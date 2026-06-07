مونديال 2026: طائرة المنتخب الإيراني تهبط في تيخوانا المكسيكية

وصلت بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم، الأحد، إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، حيث ستتخذ منها معسكراً أساسياً خلال نهائيات كأس العالم 2026، في مشاركة استثنائية تفرضها ظروف الحرب المستمرة مع الولايات المتحدة، التي رفضت منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء الجهاز الإداري والفني للمنتخب قبل المباريات المقررة على الأراضي الأميركية.

وحطت طائرة المنتخب الإيراني، المعروف باسم «تيم ملي»، في مطار تيخوانا قرابة الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وفق ما رصده مصور «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد أشهر طويلة من الشكوك والتساؤلات بشأن إمكانية مشاركته في البطولة، بات المنتخب الإيراني في قلب أحد أكثر الملفات السياسية حساسية في تاريخ كأس العالم، إذ لم يسبق أن شارك منتخب في البطولة العالمية بينما كانت بلاده في حالة حرب مع إحدى الدول المستضيفة.

ونزل اللاعبون وأفراد البعثة في مطار خضع لإجراءات أمنية مشددة، وانتشرت فيه عناصر الحرس الوطني المكسيكي بكثافة، بينما كان عدد محدود من المشجعين الإيرانيين في استقبال الفريق رافعين أعلام بلادهم.

وسيخوض المنتخب الإيراني مباراتين في مدينة لوس أنجليس ومباراة واحدة في سياتل خلال دور المجموعات، لكنه سيشارك في البطولة ضمن ظروف غير مألوفة، في ظل استمرار الغموض حول آليات دخوله إلى الولايات المتحدة.

ورغم منح اللاعبين تأشيرات الدخول، فإن السلطات الأميركية رفضت منحها لجميع أعضاء البعثة. وأشارت التقارير إلى أن نحو 15 مسؤولاً ومرافقاً لم يحصلوا على تأشيرات، من بينهم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، الذي سبق أن خدم ضمن صفوف الحرس الثوري الإيراني، وهي الجهة التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.

ترقب لنزول البعثة الإيرانية (أ.ف.ب)

إجراءات استثنائية وتنقلات مقيدة

ويستهل المنتخب الإيراني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو (حزيران) في لوس أنجليس ضمن البطولة المشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال السفير الإيراني لدى المكسيك خلال مؤتمر صحافي عقده السبت في تيخوانا إن المنتخب سيضطر إلى دخول الأراضي الأميركية والخروج منها في اليوم نفسه الذي تُقام فيه مبارياته.

لكن المتحدث باسم الاتحاد الإيراني كان قد صرح في وقت سابق بأن اللاعبين سيدخلون الولايات المتحدة قبل يوم من المباراة الأولى، وقبل يومين من المباراتين التاليتين.

وزادت التصريحات المتضاربة من حجم الجدل، خصوصاً بعدما ظهر رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، مؤكداً أن المنتخب سيُسمح له بالدخول عشية المباريات فقط.

وقال تاج منتقداً هذه الإجراءات: «في أي مكان في العالم يُمنع منتخب وطني من دخول الدولة المستضيفة إلا قبل يوم واحد من مبارياته؟».

ولم تصدر الولايات المتحدة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي تعليق رسمي لحسم الجدل المتعلق بهذه الترتيبات.

منتخب إيران لحظة النزول من سلم الطائرة (أ.ف.ب)

ترحيب مكسيكي رغم التوترات

وفي تيخوانا، أبدى عدد من السكان استغرابهم من تداخل السياسة مع كرة القدم.

وقال دانيال ميركادو، وهو موظف في مطعم قريب من الفندق الذي سيقيم فيه المنتخب الإيراني: «لا ينبغي خلط كرة القدم بالسياسة. إنهما أمران مختلفان تماماً».

وكان المطعم قد زين واجهاته برسم لكأس العالم إلى جانب شعار يقول: «عالم موحد عبر كرة واحدة».

لكن أجواء الترحيب اصطدمت بواقع أمني مشدد، إذ انتشرت قوات الحرس الوطني المدججة بالسلاح أمام الفندق المخصص لإقامة البعثة الإيرانية، وكذلك عند مداخل ملعب «كالينتي»، معقل نادي تيخوانا المكسيكي، حيث سيجري المنتخب تدريباته.

ورغم تلك الإجراءات، أعرب ميركادو، المشجع لنادي ريال مدريد، عن أمله في أن يشعر المنتخب الإيراني بأنه مرحب به في المدينة الحدودية القريبة من ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأضاف: «مدينتنا تستقبل أشخاصاً من مختلف أنحاء العالم، وأتمنى لهم التوفيق».

لحظة هبوط الطائرة التي تقل منتخب إيران في تيخوانا المكسيكية (أ.ف.ب)

رحلة مليئة بالتقلبات

وتأتي أزمة التأشيرات لتتوج سلسلة طويلة من التعقيدات التي واجهت المنتخب الإيراني خلال الأشهر الماضية.

فمعظم لاعبي المنتخب ينشطون في الدوري الإيراني الذي أُلغي في نهاية فبراير (شباط) بعد الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وخلال الأشهر التالية، استمرت الشكوك حول مشاركة المنتخب في كأس العالم، خصوصاً مع الرسائل المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أكد في بعض المناسبات أن الإيرانيين مرحب بهم، بينما أشار في مناسبات أخرى إلى ضرورة إعادة النظر في مشاركتهم لأسباب أمنية.

وفي نهاية المطاف نجحت ضغوط الاتحاد الدولي لكرة القدم في ضمان مشاركة المنتخب، غير أن الاتحاد الإيراني أعلن قبل أسبوعين فقط تغيير مقر معسكره من مدينة توسان بولاية أريزونا الأميركية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية.

ويرى ميركادو أن كثرة التغييرات قد تؤثر على المنتخب داخل الملعب، قائلاً: «هناك الكثير من التغييرات والكثير من الضغوط. لا أعرف إن كانوا قادرين على تقديم أفضل مستوياتهم في هذه الظروف».

وقبل مواجهات دور المجموعات أمام نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، كان المشجع المكسيكي يأمل في حضور تدريبات المنتخب الإيراني مع ابنه، إلا أن الاتحاد قرر إغلاق الحصص التدريبية أمام الجماهير.

وختم قائلاً: «من المؤسف أن الجماهير لن تتمكن من مشاهدة طريقة لعبهم عن قرب».