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«فيفا» يستعيد ذكرى «أربعة أشقاء» تركوا بصمة مميزة في تاريخ المونديال

الشقيقان الإنجليزيان جاك وبوبي تشارلتون الفائزان بلقب مونديال 1966 (الاتحاد الإنجليزي)
الشقيقان الإنجليزيان جاك وبوبي تشارلتون الفائزان بلقب مونديال 1966 (الاتحاد الإنجليزي)
  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
TT
  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا» يستعيد ذكرى «أربعة أشقاء» تركوا بصمة مميزة في تاريخ المونديال

الشقيقان الإنجليزيان جاك وبوبي تشارلتون الفائزان بلقب مونديال 1966 (الاتحاد الإنجليزي)
الشقيقان الإنجليزيان جاك وبوبي تشارلتون الفائزان بلقب مونديال 1966 (الاتحاد الإنجليزي)

ترك أربعة أشقاء من عائلات مختلفة بصمة تاريخية مميزة بهز الشباك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك قبل انطلاق منافسات نسخة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز).

أشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي إلى أن الشقيقين أوتمار فالتر وفريتز فالتر أول من حقق هذا الإنجاز، بعدما سجلا سوياً سبعة أهداف، ليساهما في تتويج ألمانيا الغربية باللقب الأول في عام 1954.

وأضاف «فيفا» أيضاً أن الشقيقين ويلي ورينيه فان دي كركوف تألقا مع المنتخب الهولندي الذي وصل نهائي كأس العالم في نسختي 1974 و1978، وقد نجح كلاهما في هز الشباك خلال مونديال 1978.

وأصبح البرازيليان سقراط وراي، ثالث ثنائي من الأشقاء يسجل في كأس العالم، وكانت المفارقة أن كلاهما حقق هذا الإنجاز أثناء ارتداء شارة قيادة «السامبا» لأول مرة بركلتي جزاء في الشوط الثاني أمام المنافس نفسه، حيث سجل سقراط أمام الاتحاد السوفياتي في 1982، وكرر راي السيناريو أمام روسيا في 1994.

وكان الشقيقان مايكل وبريان لاودروب من الدنمارك آخر من انضم إلى قائمة الأشقاء الذين سجلوا في كأس العالم، فقد أحرز مايكل هدفاً واحداً في مونديالي 1986 و1998، بينما سجل بريان هدفين خلال بطولة كأس العالم 1998 التي أقيمت في فرنسا.

وختم «فيفا» بأن الشقيقين فالتر، إلى جانب الثنائي الإنجليزي جاك وبوبي تشارلتون الفائزين بلقب مونديال 1966، هما الثنائيان الوحيدان من الأشقاء اللذين نجحا في رفع كأس العالم.

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إلغاء ودية الدنمارك وأوكرانيا قبل نهايتها بعد إصابة إريكسن بأزمة قلبية جديدة

لاعبو الدنمارك وأوكرانيا يحيون الجماهير بعد إلغاء المباراة الودية بينهما (إ.ب.أ)
لاعبو الدنمارك وأوكرانيا يحيون الجماهير بعد إلغاء المباراة الودية بينهما (إ.ب.أ)
  • أودنسه: «الشرق الأوسط»
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  • أودنسه: «الشرق الأوسط»
TT

إلغاء ودية الدنمارك وأوكرانيا قبل نهايتها بعد إصابة إريكسن بأزمة قلبية جديدة

لاعبو الدنمارك وأوكرانيا يحيون الجماهير بعد إلغاء المباراة الودية بينهما (إ.ب.أ)
لاعبو الدنمارك وأوكرانيا يحيون الجماهير بعد إلغاء المباراة الودية بينهما (إ.ب.أ)

أُلغيت المباراة الودية بين منتخبَي الدنمارك وأوكرانيا، الأحد، قبل نهايتها بسبب أزمة قلبية جديدة تعرض لها كريستيان إريكسن نجم الفريق الدنماركي.

وفي الدقيقة 65 سقط إريكسن مغشياً عليه في أرض الملعب أثناء تقدم منتخب بلاده بنتيجة 2/ 1، بهدفَي باتريك دورغو ويواكيم مايلي في الدقيقتين 13 و36، وقلّصت أوكرانيا الفارق بهدف وحيد سجله فيكتور تسيهانكوف في الدقيقة 44.

وبعد توقف دام ما يقرب من ربع ساعة، ابتعد مخرج المباراة بالكاميرات عن أرضية الملعب أثناء إسعاف كريستيان إريكسن وسط ترقب من الجماهير الحاضرة في المدرجات ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية.

وأثناء التوقف، تحدث حكم اللقاء مع بيير إيميل هويبرغ قائد منتخب الدنمارك، ونظيره في أوكرانيا ميكولا ماتفيينكو، قبل أن يقرر إلغاء المباراة بعد نقل كريستيان إريكسن إلى المستشفى في سيارة إسعاف وسط عاصفة من التصفيق.

وسبق أن تعرض إريكسن (34 عاماً) لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا في بطولة أمم أوروبا خلال صيف 2021، استدعت أيضاً خروجه من الملعب بعد توقف قلبه لدقائق، ونجاح عملية الإنعاش المؤقت.

واضطر إريكسن لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لاستكمال مسيرته مع كرة القدم، قبل أن يقرر نادي إنتر ميلان الإيطالي الاستغناء عنه؛ لأن لوائح الدوري لا تسمح لمثل هذه الحالات الطبية بالمشاركة في المباريات.

وبعدها تنقل النجم الدنماركي بين أندية برينتفورد ومانشستر يونايتد في إنجلترا، قبل أن ينضم لصفوف فولفسبورغ الألماني في صيف 2025 بعقد لمدة موسمين.

يُذكر أيضاً أن منتخبَي الدنمارك وأوكرانيا فشلا في التأهل لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكانا يستعدان بهذه المباراة الودية لانطلاقة مشوارهما في سبتمبر (أيلول) المقبل ببطولة دوري أمم أوروبا للموسم الجديد 2026/ 2027.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم الدنمارك
الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: أخيراً... زفيريف يحرز لقبه الأول في «الغراند سلام»

ألكسندر زفيريف يحتفل بلقب رولان غاروس (إ.ب.أ)
ألكسندر زفيريف يحتفل بلقب رولان غاروس (إ.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«رولان غاروس»: أخيراً... زفيريف يحرز لقبه الأول في «الغراند سلام»

ألكسندر زفيريف يحتفل بلقب رولان غاروس (إ.ب.أ)
ألكسندر زفيريف يحتفل بلقب رولان غاروس (إ.ب.أ)

تمكن ألكسندر زفيريف أخيراً من تحطيم الحاجز الذي يفصله عن المجد في البطولات الأربع الكبرى بتغلبه 6-1 و4-6 و6-4 و6-7 و6-1 على الإيطالي فلافيو كوبولي في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الأحد.

وبعد تعثره ثلاث مرات في المرحلة النهائية، كانت إحداها في باريس قبل عامين، أصبح زفيريف أول ألماني يفوز بلقب كبير منذ تتويج بوريس بيكر ببطولة أستراليا المفتوحة قبل ثلاثة عقود.

ألكسندر زفيريف عانى ليهزم كوبولي في نهائي باريس (رويترز)

مع سطوع الشمس على ملعب فيليب شاترييه، كسر زفيريف إرسال كوبولي بضربة خلفية ارتدت من مضرب اللاعب الإيطالي ذي الإطار البرتقالي، وشدد قبضته أكثر ليحسم المجموعة الافتتاحية بضربة أمامية. واستعاد كوبولي تألقه وقدم أداء مذهلاً ليكسر إرسال منافسه في الشوط السابع من المجموعة التالية، ثم عادل النتيجة بثقة، وسط حماس كبير من المشجعين. وسرعان ما خفتت تلك الأصوات في المجموعة الثالثة عندما سدد كوبولي (المصنف العاشر) ضربة أمامية في الشبكة لتمنح زفيريف نقطة المجموعة، وسرعان ما استعاد الألماني الأفضلية بفضل خطأ سهل آخر. وأدى أداء زفيريف السلبي لكسر إرساله مرتين في المجموعة الرابعة، لكن الألماني رفع من حدة أدائه ليتعادل 5-5، لكنه انهار تحت الضغط في الشوط الفاصل حيث أطلق كوبولي ضربة أمامية صاروخية ليفرض مجموعة فاصلة.

ألكسندر زفيريف يصافح منافسه الإيطالي فلافيو كوبولي بعد نهائي فرنسا (أ.ب)

ومع افتقار المراحل النهائية من المنافسة إلى حد كبير لجودة الملحمة التي جمعت بين كارلوس ألكاراس ويانيك سينر في العام الماضي، تقدم زفيريف واستخدم كل خبرته ليفوز باللقب الكبير الذي طال انتظاره.

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الرياضة تنس رولان غاروس فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

البرازيل تفقد ويسلي وتستدعي إيدرسون

ويسلي ظهير البرازيل أصيب واستبعد من المونديال (أ.ف.ب)
ويسلي ظهير البرازيل أصيب واستبعد من المونديال (أ.ف.ب)
  • كليفلاند: «الشرق الأوسط»
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  • كليفلاند: «الشرق الأوسط»
TT

البرازيل تفقد ويسلي وتستدعي إيدرسون

ويسلي ظهير البرازيل أصيب واستبعد من المونديال (أ.ف.ب)
ويسلي ظهير البرازيل أصيب واستبعد من المونديال (أ.ف.ب)

شهدت مساعي البرازيل للعثور على ظهير أيمن موثوق انتكاسة جديدة، الأحد، بعد استبعاد ويسلي من تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم لكرة القدم إثر تعرضه لإصابة عضلية بالفخذ الأيسر، ليحل محله لاعب وسط أتلانتا إيدرسون.

وأوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن مدافع روما، الظهير الأيمن المتخصص الوحيد في قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي المكونة من 26 لاعباً، تعرض للإصابة خلال المباراة الودية التي فازت فيها البرازيل 2-1 على مصر السبت في كليفلاند.

وبات يتعين على أنشيلوتي سد الفراغ في الجهة اليمنى بالاعتماد على المدافعين متعددي الاستخدامات دانيلو وإيبانيز، قبل المواجهة الافتتاحية في المجموعة الثالثة أمام المغرب يوم السبت.

وقال الاتحاد في بيان: «كشفت فحوص الرنين المغناطيسي عن إصابة عضلية في الفخذ الأيسر. نأسف لهذه الإصابة. ويسلي لاعب يحظى بتقدير كبير داخل الفريق، وسيظل جزءاً من هذه المجموعة التي تسعى للتتويج باللقب السادس».

ومن المقرر أن ينضم إيدرسون إلى بعثة المنتخب في الولايات المتحدة الاثنين.

وتخوض البرازيل، المتوجة باللقب خمس مرات، منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي واسكوتلندا.

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