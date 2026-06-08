سولباكن: منتخب اسكوتلندا تعامل بعدم احترافية في قراره إلغاء الوديّةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5281761-%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%91%D8%A9
سولباكن: منتخب اسكوتلندا تعامل بعدم احترافية في قراره إلغاء الوديّة
ستالي سولباكن مدرب منتخب النرويج (أ.ف.ب)
نيويورك :«الشرق الأوسط»
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نيويورك :«الشرق الأوسط»
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سولباكن: منتخب اسكوتلندا تعامل بعدم احترافية في قراره إلغاء الوديّة
ستالي سولباكن مدرب منتخب النرويج (أ.ف.ب)
وصف ستالي سولباكن، مدرب منتخب النرويج، نظيره ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب اسكوتلندا بأنه غير محترف.
وانتقد سولباكن قرار منتخب اسكوتلندا إلغاء مباراة ودية بين الفريقين في مقر التدريبات، ضمن استعداد الفريقين لبطولة كأس العالم التي ستنطلق يوم الخميس المقبل.
وكان من المقرر أن تقام المباراة الودية، الاثنين، قبل أن يعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم إلغاء هذه البروفة الودية بسبب إصابات في صفوف منتخب اسكوتلندا.
وعلق سولباكن على إلغاء هذه المباراة الودية بعد التعادل 1-1 مع المغرب في مباراة ودية.
وصرح سولباكن عبر هيئة الإذاعة النرويجية العامة: «إلغاء المباراة الودية كان مفاجئاً بالنسبة لي، لقد تصرفوا في اسكوتلندا بشكل غير احترافي، وكان من المفترض أن يتواصل معي مدرب اسكوتلندا، ولكنهم تواصلوا مع مدير الفريق بعد انتهاء التدريب».
وأضاف مدرب النرويج: «لا أعتقد أن الإصابات التي يتحدثون عنها كانت بسبب الحصة التدريبية الأخيرة، ما حدث أمر مخيب للآمال، وتصرف غير احترافي، وعلينا تقبله، ولهذا السبب أجرينا بعض التعديلات في ودية المغرب».
من جانبه قال كلارك عبر «بي بي سي» اسكوتلندا: «كان من المفترض أن تكون مباراة ودية لمدة ساعة في مقر التدريب، ولكن عانينا من إصابة، أو إصابتين طفيفتين الأسبوع الماضي، لذا قررنا أن الموقف لا يستدعي المجازفة».
إريكسن يعيد فتح جراح الملاعب... نجوم سقطوا بين الحياة والموت أمام أنظار العالمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5281765-%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1
إريكسن يعيد فتح جراح الملاعب... نجوم سقطوا بين الحياة والموت أمام أنظار العالم
النجم الدنماركي كريستيان إريكسن قبل سقوطه بلحظات (إ.ب.أ)
أعاد السقوط المفاجئ للنجم الدنماركي كريستيان إريكسن، خلال المباراة الودية أمام أوكرانيا إلى الواجهة، واحداً من أكثر المشاهد التي تثير القلق والخوف في عالم كرة القدم، بعدما فقد اللاعب وعيه لفترة قصيرة قبل أن يستعيده ويغادر الملعب وسط تأكيدات بأن حالته مستقرة.
الحادثة أعادت إلى الأذهان المشهد الذي هز العالم في بطولة أمم أوروبا 2021 عندما سقط إريكسن على أرض الملعب خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا إثر توقف قلبه بشكل مفاجئ. يومها عاش الملايين لحظات من الصدمة، قبل أن تنجح الفرق الطبية في إنقاذ حياته، ليعود لاحقاً إلى الملاعب ويواصل مسيرته الاحترافية في واحدة من أكثر قصص العودة إلهاماً في تاريخ الرياضة. لكن إريكسن ليس اللاعب الوحيد الذي سقط أمام أنظار الجماهير بسبب أزمة صحية مفاجئة، إذ شهدت ملاعب كرة القدم خلال العقود الماضية عدداً من الحوادث التي بقيت محفورة في ذاكرة اللعبة.
ويُعد الكاميروني مارك فيفيان فويه من أكثر الحالات المأساوية شهرة، بعدما انهار خلال مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا في نصف نهائي كأس القارات عام 2003. ورغم محاولات إسعافه داخل الملعب ونقله إلى المستشفى، فإن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، ليفارق الحياة عن عمر 28 عاماً، في حادثة صدمت الوسط الرياضي العالمي. وبعده بعام واحد فقط، عاش عشاق كرة القدم الأوروبية لحظات مشابهة عندما سقط المجري ميكلوش فيهير لاعب بنفيكا البرتغالي خلال مباراة بالدوري البرتغالي. وكان اللاعب يبتسم قبل ثوانٍ من انهياره المفاجئ، قبل أن يتوفى لاحقاً نتيجة أزمة قلبية، في واحدة من أكثر الصور المؤلمة التي عرفتها الملاعب.
وفي عام 2007، تعرض الإسباني أنطونيو بويرتا، نجم إشبيلية الصاعد آنذاك، لانهيار خلال مباراة لفريقه في الدوري الإسباني. ورغم خروجه من الملعب على قدميه في البداية، فإن حالته تدهورت بشكل كبير بعد ذلك، ليفارق الحياة بعد أيام قليلة، تاركاً صدمة كبيرة في إسبانيا وأوروبا. أما في إنجلترا، فقد عاش عالم كرة القدم واحدة من أشهر قصص النجاة عندما سقط فابريس موامبا لاعب بولتون خلال مباراة أمام توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2012. وتوقف قلب اللاعب لفترة طويلة قبل أن تنجح الفرق الطبية في إنقاذ حياته. ورغم أنه لم يعد إلى الملاعب كلاعب محترف، فإن نجاته اعتُبرت معجزة طبية بكل المقاييس.
وفي السنوات الأخيرة تكررت مثل هذه الحوادث، إذ توفي الإيفواري شيخ تيوتي، لاعب نيوكاسل السابق، خلال تدريب في الصين عام 2017، بينما شهد العام نفسه حادثة مأساوية أخرى عندما انهار الهولندي عبد الحق نوري خلال مباراة ودية لفريق أياكس، ما تسبب له بأضرار دماغية خطيرة أنهت مسيرته الكروية. كما توفي الغاني رافاييل دوامينا خلال مباراة بالدوري الألباني عام 2023 رغم التدخل الطبي السريع ومحاولات إنقاذه.
ولم تقتصر الأزمات القلبية على اللاعبين الذين سقطوا داخل المباريات فقط، إذ اضطر الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس إلى إنهاء مسيرته بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تدريب مع بورتو البرتغالي عام 2019. كما تعرض الهولندي دالي بليند لمشكلة في عضلة القلب أجبرته على تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، قبل أن يسقط خلال مباراة ودية مع أياكس عام 2020 ويعود لاحقاً إلى الملاعب.
وفي عام 2021، أُجبر النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو على الاعتزال نهائياً بعدما كشفت الفحوصات الطبية معاناته من اضطراب خطير في ضربات القلب عقب تعرضه لوعكة صحية خلال مباراة مع برشلونة. هذه الحوادث المؤلمة دفعت الاتحادات والأندية إلى تشديد الإجراءات الطبية بشكل غير مسبوق، وأصبحت أجهزة إزالة الرجفان القلبي والفحوصات الدورية المتقدمة جزءاً أساسياً من بروتوكولات المباريات والبطولات الكبرى، في محاولة لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.
ورغم التطور الطبي الكبير، يبقى مشهد سقوط لاعب بشكل مفاجئ على أرض الملعب من أكثر اللحظات رعباً في كرة القدم، لأنه يذكّر الجميع بأن اللعبة التي تُبهر الملايين كل أسبوع قد تتحول في ثوانٍ إلى معركة حقيقية بين الحياة والموت، كما حدث مع إريكسن وموامبا، وكما انتهت بشكل مأساوي مع فويه وبويرتا وفيهير ودوامينا وغيرهم من الأسماء التي بقيت قصصها حاضرة في ذاكرة الجماهير حتى اليوم.
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نهائي «إن بي إيه»: تشديد أمني في المباراة الثالثة بسبب حضور ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5281741-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D9%86-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
يستضيف نيويورك نيكس المباراة الثالثة في معقله «ماديسون سكوير غاردن» الاثنين (أ.ف.ب)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
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نيويورك:«الشرق الأوسط»
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نهائي «إن بي إيه»: تشديد أمني في المباراة الثالثة بسبب حضور ترمب
يستضيف نيويورك نيكس المباراة الثالثة في معقله «ماديسون سكوير غاردن» الاثنين (أ.ف.ب)
أعلنت السلطات، الاثنين، فرض إجراءات أمنية مشددة في نيويورك؛ بسبب حضور الرئيس، دونالد ترمب، المباراة الثالثة من نهائي «دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)» في صالة «ماديسون سكوير غاردن».
وبعد فوزه بالمباراتين الأوليين من أصل 7 ممكنة في هذه السلسلة خارج الديار على سان أنتونيو سبيرز، يستضيف نيويورك نيكس المباراة الثالثة، الاثنين، في معقله «ماديسون سكوير غاردن» حيث ستقام أيضاً المباراة الرابعة الأربعاء.
وسيكون هناك طوق أمني واسع حول القاعة الواقعة في مانهاتن بجوار محطة بنسلفانيا، حيث أُصيب 6 أشخاص في حادث طعن وقع خلال وقت متأخر من مساء الأحد.
وقال قائد شرطة مدينة نيويورك، مايكل ليبيتري، للصحافيين إنه مئات العناصر نُشروا في المحطة، لكنه أوضح أن هذا الانتشار «لن يتغير على ضوء حادثة أمس (الأحد)».
وفي إطار الإجراءات المشددة، طلبت السلطاتُ من المشجعين حائزي التذاكر الحضورَ إلى «ماديسون سكوير غاردن» قبل ساعتين على الأقل من موعد انطلاق المباراة عند الساعة الـ20:30 بالتوقيت المحلي (الثلاثاء 00:30 بتوقيت غرينيتش) للخضوع لإجراءات تفتيش عبر أجهزة مسح مماثلة لتلك المستخدمة في المطارات.
ولن تنظَّم تجمعات جماهيرية خارج القاعة للمشجعين غير الحائزين تذاكر؛ بسبب الزيارة الرئاسية، في خروج عن التقليد الذي طبع المباراتين الأوليين في سان أنتونيو.
وقالت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش: «الرسالة بسيطة: احتفلوا بنيكس، لكن تجنبوا منطقة (ماديسون سكوير غاردن) الليلة إذا لم تكن لديكم تذاكر للمباراة أو سبب مشروع آخر للوجود هناك».
وسيتولى «جهاز الخدمة السرية»، المكلف حماية الرئيس الأميركي، مهام الأمن إلى جانب شرطة نيويورك.
منتخب إيران يرتدي شارات تذكارية لضحايا هجوم على مدرسة خلال الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5281706-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
ارتدى اللاعبون دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم «168» على ستراتهم (حساب سفارة إيران لدى المجر على إكس)
تيخوانا :«الشرق الأوسط»
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تيخوانا :«الشرق الأوسط»
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منتخب إيران يرتدي شارات تذكارية لضحايا هجوم على مدرسة خلال الحرب
ارتدى اللاعبون دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم «168» على ستراتهم (حساب سفارة إيران لدى المجر على إكس)
وصلت بعثة المنتخب الإيراني؛ التي ستشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى المكسيك وأفرادها يرتدون شارات على الصدر تبرز ضحايا ضربة صاروخية مميتة استهدفت مدرسة ابتدائية مع بداية الحرب في الشرق الأوسط.
ارتدى اللاعبون دبابيس ذهبية اللون تحمل الرقم «168» على ستراتهم عند نزولهم من الطائرة يوم الأحد بمدينة تيخوانا. ويشير الرقم إلى عدد القتلى، ومعظمهم من الأطفال، في هجوم وقع يوم 28 فبراير (شباط) 2026 على مدرسة بمدينة ميناب جنوب إيران، ويعتقد أنه نُفذ بواسطة الولايات المتحدة.
وأشارت سفارة إيران لدى المجر، الاثنين، إلى هذه الدبابيس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مع إشارة إلى مدينة ميناب.
وقد أُحييت ذكرى الهجوم على المدرسة، التي تقع بالقرب من قاعدة لـ«الحرس الثوري»، سابقاً من قبل المنتخب الإيراني قبل مباراة ودية في مارس (آذار) الماضي بمدينة أنطاليا التركية، حيث حمل اللاعبون حقائب مدرسية وردية وبنفسجية خلال عزف النشيد الوطني.
ولم تعترف الولايات المتحدة ولا إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم على المدرسة، الذي واجه انتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. وقال الجيش الأميركي إنه يحقق في الحادثة، مؤكداً أنه لا يستهدف المدنيين مطلقاً.
وسافر الوفد الإيراني في طائرة خاصة من أنطاليا إلى تيخوانا يوم السبت، بعد تغيير مفاجئ في الخطط قبل أسبوعين، حيث تقرر استخدام المكسيك قاعدة تدريب بدلاً من مدينة توسون في ولاية أريزونا الأميركية.
ويستعد المنتخب الإيراني للعب مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة؛ مما أدى إلى تأخير إصدار التأشيرات للاعبين، كما رُفض بعضها لأعضاء في الوفد لهم صلات بـ«الحرس الثوري».
لكن لا يزال من غير الواضح متى سيُسمح للمنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة قبل مباراته الافتتاحية يوم 15 يونيو (حزيران) الحالي بمدينة إنغلوود لمواجهة منتخب نيوزيلندا.
ومن المقرر أن يعود المنتخب الإيراني إلى تيخوانا بين المباريات، ثم يعود إلى إنغلوود يوم 21 يونيو لمواجهة منتخب بلجيكا، قبل التوجه إلى مدينة سياتل لملاقاة منتخب مصر يوم 26 يونيو الحالي.
ويمكن أن يلتقي منتخبا إيران والولايات المتحدة في دور الـ32 يوم 3 يوليو (تموز) المقبل في ملعب «دالاس كاوبويز» بمدينة أرلينغتون، إذا احتل كلاهما المركز الثاني في مجموعتيهما.