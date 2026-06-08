مدرب البوسنة يراهن على الشباب والخبرة لبلوغ «الأدوار الإقصائية» في المونديال

يعتقد سيرجي بارباريز، المدير الفني لمنتخب البوسنة والهرسك، أن الحماس الذي بثه اللاعبون الشبان في نفوس النجوم أصحاب الخبرة، مثل إدين دزيكو (40 عاماً)، كان عاملاً رئيسياً في التأهل إلى كأس العالم، وأنه قد يساعد المنتخب أيضاً على تحقيق مفاجأة في أميركا الشمالية.

ويلتقي المنتخب البوسني المنتخبَ الكندي في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية في تورونتو يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه سويسرا وقطر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال بارباريز لمجلة «كيكر» الألمانية، الاثنين: «اللاعبون الشبان منحوا لاعبينا أصحاب الخبرة حماساً كبيراً بأسلوبهم وروحهم. إدين دزيكو حقق كل شيء بشكل شبه تام في مسيرته. لكن عندما أرى كيف نجح اللاعبون الشبان في تحفيزه، وكذلك سعيد كولاسيناك ونيكولا كاتيتش، فإن ذلك يبعث الدفء في قلبي».

وضمنت البوسنة والهرسك مشاركتها الثانية في كأس العالم منذ استقلالها، بعدما تأهلت عبر الملحق الأوروبي بمواجهة مثيرة حُسمت بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي؛ بطل العالم 4 مرات.

وقال بارباريز: «نعلم من أين جئنا وما إمكاناتنا. لكننا لسنا هناك لمجرد المشاهدة. لدينا طموح لتجاوز دور المجموعات».

وأضاف: «نريد أن تعم أجواء الفرح والحماس. فجميعنا ما زلنا نحتفظ في أذهاننا بصور الاستقبال الجماهيري الذي حظينا به في سراييفو بعد الفوز على إيطاليا».

ويأمل المدرب؛ البالغ من العمر 54 عاماً، أن يتمكن المهاجم هاريس تبكوفيتش من المشاركة في كأس العالم، بعدما تعرض لإصابة في القدم.

وقال المدرب: «عملية التعافي تسير بشكل جيد للغاية، وهاريس يشعر بحالة ممتازة. وبواقعية؛ إذا سار كل شيء وفق الخطة، فسيكون جاهزاً للمشاركة في ما بين المباراتين الثانية والثالثة من البطولة».