انضم بدوره إلى القائمة في دور داعم. وتخوض اليابان النهائيات، للمرة الثامنة على التوالي، مدعومة بسلسلة من النتائج القوية، في ظل تفاؤل المدرب هاجيمي مورياسو بقدرة فريقه على الذهاب بعيداً في البطولة. وأوقعت القرعة اليابان في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا والسويد وتونس، على أن تستهل مشوارها بمواجهة هولندا، يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي، على ملعب دالاس بولاية تكساس.

مواضيع
كرة القدم كأس العالم رياضة اليابان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

جدل حول تفتيش لاعبي السنغال... و«الاتحاد» يوضح: إجراء لتسريع السفر

رياضة عالمية جدل حول تفتيش لاعبي السنغال... و«الاتحاد» يوضح إجراء لتسريع السفر (أ.ب)

جدل حول تفتيش لاعبي السنغال... و«الاتحاد» يوضح: إجراء لتسريع السفر

اتخذ الاتحاد السنغالي لكرة القدم خطوة لتوضيح مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت لاعبي المنتخب يخضعون لإجراءات تفتيش أمني.

«الشرق الأوسط» (دكار)
الرياضة كأس العالم 2026... مسرح ولادة «الأوراق الرابحة» للكرة العربية
الرياضة

شبان برتبة نجوم... أصغر الوجوه العربية في مونديال 2026

شباب عرب يقتحمون المسرح العالمي بمونديال 2026. «الشرق الأوسط» ترصد الترتيب العمري، والأدوار التكتيكية لأصغر 9 مواهب واعدة بقيادة المصري حمزة عبد الكريم.

كوثر وكيل (لندن)
رياضة عالمية عمر عبد القادر أرتان (رويترز)
رياضة عالمية

الحَكم الصومالي أرتان: منعي من دخول أميركا «مؤسف»

قال الحَكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، اليوم الأربعاء، إن قرار منعه من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم كان «مؤسفاً».

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
رياضة عالمية ماركو سيلفا (رويترز)
رياضة عالمية

ماركو سيلفا مديراً فنياً جديداً لبنفيكا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم توصله لاتفاق مع ماركو سيلفا، مدرب فولهام السابق، لتدريب الفريق لمدة عامين خلفاً لجوزيه مورينيو.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
الرياضة «حصون المونديال»... كيف كتبت قفازات الحراس تاريخ «أسود الأطلس»؟
الرياضة

«حصون الأطلس»... حكاية الرجال الذين حرسوا أحلام المغرب في ملاعب كأس العالم

قلاع المغرب المونديالية... رحلة الحراس من أمجاد الزاكي إلى إعجاز بونو، وثلاثي الأمان بمونديال 2026 لحراسة أحلام المملكة التاريخية بكأس العالم.

كوثر وكيل (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

جدل حول تفتيش لاعبي السنغال... و«الاتحاد» يوضح: إجراء لتسريع السفر

جدل حول تفتيش لاعبي السنغال... و«الاتحاد» يوضح إجراء لتسريع السفر (أ.ب)
جدل حول تفتيش لاعبي السنغال... و«الاتحاد» يوضح إجراء لتسريع السفر (أ.ب)
  • دكار: «الشرق الأوسط»
TT
  • دكار: «الشرق الأوسط»
TT

جدل حول تفتيش لاعبي السنغال... و«الاتحاد» يوضح: إجراء لتسريع السفر

جدل حول تفتيش لاعبي السنغال... و«الاتحاد» يوضح إجراء لتسريع السفر (أ.ب)
جدل حول تفتيش لاعبي السنغال... و«الاتحاد» يوضح إجراء لتسريع السفر (أ.ب)

اتخذ الاتحاد السنغالي لكرة القدم خطوة لتوضيح مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت لاعبي المنتخب وهم يخضعون لإجراءات تفتيش أمني على مدرَّج المطار، في مشهدٍ أثار انتقادات، واتهمه البعض بالتمييز.

وأظهرت اللقطات، التي انتشرت على نطاق واسع، لاعبي السنغال، أثناء خضوعهم للفحص الأمني قبل مغادرتهم رالي بولاية نورث كارولاينا إلى سان أنطونيو في تكساس، حيث خاضوا مباراة ودية تحضيرية أمام السعودية، قبل انطلاق البطولة. وفي ردِّه على الجدل، أكد الاتحاد السنغالي أن جميع الإجراءات جرت وفق «لوائح أمن المطارات المعمول بها»، موضحاً أنها كانت جزءاً من ترتيبات خاصة لتسريع عملية السفر. وجاء في بيان «الاتحاد»: «في إطار الترتيبات اللوجستية للرحلة، غادرت الحافلة التي تُقل المنتخب، الفندقَ في رالي متجهة مباشرة إلى مدرج المطار».

وأضاف: «أتاح هذا الإجراء للاعبين وأعضاء الجهاز الفني استكمال جميع الفحوصات الأمنية والشرطية عند سُلَّم الطائرة مباشرة، دون الحاجة للمرور عبر صالات المطار ومناطق الصعود التقليدية».

وتابع البيان: «كان الهدف الأساسي من هذا التنظيم هو تقليص زمن الرحلة وتسهيل عملية الصعود إلى الطائرة الخاصة المتجهة إلى سان أنطونيو». وتعادل منتخب السنغال، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، دون أهداف مع السعودية في لقاء ودي أُقيم أمس الثلاثاء. ويستهلّ منتخب السنغال مشواره في «كأس العالم» بمواجهة فرنسا، 16 يونيو (حزيران) الحالي، في نيوجيرسي، قبل أن يلتقي النرويج في الملعب نفسه يوم 22 يونيو، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة العراق في تورونتو، يوم 26 يونيو.

مواضيع
كرة القدم كأس العالم رياضة السنغال
الرياضة رياضة عالمية

الحَكم الصومالي أرتان: منعي من دخول أميركا «مؤسف»

عمر عبد القادر أرتان (رويترز)
عمر عبد القادر أرتان (رويترز)
  • مقديشو: «الشرق الأوسط»
TT
  • مقديشو: «الشرق الأوسط»
TT

الحَكم الصومالي أرتان: منعي من دخول أميركا «مؤسف»

عمر عبد القادر أرتان (رويترز)
عمر عبد القادر أرتان (رويترز)

قال الحَكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، اليوم الأربعاء، إن قرار منعه من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، كان «مؤسفاً». وكان من المقرر أن يصبح أرتان، الذي حصل على لقب أفضل حَكم في فئة الرجال لعام 2025 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أول صومالي ‌يدير مباريات ‌في هذا الحدث العالمي، لكن ​إدارة ‌الجمارك وحماية ⁠الحدود ​الأميركية منعته ⁠من الدخول، مطلع هذا الأسبوع. وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، إن الولايات المتحدة منعت أرتان من دخول البلاد للمشاركة في كأس العالم بسبب صِلاته بأفراد «يُشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية». وقال أرتان، للصحافيين، بعد وصوله إلى العاصمة الصومالية مقديشو: «ما حدث قد حدث، وكان ⁠مؤسفاً.

أنا ممتنّ للدعم الذي قدّمه ‌لي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، وحثّ ‌المشجعين الذين احتشدوا لاستقباله على الوقوف إلى ​جانب بلدهم. وأضاف: «الصومال بلدنا، سواء ‌أكانت الأوضاع جيدة أم سيئة. أريد أن أقول ‌لشبابنا ألا يفقدوا الأمل في بلدنا. أنا، الآن، في بلدي، ولا أريد أن أكون في أي مكان آخر».

وشكّلت سياسات الهجرة الصارمة التي تنتهجها الإدارة الأميركية مصدر قلق، قبل انطلاق «كأس ‌العالم». ففي العام الماضي، فرضت واشنطن حظراً شاملاً على سفر مواطني 12 دولة؛ ⁠منها الصومال.

وقال ⁠متحدث باسم «فيفا» إن أرتان لن يتمكن من التدريب والتحكيم في «كأس العالم»، التي تنطلق، غداً الخميس، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقالت الحكومة الصومالية إنها حاولت، دون جدوى، التفاوض مع الولايات المتحدة و«فيفا» للسماح لأرتان بدخول البلاد، وأعربت عن حزنها لما حدث. وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود، في بيان، إن مواطناً صومالياً، دون ذكر اسمه، وصل إلى مطار ميامي الدولي قادماً من إسطنبول، يوم السبت الماضي، وعُدَّ غير مسموح له ​بالدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات ​الأمنية. وقال مسؤول في الإدارة لاحقاً إن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود قرروا أن أرتان يشكل تهديداً للأمن القومي.

مواضيع
كأس العالم كرة القدم رياضة الصومال
الرياضة رياضة عالمية

ماركو سيلفا مديراً فنياً جديداً لبنفيكا

ماركو سيلفا (رويترز)
ماركو سيلفا (رويترز)
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

ماركو سيلفا مديراً فنياً جديداً لبنفيكا

ماركو سيلفا (رويترز)
ماركو سيلفا (رويترز)

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم توصله لاتفاق مع ماركو سيلفا، مدرب فولهام السابق، لتدريب الفريق لمدة عامين خلفاً لجوزيه مورينيو، الذي سوف يرحل لتدريب ريال مدريد، بعدما دفع الفريق الإسباني قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغة 15 مليون يورو (17.3 مليون دولار).

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا) أن الخطوتين كانتا متوقعتين منذ فترة، لكن عودة مورينيو إلى ملعب سانتياغو برنابيو لولاية ثانية كانت مشروطة بإعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيساً للنادي.

وتأكد ذلك أمس الأول الاثنين بعدما حقق بيريز فوزاً كاسحاً في الانتخابات، مما مهَّد الطريق لإتمام الصفقة.

وجاء في بيان لبنفيكا: «أبلغ النادي هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية بأن ريال مدريد أعرب رسمياً عن رغبته في التعاقد مع جوزيه مورينيو مقابل 15 مليون يورو، بعد موافقة المدرب على الانتقال. شكراً لك، جوزيه مورينيو».

وأضاف: «يعلن بنفيكا، في إفصاح رسمي لهيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية، توصله إلى اتفاق مع ماركو سيلفا لتوقيع عقد عمل يمتد موسمين، مع إمكانية التمديد حتى عام 2028».

وتنتظر سيلفا مهمة صعبة في خلافة مورينيو، حيث لم يتعرض بنفيكا لأي هزيمة في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، لكنه أنهى المنافسات في المركز الثالث بفارق ثماني نقاط خلف بورتو المتصدر، بعدما تعادل في 11 مباراة من أصل 34 مباراة.

وفي الوقت نفسه، يعود مورينيو للعاصمة الإسبانية لتدريب ريال مدريد مرة ثانية، حيث سبق له الفوز بالدوري وكأس ملك إسبانيا في ولايته الأولى التي استمرت في الفترة من 2010 إلى 2013

وأعلن ريال مدريد أمس الثلاثاء انفصاله عن المدرب ألفارو أربيلوا، الذي تولى تدريب الفريق عقب إقالة تشابي ألونسو بعد ستة أشهر فقط من توليه المسؤولية، ليمهد الطريق لعودة مورينيو.

مواضيع
دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي كرة القدم الرياضة الدوري الأوروبي البرتغال