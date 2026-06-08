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تجاهل فرنسي لفوز زفيريف بلقب «رولان غاروس»

الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بلقب «رولان غاروس» مع صِبية وفتيات الملعب (أ.ب)
الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بلقب «رولان غاروس» مع صِبية وفتيات الملعب (أ.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

تجاهل فرنسي لفوز زفيريف بلقب «رولان غاروس»

الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بلقب «رولان غاروس» مع صِبية وفتيات الملعب (أ.ب)
الألماني ألكسندر زفيريف يحتفل بلقب «رولان غاروس» مع صِبية وفتيات الملعب (أ.ب)

لم يكن فوز الألماني ألكسندر زفيريف ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، الأحد، العنوان الأبرز في الصحف الفرنسية الصادرة الاثنين، كما كان الأمر من قبل بالنسبة للاعب الفائز بمنافسات فردي الرجال.

واكتفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، وهي الصحيفة الرياضية اليومية الكبرى في فرنسا، بإشارة عابرة في صفحتها الأولى في العدد الصادر الاثنين، وهي التي نشرت افتتاحية سلطت فيها الضوء على اتهامات العنف المنزلي التي واجهها اللاعب الألماني.

وفاز زفيريف بلقبه الأول في البطولات الكبرى، أمس (الأحد)، في باريس، وذلك بعدما تغلب على الإيطالي فلافيو كوبولي في مباراة من خمس مجموعات.

وخصصت «ليكيب» صفحتها الأولى للحديث عن فريق ميتز لكرة اليد، والذي أصبح أول فريق فرنسي يفوز بدوري أبطال أوروبا للسيدات، وظهرت صورة صغيرة لزفيريف في الزاوية اليسرى من الصفحة مع عنوان: «زفيريف... لقب كبير أخيراً».

وإلى جانب تغطيتها للنهائي، نشرت الصحيفة مقالاً تناول اتهامات سابقة وُجّهت للاعب الألماني قبل عامين؛ إذ قام زفيريف بتسوية قضية عنف منزلي خارج المحكمة مع شريكته السابقة التي وجّهت إليه اتهامات الاعتداء عليها.

وأنهت محكمة محلية في برلين المحاكمة بعد اتفاق بين النيابة العامة ومحامي زفيريف وشريكته السابقة بريندا باتيا؛ إذ وافق زفيريف على دفع غرامات قدرها 150 ألف يورو (162 ألف دولار) للدولة، و50 ألف يورو (54 ألف دولار) لمنظمات خيرية.

وسبق أن نفى زفيريف اتهاماً بالاعتداء وجّهته إليه امرأة أخرى، وتم التحقيق في تلك الاتهامات من جانب رابطة محترفي التنس، لكنها أكدت في يناير (كانون الثاني) 2023 عدم كفاية الأدلة.

وأصبح زفيريف ثالث لاعب ألماني في العصر المفتوح (منذ 1968) يفوز بلقب كبير بعد بوريس بيكر، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة عام 1996.

وفي ألمانيا نشرت صحيفة «بيلد» صورة لزفيريف وهو يحمل الكأس، وعلقت عليها بعبارة: «الإسكندر الأكبر»، لكن ذلك الموضوع كان واحداً من عدة موضوعات في الصفحة الأولى، وبرز بشكل كبير إلى جانب تغطية أخبار المنتخب الألماني في كأس العالم.

وهنّأ المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، زفيريف على انتصاره الكبير. وكتب ميرتس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا الأداء المميز والكبير ألهم أمة كاملة وجعلها سعيدة».

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البرازيلي غيمارايش: المغرب منتخب «جيد جداً»

لاعب وسط منتخب البرازيل لكرة القدم برونو غيمارايش (أ.ف.ب)
لاعب وسط منتخب البرازيل لكرة القدم برونو غيمارايش (أ.ف.ب)
  • باسكين ريدج: «الشرق الأوسط»
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  • باسكين ريدج: «الشرق الأوسط»
TT

البرازيلي غيمارايش: المغرب منتخب «جيد جداً»

لاعب وسط منتخب البرازيل لكرة القدم برونو غيمارايش (أ.ف.ب)
لاعب وسط منتخب البرازيل لكرة القدم برونو غيمارايش (أ.ف.ب)

أشاد لاعب وسط منتخب البرازيل لكرة القدم برونو غيمارايش، الاثنين، بمنتخب المغرب، قبل 6 أيام من مواجهتهما المرتقبة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي في مؤتمر صحافي في مقر إقامة السيليساو في باسكين بريدج بضواحي نيوجيرسي التي سيستضيف ملعبها «ميتلايف» مواجهة البرازيل والمغرب، الأحد، المقبل: «منتخب جيد جداً بصراحة، علينا أن نمنحه كل الاحترام. نأمل أن نقدم أفضل كرة قدم لدينا وأن نفوز بالمباراة».

ورأى أنه يجب منح منتخب بلاده «الاحترام الذي يستحقه» مع اقترابه من انطلاق مشواره في السعي لإحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة القياسية.

وأحرزت البرازيل آخر ألقابها العالمية عام 2002، وخرجت من ربع النهائي 4 مرات في 5 نسخ منذ ذلك الحين، كما أنها أنهت تصفيات أميركا الجنوبية المكونة من 10 منتخبات في المركز الخامس بفارق 10 نقاط خلف غريمتها الأرجنتين المتصدرة وحاملة اللقب في النسخة الأخيرة في قطر.

وتدخل البرازيل نسخة هذا العام في أميركا الشمالية وهي تحتل المركز السادس عالمياً، مع غياب نسبي للأسماء الخارقة التي ميّزت أجيالاً سابقة.

وقال غيمارايش: «لا أحد غيرنا يملك 5 نجوم على قميصه، وصفوفنا تضم لاعبين رائعين يلعبون لأندية كبرى، مثل فينيسيوس ورافينيا. نحتاج إلى منح لاعبينا الاحترام الذي يستحقونه».

وأضاف: «الأجواء في المعسكر جيدة، لقد فزنا، وقدمنا أداءً جيداً في المباراتين الوديتين. ما زال أمامنا بضعة أيام للعمل على بعض التفاصيل، لكننا نشعر بأننا جاهزون» في إشارة إلى الانتصار على بنما (6-2) في ريو دي جانيرو في الأول من يونيو (حزيران) الحالي، ومصر (2-1) في كليفلاند بولاية أوهايو، السبت.

وتابع غيمارايش الذي افتتح التسجيل في مرمى مصر: «نحن أكثر ثقة بعد المباراتين الوديتين. عندما تبدأ كأس العالم، سينسى الجميع ما حدث قبلها. نأمل أن نبدأ بانتصار، فهذا سيمنحنا أساساً نبني عليه. لدينا طموحات كبيرة، نشعر بأننا مستعدون، ونريد انطلاقة قوية».

وأردف قائلاً: «أعتقد أن لدينا منتخباً جيداً جداً، نأمل أن نبدأ بشكل جيد، فالمباريات الأولى مهمة جداً بالنسبة لنا، وأعتقد أن الجودة قوية جداً، وأنا متفائل بإمكانية التأهل».

كما ستواجه البرازيل هايتي واسكوتلندا في المجموعة الثالثة، وتترقب حالياً معرفة ما إذا كان نجم الهلال السعودي السابق وسانتوس حالياً نيمار سيتمكن من المشاركة في أي من مباريات دور المجموعات.

ويبلغ النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي 34 عاماً، ولم يمثل منتخب بلاده منذ 2023. ورغم ذلك، خاطر المدرب الإيطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي بضمه إلى قائمته النهائية رغم إصابة في ربلة الساق.

واضطر أنشيلوتي إلى إجراء تغيير في تشكيلته، بعدما استُبعد الظهير الأيمن لروما الإيطالي ويسلي بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في الدقائق الأولى من مواجهة مصر الودية، وحل بدلاً منه لاعب وسط أتالانتا الإيطالي إيدرسون البالغ 26 عاماً، والذي يُتوقع أن ينضم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد كأس العالم.

وعلق غيمارايش على استبعاد ويسلي قائلاً: «كان الجميع حزيناً جداً. اللعب في كأس العالم هو قمة مسيرتنا كلاعبين. نأمل أن يتعافى ويسلي سريعاً. الآن لدينا دافع إضافي للجري، وبذل كل ما لدينا».

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الرياضة رياضة عالمية

نيمار يظهر «تطوراً جيداً» في إصابته

البرازيلي المخضرم نيمار (أ.ف.ب)
البرازيلي المخضرم نيمار (أ.ف.ب)
  • باسكين ريدج: «الشرق الأوسط»
TT
  • باسكين ريدج: «الشرق الأوسط»
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نيمار يظهر «تطوراً جيداً» في إصابته

البرازيلي المخضرم نيمار (أ.ف.ب)
البرازيلي المخضرم نيمار (أ.ف.ب)

أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الاثنين، بأن نجمه المخضرم نيمار يُظهر «تطوراً جيداً» في إصابته في ربلة الساق اليمنى حرمته من اللعب منذ مايو (أيار) الماضي.

وخضع الهداف التاريخي للمنتخب الفائز بكأس العالم خمس مرات، الاثنين، في الولايات المتحدة إلى فحص بالرنين المغناطيسي أظهر نتائج «ضمن المعايير المتوقعة» حسب الاتحاد المحلي.

وقال الاتحاد في بيان: «سيواصل عملية التعافي والإعداد البدني التي وضعها الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي».

ولم يقدم الاتحاد مزيداً من التفاصيل، ما يجعل مشاركته في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقررة في أميركا الشمالية اعتباراً من الخميس، غير مؤكدة أمام المغرب السبت في «إيست رذرفورد» بولاية نيوجيرسي، ضمن المجموعة الثالثة.

وكان المدرب الايطالي للبرازيل كارلو أنشيلوتي أعرب الجمعة عن ثقته في إمكانية عودة نيمار، البالغ 34 عاماً، إلى التدريبات هذا الأسبوع.

غير أن أنشيلوتي أكد أنه لن يغامر بالتعجيل في تعافي النجم الذي أثقلت مسيرته في المواسم الأخيرة إصابات متكررة.

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الرياضة رياضة عالمية

مفاجأة في تشكيلة هولندا... تيمبر خارج المونديال

مدافع آرسنال الإنجليزي يورين تيمبر خارج تشكيلة هولندا للمونديال (رويترز)
مدافع آرسنال الإنجليزي يورين تيمبر خارج تشكيلة هولندا للمونديال (رويترز)
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
TT
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
TT

مفاجأة في تشكيلة هولندا... تيمبر خارج المونديال

مدافع آرسنال الإنجليزي يورين تيمبر خارج تشكيلة هولندا للمونديال (رويترز)
مدافع آرسنال الإنجليزي يورين تيمبر خارج تشكيلة هولندا للمونديال (رويترز)

استُبعد مدافع آرسنال الإنجليزي يورين تيمبر من تشكيلة هولندا لمونديال 2026 المقرر إقامته في أميركا الشمالية، بداية من الخميس، واستبدل به اللاعب لوتساريل خيرترودا بسبب إصابة في أعلى الفخذ، وفق ما أعلن منتخب «الطواحين» في حسابه على «إكس».

وأوضح منتخب هولندا أن المدافع البالغ 24 عاماً الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مع آرسنال، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 مايو (أيار) الماضي، «لم يتعاف بشكل كافٍ من إصابة أعلى الفخذ للمشاركة في كأس العالم بطريقة مسؤولة من الناحية الطبية».

وأضاف البيان: «وبالتشاور مع الطاقم الطبي، تقرر أن يغادر تيمبر معسكر إعداد المنتخب الوطني في نيويورك بعد مباراة أوزبكستان» الودية المقررة، مساء الاثنين، على أرضية ملعب «إيكاهن».

وتم استدعاء الظهير الأيمن خيرترودا، ابن الـ25 عاماً الذي لعب الموسم المنصرم مع سندلارند الإنجليزي معاراً من لايبزيغ الألماني، لتعويض هذا الغياب، على أن يلتحق قريباً بزملائه في المقر الأساسي للمنتخب في كانساس سيتي.

وكان المنتخب الهولندي يعاني أصلاً من غيابات عدة، أبرزها تشافي سيمونز وماتيس دي ليخت وستيفان دي فري.

وسيستهل مشواره في كأس العالم، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الأحد المقبل، بمواجهة اليابان في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً السويد وتونس.

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