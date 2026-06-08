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الرياضة رياضة عالمية

مدرب البوسنة يراهن على الشباب والخبرة لبلوغ «الأدوار الإقصائية» في المونديال

سيرجي بارباريز (أ.ب)
سيرجي بارباريز (أ.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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مدرب البوسنة يراهن على الشباب والخبرة لبلوغ «الأدوار الإقصائية» في المونديال

سيرجي بارباريز (أ.ب)
سيرجي بارباريز (أ.ب)

يعتقد سيرجي بارباريز، المدير الفني لمنتخب البوسنة والهرسك، أن الحماس الذي بثه اللاعبون الشبان في نفوس النجوم أصحاب الخبرة، مثل إدين دزيكو (40 عاماً)، كان عاملاً رئيسياً في التأهل إلى كأس العالم، وأنه قد يساعد المنتخب أيضاً على تحقيق مفاجأة في أميركا الشمالية.

ويلتقي المنتخب البوسني المنتخبَ الكندي في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية في تورونتو يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه سويسرا وقطر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال بارباريز لمجلة «كيكر» الألمانية، الاثنين: «اللاعبون الشبان منحوا لاعبينا أصحاب الخبرة حماساً كبيراً بأسلوبهم وروحهم. إدين دزيكو حقق كل شيء بشكل شبه تام في مسيرته. لكن عندما أرى كيف نجح اللاعبون الشبان في تحفيزه، وكذلك سعيد كولاسيناك ونيكولا كاتيتش، فإن ذلك يبعث الدفء في قلبي».

وضمنت البوسنة والهرسك مشاركتها الثانية في كأس العالم منذ استقلالها، بعدما تأهلت عبر الملحق الأوروبي بمواجهة مثيرة حُسمت بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي؛ بطل العالم 4 مرات.

وقال بارباريز: «نعلم من أين جئنا وما إمكاناتنا. لكننا لسنا هناك لمجرد المشاهدة. لدينا طموح لتجاوز دور المجموعات».

وأضاف: «نريد أن تعم أجواء الفرح والحماس. فجميعنا ما زلنا نحتفظ في أذهاننا بصور الاستقبال الجماهيري الذي حظينا به في سراييفو بعد الفوز على إيطاليا».

ويأمل المدرب؛ البالغ من العمر 54 عاماً، أن يتمكن المهاجم هاريس تبكوفيتش من المشاركة في كأس العالم، بعدما تعرض لإصابة في القدم.

وقال المدرب: «عملية التعافي تسير بشكل جيد للغاية، وهاريس يشعر بحالة ممتازة. وبواقعية؛ إذا سار كل شيء وفق الخطة، فسيكون جاهزاً للمشاركة في ما بين المباراتين الثانية والثالثة من البطولة».

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الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يتوصل إلى تسوية مع ديارا في قضية حقوق انتقال اللاعب

لاسانا ديارا (رويترز)
لاسانا ديارا (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
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«فيفا» يتوصل إلى تسوية مع ديارا في قضية حقوق انتقال اللاعب

لاسانا ديارا (رويترز)
لاسانا ديارا (رويترز)

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الاثنين)، إنه توصل إلى تسوية مع لاعب وسط منتخب فرنسا السابق لاسانا ديارا، في قضية تتعلق بحقوق انتقال اللاعب.

وكان ديارا يطالب بتعويض قدره 65 مليون يورو (75 مليون دولار) من «فيفا» والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بعد أن قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن بعض قواعد الاتحاد الدولي للعبة تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وفرض «فيفا» غرامة قدرها عشرة ملايين يورو على ديارا بعد رحيل لاعب آرسنال وتشيلسي وريال مدريد السابق عن لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد فقط من عقده الممتد لأربع سنوات في 2014.

وقال «فيفا» في بيان: «بعد الاتفاق الشامل الذي توصلنا إليه، قام السيد لاسانا ديارا و(فيفا) بتسوية جميع الإجراءات القانونية بينهما».

وأضاف: «لم يقر (فيفا) بأي مسؤولية، ولم يدفع أي تعويض. ولن يُدلي بأي تعليق إضافي في الوقت الحالي». ولم يرد محامو ديارا بعد على طلب «رويترز» للتعليق.

وعدَّل «فيفا» قواعد انتقالاته في أعقاب حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، واعتمد إطاراً مؤقتاً لحساب التعويض المستحق وعبء الإثبات في حالة وجود خرق للعقد.

ودفع «حكم ديارا» منذ ذلك الحين نحو 20 رابطة لاعبين وطنية في أوروبا إلى التعهد بدعم دعوى جماعية على مستوى القارة ضد «فيفا».

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رياضة كرة القدم فيفا فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

محمد الشناوي: هدف مصر عبور المجموعات في كأس العالم

محمد الشناوي (رويترز)
محمد الشناوي (رويترز)
  • القاهر: «الشرق الأوسط»
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  • القاهر: «الشرق الأوسط»
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محمد الشناوي: هدف مصر عبور المجموعات في كأس العالم

محمد الشناوي (رويترز)
محمد الشناوي (رويترز)

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، أن مشاركته في بطولة كأس العالم التي ستقام بالولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا ستكون حدثاً مهماً واستثنائياً بالنسبة له.

وقال الشناوي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين: «إنه حدث كبير بالنسبة لكل لاعب. بالنسبة لي، يمثل حلماً يسعى كل لاعب إلى تحقيقه. وقد حققت هذا الحلم في عام 2018، والآن أستعد لخوضه للمرة الثانية. المشاركة في كأس العالم شغف كبير بالنسبة لي. فكأس العالم حدث عالمي ضخم، ومن دواعي الفخر أن أمثل بلادي فيه. لقد كان ذلك حلماً راودني دائماً».

وأضاف: «هذه المرة كانت الرحلة أسهل. كنا في غاية التركيز خلال التصفيات. لقد كانت منافسات التأهل صعبة، لكننا حافظنا على تركيزنا كفريق واحد. والانتصارات الأولى منحتنا دفعة كبيرة وجعلت الطريق أسهل في المباريات اللاحقة».

وأوضح: «في بطولة كأس العالم 2018، أتذكر بالفعل المباراة الأولى لنا، كما أن المنتخب لم يشارك في البطولة منذ 28 عاماً، لذلك كان جميع اللاعبين في قمة التركيز. لم نتمكن من النوم قبل المباراة من شدة التركيز والحماس. معظم اللاعبين الذين كان من المقرر أن يشاركوا في اللقاء لم يناموا، خاصة أن المباراة كانت مقررة عند الساعة الثانية عشرة ظهراً. بالنسبة لنا جميعاً، كان ذلك حلماً تحقق».

وتابع: «كانت الجماهير في مختلف أنحاء مصر تترقب هذه المباراة بشغف. كنا جميعاً ندرك أننا نمثل الشعب المصري بأكمله، ومن دواعي الفخر أن تمثل بلدك في مثل هذا المحفل. بالنسبة لنا، كان الأمر كبيراً للغاية. والحمد لله، دخلنا المباراة بدوافع كبيرة وقدمنا أداءً مميزاً. والحمد لله أيضاً، تم اختياري رجلاً للمباراة. لقد كانت لحظة استثنائية بالنسبة لي أن أحصد هذه الجائزة وأن أكون أفضل حارس مرمى في أول مباراة لي بكأس العالم، لم أكن أتوقع الفوز بهذه الجائزة، لكنها جاءت ثمرة فترة طويلة من العمل الجاد بالنسبة لنا جميعاً. والحمد لله، قدمنا أداءً جيداً، ونسأل الله أن يوفقنا في هذه النسخة من كأس العالم».

وقال: «نسعى للتأهل للأدوار الإقصائية دون شك وهو هدف بالنسبة لنا، أنا ومحمد صلاح وتريزيغيه سبق لنا المشاركة في كأس العالم، ويمكننا نقل خبراتنا إلى باقي اللاعبين ومساعدتهم على التعود على أجواء البطولة. نحن نستعد لخوض كأس العالم أمام منتخبات قوية. وهذا سيكون في صالحنا، لأننا سنبدأ البطولة ونحن في أفضل جاهزية ممكنة».

وأضاف: «بالنسبة لي، أطمح إلى الفوز بكأس العالم. الأمر بالتأكيد صعب، لكن هدفي وطموحي يتمثلان في المشاركة في البطولة والتتويج بها، لكن في المقام الأول، على مستوى المنتخب الوطني وبالنسبة لي شخصياً، وباعتبارها مشاركتي الثانية في كأس العالم، أدرك تماماً قوة المنتخبات المشاركة. نحن نتحدث فيما بيننا ونسعى لتجاوز الدور الأول خطوة بخطوة. لذلك، إذا سألتني عن حلمي، فسأقول إنه التتويج بكأس العالم».

وأوضح: «مباراة بلجيكا الافتتاحية ستكون صعبة ومهمة للغاية خاصة للاعبين الذين سيخوضون أول مباراة لهم أمام بلجيكا في هذا الملعب. وبالطبع، ستكون الجماهير حاضرة، وستشجع المنتخبين على حد سواء. بالنسبة لنا، هذه مباراة كبيرة، والأهم هو أن ندخلها بثقة كبيرة، وبإذن الله نكون قادرين على تحقيق الفوز».

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مولر: ألمانيا ليست مرشحة لتحقيق كأس العالم 2026

توماس مولر (د.ب.أ)
توماس مولر (د.ب.أ)
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
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  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
TT

مولر: ألمانيا ليست مرشحة لتحقيق كأس العالم 2026

توماس مولر (د.ب.أ)
توماس مولر (د.ب.أ)

يرى توماس مولر، الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم في 2014 مع المنتخب الألماني، أن منتخب بلاده ليس مرشحاً بقوة هذه المرة لأن الفريق ما زال يتطور.

وتنطلق بطولة كأس العالم الموسعة في أميركا الشمالية يوم الخميس المقبل، ويخوض المنتخب الألماني مباراته الافتتاحية في المجموعة الخامسة أمام كوراساو يوم الأحد.

واعتزل مولر، لاعب فانكوفر وايتكابس، اللعب الدولي، ولكنه كان جزءاً من المنتخب الألماني الذي خرج من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.

وكان في السابق جزءاً من الفريق الذي وصل لقبل النهائي وخسر أمام المنتخب الإسباني، الذي توج باللقب، في نسخة 2010 قبل أن يفوز باللقب بعدها بأربعة أعوام.

وقال: «أرى أوجه شبه مع كأس العالم 2010 أكثر من نسخة 2014، لأن هذا المنتخب لم ينضج ويتطور معاً بالشكل الكامل بعد، لكن الرحلة الحقيقية بدأت الآن فقط».

وجاء ذلك خلال حديثه للصحافيين في فعالية ترويجية يوم الاثنين، قبل سفره إلى أميركا الشمالية للعمل محللاً تلفزيونياً.

وأضاف: «في عام 2014 كنا نشعر بأن اللاعبين، وخاصة العمود الفقري للمنتخب، كانوا جميعاً أقرب إلى قمة مستواهم».

ومن بين أفراد المنتخب الألماني الذي توج بلقب كأس العالم قبل 12 عاماً في البرازيل، لم يتبقَّ سوى الحارس مانويل نوير.

كما ستواجه ألمانيا منتخبي كوت ديفوار والإكوادور في دور المجموعات من البطولة الحالية التي تضم 48 منتخباً. وسيتأهل إلى الأدوار الإقصائية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وقال: «لا أرى أي عقبات حقيقية في دور المجموعات»، في إشارة إلى اعتقاده بأن المنتخب الألماني لن يكرر الإخفاق الذي تعرض له في النسختين السابقتين من كأس العالم.

ويتوجه المنتخب الألماني يوم الاثنين إلى معسكره الخاص بكأس العالم في ولاية نورث كارولاينا، بعد فوزه ودياً على منتخب الولايات المتحدة بنتيجة 2-1 يوم السبت في مدينة شيكاغو.

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