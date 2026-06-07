«فيفا» يستعيد ذكرى «أربعة أشقاء» تركوا بصمة مميزة في تاريخ المونديال

ترك أربعة أشقاء من عائلات مختلفة بصمة تاريخية مميزة بهز الشباك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك قبل انطلاق منافسات نسخة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز).

أشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي إلى أن الشقيقين أوتمار فالتر وفريتز فالتر أول من حقق هذا الإنجاز، بعدما سجلا سوياً سبعة أهداف، ليساهما في تتويج ألمانيا الغربية باللقب الأول في عام 1954.

وأضاف «فيفا» أيضاً أن الشقيقين ويلي ورينيه فان دي كركوف تألقا مع المنتخب الهولندي الذي وصل نهائي كأس العالم في نسختي 1974 و1978، وقد نجح كلاهما في هز الشباك خلال مونديال 1978.

وأصبح البرازيليان سقراط وراي، ثالث ثنائي من الأشقاء يسجل في كأس العالم، وكانت المفارقة أن كلاهما حقق هذا الإنجاز أثناء ارتداء شارة قيادة «السامبا» لأول مرة بركلتي جزاء في الشوط الثاني أمام المنافس نفسه، حيث سجل سقراط أمام الاتحاد السوفياتي في 1982، وكرر راي السيناريو أمام روسيا في 1994.

وكان الشقيقان مايكل وبريان لاودروب من الدنمارك آخر من انضم إلى قائمة الأشقاء الذين سجلوا في كأس العالم، فقد أحرز مايكل هدفاً واحداً في مونديالي 1986 و1998، بينما سجل بريان هدفين خلال بطولة كأس العالم 1998 التي أقيمت في فرنسا.

وختم «فيفا» بأن الشقيقين فالتر، إلى جانب الثنائي الإنجليزي جاك وبوبي تشارلتون الفائزين بلقب مونديال 1966، هما الثنائيان الوحيدان من الأشقاء اللذين نجحا في رفع كأس العالم.