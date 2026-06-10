مينامينو يدعم مشوار اليابان في «كأس العالم» بدور إرشادي

جدل حول تفتيش لاعبي السنغال... و«الاتحاد» يوضح: إجراء لتسريع السفر

اتخذ الاتحاد السنغالي لكرة القدم خطوة لتوضيح مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت لاعبي المنتخب وهم يخضعون لإجراءات تفتيش أمني على مدرَّج المطار، في مشهدٍ أثار انتقادات، واتهمه البعض بالتمييز.

وأظهرت اللقطات، التي انتشرت على نطاق واسع، لاعبي السنغال، أثناء خضوعهم للفحص الأمني قبل مغادرتهم رالي بولاية نورث كارولاينا إلى سان أنطونيو في تكساس، حيث خاضوا مباراة ودية تحضيرية أمام السعودية، قبل انطلاق البطولة. وفي ردِّه على الجدل، أكد الاتحاد السنغالي أن جميع الإجراءات جرت وفق «لوائح أمن المطارات المعمول بها»، موضحاً أنها كانت جزءاً من ترتيبات خاصة لتسريع عملية السفر. وجاء في بيان «الاتحاد»: «في إطار الترتيبات اللوجستية للرحلة، غادرت الحافلة التي تُقل المنتخب، الفندقَ في رالي متجهة مباشرة إلى مدرج المطار».

وأضاف: «أتاح هذا الإجراء للاعبين وأعضاء الجهاز الفني استكمال جميع الفحوصات الأمنية والشرطية عند سُلَّم الطائرة مباشرة، دون الحاجة للمرور عبر صالات المطار ومناطق الصعود التقليدية».

وتابع البيان: «كان الهدف الأساسي من هذا التنظيم هو تقليص زمن الرحلة وتسهيل عملية الصعود إلى الطائرة الخاصة المتجهة إلى سان أنطونيو». وتعادل منتخب السنغال، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، دون أهداف مع السعودية في لقاء ودي أُقيم أمس الثلاثاء. ويستهلّ منتخب السنغال مشواره في «كأس العالم» بمواجهة فرنسا، 16 يونيو (حزيران) الحالي، في نيوجيرسي، قبل أن يلتقي النرويج في الملعب نفسه يوم 22 يونيو، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة العراق في تورونتو، يوم 26 يونيو.