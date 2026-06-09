الإصابة تهدد مشاركة الحارس فيربورغن مع هولندا في «كأس العالم 2026»

تعرض بارت فيربورغن، حارس مرمى منتخب هولندا، لإصابة في الفخذ خلال مباراة الفريق الودية الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي جمعته بمنتخب أوزبكستان.

واستُبدل بفيربورغن، حارسِ مرمى فريق برايتون الإنجليزي، بعد اصطدامه بعبد القادر خوسانوف، لاعب منتخب أوزبكستان، في الشوط الثاني من عمر المباراة، التي أقيمت مساء الاثنين بمدينة نيويورك الأميركية، وانتهت بفوز هولندا 2 - 1.

ونقلت «هيئة الإذاعة الهولندية (إن أو إس)» عن رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، قوله: «سوف ننتظر وسنرى. سيخضع فيربورغن لفحوصات طبية».

وحل مارك فليكن، حارس المرمى الاحتياطي، الذي يلعب في صفوف باير ليفركوزن الألماني، محل فيربورغن في بقية المباراة ضد أوزبكستان، في حين بقي الحارس الثالث روبن رولفس، حارس مرمى سندرلاند الإنجليزي، على مقاعد البدلاء.

وصرح كومان بأنه سيناقش الوضع مع حراس المرمى فور وصولهم إلى معسكرهم التدريبي في كانساس سيتي بالولايات المتحدة، حيث يخوض المنتخب الهولندي أولى مبارياته في كأس العالم يوم الأحد المقبل ضد المنتخب الياباني، ضمن منافسات المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات للبطولة، التي تقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان منتخب هولندا أعلن في وقت سابق أن مدافع آرسنال الإنجليزي، يورين تيمبر، سيغيب عن كأس العالم بسبب إصابة في الفخذ، وقد حل لوتشاريل غيرترويدا مكانه في القائمة.