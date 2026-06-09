دراسة تُظهر زيادة الاهتمام بكرة القدم في أميركا الشمالية قبل كأس العالم

أفادت شركة «نيلسن» لتحليل البيانات في تقرير صدر، الثلاثاء، بأن قاعدة مشجعي كرة القدم في أميركا الشمالية زادت بنسبة 10.9 في المائة لتصل إلى أكثر من 136 مليون شخص خلال السنوات الخمس الماضية؛ ما يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد قبيل انطلاق كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك.

وأظهرت الدراسة، التي غطت جميع اتجاهات الجماهير في الدول الثلاث المضيفة، أن ظهور النجم ليونيل ميسي لأول مرة مع نادي إنتر ميامي في كأس بطولات الدوري المحلية في الدول الثلاث عام 2023 أدى إلى قفزة في عدد المشاهدين بلغت 173 في المائة، مقارنة بمتوسط مشاهدات البطولة.

وكتبت «نيلسن»: «شهدت كأس دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين زيادة بلغت 97 في المائة مقارنة بعام 2024 مع فوز إنتر ميامي بالكأس؛ ما يثبت أن كرة القدم المحلية تجني ثمار هذا الاهتمام المتزايد أيضاً».

ووفقاً للدراسة، فإن الولايات المتحدة رابع أكبر قاعدة جماهيرية لكرة القدم في العالم بعدد إجمالي يبلغ 62.5 مليون متابع.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للعبة (فيفا): «يُظهر تقرير (نيلسن) الجديد الارتفاع الكبير والملموس في شعبية كرة القدم في أميركا الشمالية؛ ما يعزز قرار استضافة كأس العالم 2026 في القارة».

وأشار التقرير إلى أن نحو 64 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون أن زيادة اهتمامهم باللعبة، في حين بدأ ما يقرب من ربع المشجعين مشاهدة كرة القدم في السنوات الخمس الأخيرة.

وقال نحو سبعة من كل عشرة أشخاص إن اهتمامهم زاد في السنوات الثلاث الماضية للعبة مع اقتراب موعد كأس العالم.

ولا تزال المكسيك أقوى سوق في المنطقة، حيث تتصدر كرة القدم جميع الألعاب بنسبة تفاعل تبلغ 63 في المائة، في حين تحتل المرتبة الرابعة في الولايات المتحدة والثالثة في كندا.

وقال التقرير إن الجماهير في الولايات المتحدة يميلون إلى أن يكونوا أصغر سناً وأكثر ثراءً؛ إذ ينتمي 76 في المائة منهم إلى جيل الألفية والجيل زد، كما أن نسبة مشاركة السيدات أعلى مقارنة بأوروبا.

وفي جميع أنحاء أميركا الشمالية، يشاهد 72 في المائة من الناس المباريات عبر التلفزيون أو من خلال البث المباشر، في حين تظل وسائل التواصل الاجتماعي منصة ثانوية مهمة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2026 الخميس المقبل.