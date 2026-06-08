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أويارزابال: منتخب إسبانيا جاهز للمنافسة على لقب المونديال

ميكيل أويارزابال في تدريبات إسبانيا (رويترز)
ميكيل أويارزابال في تدريبات إسبانيا (رويترز)
  • شاتانوغا: «الشرق الأوسط»
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  • شاتانوغا: «الشرق الأوسط»
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أويارزابال: منتخب إسبانيا جاهز للمنافسة على لقب المونديال

ميكيل أويارزابال في تدريبات إسبانيا (رويترز)
ميكيل أويارزابال في تدريبات إسبانيا (رويترز)

يبقى ميكيل أويارزابال أحد أكثر اللاعبين الذين يثق بهم لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بفضل عملهما معاً لما يزيد على 10 أعوام.

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي إن منتخب إسبانيا سيشارك في مونديال 2026 بقائمة تجمع بين النجوم واللاعبين الموهوبين الذين لا يحظون بالتقدير الكافي.

وأضاف أن السمة المشتركة للاعبي إسبانيا أنه يمكن الاعتماد عليهم لتحقيق النتائج المطلوبة، وقد يكون أويارزابال لاعباً متواضعاً، ولكنه دائماً ما يترك بصمة مميزة على أرض الملعب.

وأشار إلى أن هدف أويارزابال الذي أسهم في تتويج إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا الأخيرة، أبرز مثال لذلك، ليواصل بعدها تألقه بأداء مميز.

ويعد قائد ريال سوسيداد من أبرز لاعبي منتخب إسبانيا، وقال في مقابلة مع موقع «فيفا»: «أنا بحالة جيدة، فاللاعب تزداد ثقته بنفسه عندما يشارك في المباريات بانتظام، والانسجام بشكل أفضل مع زملائي في الفريق، وهذا ملخص ما أشعر به حالياً».

أضاف: «أنا بحالة جيدة، لقد منعتني مشكلات بدنية من المشاركة في كأس العالم الماضية؛ لذا فإن تواجدي مع المنتخب للمشاركة في هذه النسخة يعني الكثير لي».

واصل المهاجم الإسباني: «علينا التركيز في كل مباراة على حدة، ورغم أن نظام الدور الأول يبدو سلساً، ولكن أي خطأ بسيط قد يورطنا في أزمة؛ لذا علينا تجاوز الدور الأول، وبعدها سيكون لدينا الوقت للتفكير فيما سيحدث إذا سارت الأمور كما نخطط لها».

استطرد أويارزابال: «نشعر بالثقة والحماس، لا نعتقد أننا أفضل من أي فريق آخر، بل نتعامل بواقعية، ونؤمن بقدراتنا، وهذا ما يؤكده المدرب دائماً، وكان عاملاً مؤثراً في تتويجنا بلقب أمم أوروبا في 2024».

وشدد: «يجب أن ندعم أنفسنا، ونثق بالجميع، ونتذكر أن الأساسيين والبدلاء سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الفريق، كان هذا مفتاح نجاحنا، وسيساعدنا على تحقيق المزيد من النجاحات».

وقال أيضاً: «مجرد المشاركة في كأس العالم يبقى إنجازاً عظيماً، وبعد ما حدث لي قبل مونديال 2022، سيكون من الرائع ظهوري في كأس العالم لأول مرة، لكن النجاحات الجماعية أهم من أي إنجاز فردي».

وبشأن ذكرياته عن النسخ السابقة، أشار قائد سوسيداد: «لقد ولدت عام 1997؛ لذا فإن ذكرياتي عن مونديال 2006 تبقى ضعيفة، أستوعب بعضها، ولكن لا أتذكرها جيداً».

وختم ميكيل أويارزابال: «أما مونديال 2010 فكان مميزاً لأسباب واضحة (فوز إسبانيا) باللقب، وتركت أثراً مميزاً في نفسي، وكنت أكبر سناً، وبدأت ألعب كرة القدم بشكل منتظم؛ لذا فإن ذكرياتي عن هذه البطولة أفضل كثيراً».

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هازارد يستعيد ذكريات المونديال

النجم البلجيكي السابق إدين هازارد (د.ب.أ)
النجم البلجيكي السابق إدين هازارد (د.ب.أ)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
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  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
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هازارد يستعيد ذكريات المونديال

النجم البلجيكي السابق إدين هازارد (د.ب.أ)
النجم البلجيكي السابق إدين هازارد (د.ب.أ)

ابتعد النجم البلجيكي إدين هازارد عن ملاعب كرة القدم تماماً بعد اعتزاله اللعبة، لكن ذلك لم يمنعه من استرجاع ذكريات مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وشارك هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق، في كأس العالم ثلاث مرات في نسخ 2014 و2018 و2022.

وقال هازارد في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي (فيفا): «لقد ابتعدت كثيراً عن كرة القدم، لقد كانت تستحوذ على ما يقرب من 95 في المائة من وقتي، وهو أمر جيد لأنني كنت أستمتع بها، لكنني الآن انتقلت إلى مرحلة أخرى».

وأضاف: «خضت أول مباراة لي بكأس العالم في نسخة عام 2014 بالبرازيل، كانت تجربة جيدة وفي الواقع كانت بمثابة درس لتلك المجموعة من اللاعبين في بلجيكا، وصلنا إلى دور الثمانية وخسرنا أمام الأرجنتين، صحيح أنه كان يمكننا تقديم أداء أفضل، لكن الفريق الأرجنتيني كان لديه ميسي وكان في أفضل أحواله، وإذا كان ميسي في فريقك فلديك دائماً فرصة للفوز».

وأوضح هازارد: «لم تكن مشاركتنا في تلك البطولة سيئة، بل تعاملنا معها بشكل جيد على المستويين الفردي والجماعي، لقد مهدت الطريق لما سيأتي فيما بعد».

وتابع النجم البلجيكي في حديثه عن نسخة 2018 في روسيا: «لن أقول إنني كنت الأفضل في نسخة 2018، كان هناك دائماً لاعبون أفضل مني، لكنني شعرت بقوة كبيرة في تلك البطولة، وكنت في أفضل مستوياتي، ليس فقط على الصعيد الكروي، ولكن أيضاً على الصعيدين البدني والذهني».

ووصل منتخب بلجيكا في نسخة عام 2018 في روسيا إلى الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي، الذي توج لاحقاً باللقب.

وقال هازارد: «بالنسبة لي لم أشعر بالخجل بعد الهزيمة من فرنسا، بعد يومين أو ثلاثة من المباراة يكون اللاعب منشغلاً بحقيقة ضياع فرصة الوصول للنهائي، لكن بعد ذلك يذكر نفسه بأنه بذل قصارى جهده، ما زلت أشعر بذلك، وعندما تخسر بتلك الطريقة لا يجب أن تقسو على نفسك كثيراً».

وفي حديثه عن الفرنسي رودي غارسيا، مدرب بلجيكا الحالي والمدرب الذي قاد ليل وهازارد للفوز بالدوري الفرنسي في 2011: «لم يسبق لرودي غارسيا أن تولى تدريب منتخب من قبل، لكنني لا أرى أن ذلك يمثل مشكلة، لديه خبرة كافية للتعامل مع كافة الأمور وسيعرف جيداً كيف يديرها، إنه مدرب صريح وشخص رائع وهذا ما نحتاجه حقاً».

ويوجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم بلجيكا
الرياضة رياضة عالمية

فيدرر يعود لبطولة «أميركا المفتوحة» بمباراة استعراضية

أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر (أ.ب)
أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

فيدرر يعود لبطولة «أميركا المفتوحة» بمباراة استعراضية

أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر (أ.ب)
أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر (أ.ب)

أعلن منظمو بطولة أميركا المفتوحة للتنس، الاثنين، أن روجر فيدرر سيعود إلى آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام لخوض مباراة استعراضية، وذلك بعد سبع سنوات من آخر ظهور له في هذه البطولة الكبرى عام 2019.

وسيتصدر فيدرر، الذي يعد اللاعب الوحيد الذي فاز بخمسة ألقاب متتالية في بطولة أميركا المفتوحة، فعالية بعنوان «روجر فيدرر: عودة أيقونة إلى نيويورك» يوم 25 أغسطس (آب) المقبل.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 44 عاماً 20 لقباً في بطولات «غراند سلام»، وهو أول رجل يصل إلى هذا الإنجاز، وحصد 103 ألقاب في مسيرته قبل اعتزاله في عام 2022. وأنهى السويسري مسيرته بعد 24 عاماً في الجولة في كأس ليفر في لندن.

وسينضم إليه بطل أميركا المفتوحة لعام 2003 آندي روديك، بالإضافة إلى أندريه أغاسي وجون ماكنرو.

وقال فيدرر في بيان: «لطالما كانت بطولة أميركا المفتوحة واحدة من أكثر البطولات الخاصة بالنسبة لي. كانت هناك مجموعة من اللحظات التي لا تُنسى في مسيرتي في نيويورك، وملعب (آرثر آش) هو مكان يعني لي الكثير. اشتقت إلى أن أكون جزءاً من تلك الأجواء وأشعر بالطاقة المذهلة التي يجلبها المشجعون كل عام».

ومن المقرر أيضاً أن يتم إدراج فيدرر في قاعة مشاهير التنس الدولية، حيث سيقام الحفل في أغسطس في نيوبورت برود إيلاند.

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الرياضة تنس أميركا
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بورنموث يعين مات ريتشي مدرباً بعد اعتزاله

مات ريتشي مدرباً لبورنموث (رويترز)
مات ريتشي مدرباً لبورنموث (رويترز)
  • بورنموث: «الشرق الأوسط»
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  • بورنموث: «الشرق الأوسط»
TT

بورنموث يعين مات ريتشي مدرباً بعد اعتزاله

مات ريتشي مدرباً لبورنموث (رويترز)
مات ريتشي مدرباً لبورنموث (رويترز)

أعلن نادي بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين، عن تعيين لاعب خط الوسط السابق مات ريتشي في منصب مدرب النادي، وذلك عقب إعلانه اعتزاله كرة القدم الاحترافية.

وسيعود اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى ناديه السابق في منصب جديد بعد أن أكد نادي ريدينغ، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، أنه أنهى مسيرته الكروية لاعباً؛ ما أدى إلى إنهاء عقده الذي يمتد عامين مبكراً.

وقال ريتشي في بيان: «كثيراً ما كان نادي بورنموث يعني لي الكثير؛ لذا فإن العودة في هذا المنصب أمر مميز للغاية. أمضيت وقتاً طويلاً في الاستعداد لما ينتظرني بعد اعتزالي اللعب، حيث تعلمت من الأشخاص أصحاب الخبرة في عالم كرة القدم، وعززت فهمي للجانب الفني والخططي في هذه الرياضة. إنها فرصة رائعة وأنا متشوق للبدء في العمل مع الطاقم الفني واللاعبين ومجموعة الملاك بينما نواصل البناء من أجل المستقبل».

وخاض ريتشي 142 مباراة مع بورنموث، وسجل 31 هدفاً.

كما لعب اللاعب الدولي الاسكوتلندي مع نيوكاسل يونايتد، وكان جزءاً من تشكيلات دوري أبطال أوروبا.

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