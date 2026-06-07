سيرينا ويليامز تتخلص من «ضغوط التوقعات» لدى عودتها للملاعب

حررت النجمة الأميركية سيرينا ويليامز الفائزة بـ23 لقباً في بطولات التنس الكبرى «غراند سلام»، نفسها من الضغوط مع عودتها مجدداً إلى الملاعب بمشاركتها في بطولة كوينز بالعاصمة البريطانية لندن، اعتباراً من الاثنين.

حصلت سيرينا (44 عاماً) على بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات زوجي السيدات رفقة الكندية فيكتوريا مبوكو (19 عاماً) لتسجل حضورها الأول في بطولة تنس منذ اعتزالها في بطولة أميركا المفتوحة عام 2022.

وقالت سيرينا الأحد: «لا أحتاج للانتصارات، لقد حققت الكثير من الإنجازات، لقد فزت بألقاب أكثر مما حققه الكثيرون طوال حياتهم، لذا الأمر ليس مهماً بالنسبة لي، وأؤكد لنفسي على ذلك دائماً، بأني لا أحتاج إثبات شيء لأحد».

أضافت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «ليس لدي ما أخسره، بل هناك مكاسب عديدة من مشاركتي هنا».

وتابعت بعد خوض حصة تدريبية مع مبوكو على الملاعب العشبية: «لا أضغط على نفسي في هذه البطولة».

وأوضحت: «بل أركز حالياً على أمور عديدة منها أن تشاهدني ابنتي وأنا ألعب، أولمبيا أكبر سناً، وأديرا فتاة صغيرة».

ولم تستبعد ويليامز العودة مجدداً إلى منافسات فردي السيدات، لكنها أكدت أن هذه الخطوة لن تكون قريبة، علماً بأنها فازت بلقب بطولة ويمبلدون سبع مرات في فردي السيدات، وتصدرت الترتيب العالمي للمحترفات لمدة 319 أسبوعاً، وحققت 39 لقباً في إجمالي مسيرتها.