«إن بي إيه»: ويمبانياما يُحيي آمال سبيرز بإسقاط نيكس على أرضه

تألق النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما بتسجيله 32 نقطة ليقود فريقه سان أنتونيو سبيرز للفوز على مضيفه نيويورك نيكس 115-111، ويحيي آماله في السلسلة النهائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في الوقت الذي تعرّض الرئيس دونالد ترمب الذي تابع المباراة إلى صافرات استهجان.

وأضاف ويمبانياما إلى رصيده الشخصي ثماني متابعات، وست تمريرات حاسمة، وثلاثة حوائط صد «بلوك شوت»، وكرتين مسروقتين، ليقلّص سبيرز السلسلة إلى 1-2 ضمن سلسلة المباريات السبع الممكنة.

وقال العملاق الفرنسي البالغ 22 عاماً، بعد المباراة: «قمنا بما يجب أن نقوم به، لكن المهمة لم تنتهِ حتماً. لم نصل حتى إلى منتصف الطريق. الأصعب هو ما ينتظرنا».

وشهدت صالة ماديسون سكوير غاردن، التي استضافت أول مباراة في نهائي الدوري منذ عام 1999، أجواء جماهيرية صاخبة. كما تعرّض الرئيس ترمب، الذي أصبح أول رئيس في منصبه يحضر مباراة في نهائي الدوري، لصافرات استهجان فور ظهوره على الشاشات العملاقة داخل الملعب.

وأدت الإجراءات الأمنية المشددة على خلفية حضور ترمب، إلى الطلب من المشجعين الوصول إلى الملعب قبل ساعتين من موعد الانطلاق، كما أُلغيت فعالية مشاهدة المباراة التي كان من المقرر إقامتها خارج الملعب.

وإدراكاً منه أن أي فريق لم يسبق له قلب تأخره 0-3 في سلسلة ضمن الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، دفع سبيرز بكل أوراقه في المباراة الثالثة، ساعياً إلى تدارك الأخطاء القاتلة التي ارتكبها في الدقائق الأخيرة من المواجهة الثانية، والتي كلّفته خسارة مؤلمة.

وأضاف ستيفون كاسل 23 نقطة إلى رصيد سبيرز، فيما سجّل ديلان هاربر 13 بعد دخوله من دكة البدلاء.

وكان جايلن برونسون أفضل مسجّل لنيويورك بـ32 نقطة، وأضاف البريطاني أو جي أنونوبي 28، لكن نيكس عانى من أمسية هجومية باهتة بعدما اكتفى بتسجيل 40 تسديدة من أصل 88 محاولة من المسافات كلها، و13 ثلاثية من أصل 37.