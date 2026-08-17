فرنكفورت يخطط للتعاقد مع حارس مرمى فرايبورغ

يخطط نادي آينتراخت فرنكفورت الألماني للتعاقد مع حارس مرمى فرايبورغ؛ نواه أتوبولو.
ووفق مجلة «كيكر شبورتس»، فإن الحارس البالغ من العمر 24 عاماً يرغب في الرحيل عن فرايبورغ خلال فترة الانتقالات الحالية، بينما يبحث فرنكفورت عن حارس جديد ليكون الحارس الأساسي للفريق. ويعدّ أتوبولو الحلَّ المفضل للنادي الألماني.
ويحظى أتوبولو باهتمام أندية أخرى أيضاً، من بينها نابولي الإيطالي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وبورنموث الإنجليزي.
واستبق فرايبورغ الرحيل المحتمل لأتوبولو بالتعاقد مع ميو باكهاوس حارس مرمى فيردر بريمن.
ويشعر فرنكفورت بأن مستوى الحارسين؛ كاوا سانتوس ومايكل زيتيرر، لم يكن مقنعاً خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، لا سيما بعد الخسارة الثقيلة أمام برينتفورد الإنجليزي 0 - 7 في مباراة ودية السبت الماضي؛ مما دفع بإدارة النادي، وفق «كيكر شبورتس»، إلى إعادة النظر في خطتها بشأن مركز حراسة المرمى.
ويطلب فرايبورغ نحو 20 مليون يورو (نحو 23 مليون دولار)، للاستغناء عن أتوبولو، الذي لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي حتى يونيو (حزيران) 2027.