أكد مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، أن الجناحين لامين يامال ونيكو وليامز سيكونان جاهزين للمشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب «لا روخا» في نهائيات «كأس العالم» التي تنطلق في 11 من الشهر الحالي. وغاب كل من يامال (18 عاماً) نجم برشلونة، ووليامز (23 عاماً) الذي يدافع عن ألوان أتلتيك بلباو، عن نهاية الموسم بسبب إصابات في عضلات الفخذ اليسرى، وستكون عودتهما الوشيكة بمثابة دفعة كبيرة لـ«أبطال أوروبا». وكان يامال قد أُصيب، في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، مع برشلونة. وبغيابه، تعادل أبطال «مونديال 2010» في مباراتهم الودية ضد العراق 1-1، الخميس، في لا كورونيا. كما يعاني فيكتور مونوس (22 عاماً)، جناح أوساسونا، إصابة أيضاً، لكنه سيكون جاهزاً، بدوره، لمواجهة الرأس الأخضر. ولم يسافر اللاعبون الثلاثة إلى بويبلا بالمكسيك، حيث سيخوض «لا روخا» مباراته الودية الأخيرة ضد منتخب البيرو، الاثنين. وأوضح دي لا فوينتي، خلال مؤتمر صحافي: «نأسف لعدم وجودهم معنا، لكن الجهاز الطبي وطاقم اللياقة البدنية أوصوا بإبقائهم» في معسكر المنتخب بالولايات المتحدة. وقال: «سيكون اللاعبون الثلاثة جاهزين للمباراة المقبلة»، في إشارة إلى انطلاق «كأس العالم». ويستهل المنتخب الإسباني، حامل لقب «كأس أوروبا»، مشواره في العرس الكُروي العالمي الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة منتخب الرأس الأخضر، في 15 يوينو (حزيران)، ضمن المجموعة الثامنة. وإلى جانب الرأس الأخضر، سيواجه منتخب إسبانيا منتخب السعودية في 21 منه، ثم منتخب الأوروغواي بعد 7 أيام.
- دول في الأخبار
-
- الشرق الأوسط
- العالم
- الرأي
- الاقتصاد
- ثقافة وفنون
- صحة وعلوم
- تكنولوجيا
- يوميات الشرق
- الرياضة
- في العمق
- فيديو
- بودكاست
- ألعاب
8:40 دقيقه
«مونديال 2026»: يامال ووليامز متاحان للمشاركة في المباراة الافتتاحية لإسبانيا https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5281603-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
مقالات ذات صلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة