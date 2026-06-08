أويارزابال: منتخب إسبانيا جاهز للمنافسة على لقب المونديال

يبقى ميكيل أويارزابال أحد أكثر اللاعبين الذين يثق بهم لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بفضل عملهما معاً لما يزيد على 10 أعوام.

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي إن منتخب إسبانيا سيشارك في مونديال 2026 بقائمة تجمع بين النجوم واللاعبين الموهوبين الذين لا يحظون بالتقدير الكافي.

وأضاف أن السمة المشتركة للاعبي إسبانيا أنه يمكن الاعتماد عليهم لتحقيق النتائج المطلوبة، وقد يكون أويارزابال لاعباً متواضعاً، ولكنه دائماً ما يترك بصمة مميزة على أرض الملعب.

وأشار إلى أن هدف أويارزابال الذي أسهم في تتويج إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا الأخيرة، أبرز مثال لذلك، ليواصل بعدها تألقه بأداء مميز.

ويعد قائد ريال سوسيداد من أبرز لاعبي منتخب إسبانيا، وقال في مقابلة مع موقع «فيفا»: «أنا بحالة جيدة، فاللاعب تزداد ثقته بنفسه عندما يشارك في المباريات بانتظام، والانسجام بشكل أفضل مع زملائي في الفريق، وهذا ملخص ما أشعر به حالياً».

أضاف: «أنا بحالة جيدة، لقد منعتني مشكلات بدنية من المشاركة في كأس العالم الماضية؛ لذا فإن تواجدي مع المنتخب للمشاركة في هذه النسخة يعني الكثير لي».

واصل المهاجم الإسباني: «علينا التركيز في كل مباراة على حدة، ورغم أن نظام الدور الأول يبدو سلساً، ولكن أي خطأ بسيط قد يورطنا في أزمة؛ لذا علينا تجاوز الدور الأول، وبعدها سيكون لدينا الوقت للتفكير فيما سيحدث إذا سارت الأمور كما نخطط لها».

استطرد أويارزابال: «نشعر بالثقة والحماس، لا نعتقد أننا أفضل من أي فريق آخر، بل نتعامل بواقعية، ونؤمن بقدراتنا، وهذا ما يؤكده المدرب دائماً، وكان عاملاً مؤثراً في تتويجنا بلقب أمم أوروبا في 2024».

وشدد: «يجب أن ندعم أنفسنا، ونثق بالجميع، ونتذكر أن الأساسيين والبدلاء سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الفريق، كان هذا مفتاح نجاحنا، وسيساعدنا على تحقيق المزيد من النجاحات».

وقال أيضاً: «مجرد المشاركة في كأس العالم يبقى إنجازاً عظيماً، وبعد ما حدث لي قبل مونديال 2022، سيكون من الرائع ظهوري في كأس العالم لأول مرة، لكن النجاحات الجماعية أهم من أي إنجاز فردي».

وبشأن ذكرياته عن النسخ السابقة، أشار قائد سوسيداد: «لقد ولدت عام 1997؛ لذا فإن ذكرياتي عن مونديال 2006 تبقى ضعيفة، أستوعب بعضها، ولكن لا أتذكرها جيداً».

وختم ميكيل أويارزابال: «أما مونديال 2010 فكان مميزاً لأسباب واضحة (فوز إسبانيا) باللقب، وتركت أثراً مميزاً في نفسي، وكنت أكبر سناً، وبدأت ألعب كرة القدم بشكل منتظم؛ لذا فإن ذكرياتي عن هذه البطولة أفضل كثيراً».