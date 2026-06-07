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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: طائرة المنتخب الإيراني تهبط في تيخوانا المكسيكية

المطار خضع لإجراءات أمنية مشددة وانتشرت فيه عناصر الحرس الوطني المكسيكي بكثافة

لاعبو إيران يحملون حقائبهم بعد النزول من الطائرة (أ.ف.ب)
لاعبو إيران يحملون حقائبهم بعد النزول من الطائرة (أ.ف.ب)
  • تيخوانا : «الشرق الأوسط»
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  • تيخوانا : «الشرق الأوسط»
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مونديال 2026: طائرة المنتخب الإيراني تهبط في تيخوانا المكسيكية

لاعبو إيران يحملون حقائبهم بعد النزول من الطائرة (أ.ف.ب)
لاعبو إيران يحملون حقائبهم بعد النزول من الطائرة (أ.ف.ب)

وصلت بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم، الأحد، إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، حيث ستتخذ منها معسكراً أساسياً خلال نهائيات كأس العالم 2026، في مشاركة استثنائية تفرضها ظروف الحرب المستمرة مع الولايات المتحدة، التي رفضت منح تأشيرات دخول لبعض أعضاء الجهاز الإداري والفني للمنتخب قبل المباريات المقررة على الأراضي الأميركية.

وحطت طائرة المنتخب الإيراني، المعروف باسم «تيم ملي»، في مطار تيخوانا قرابة الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وفق ما رصده مصور «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد أشهر طويلة من الشكوك والتساؤلات بشأن إمكانية مشاركته في البطولة، بات المنتخب الإيراني في قلب أحد أكثر الملفات السياسية حساسية في تاريخ كأس العالم، إذ لم يسبق أن شارك منتخب في البطولة العالمية بينما كانت بلاده في حالة حرب مع إحدى الدول المستضيفة.

ونزل اللاعبون وأفراد البعثة في مطار خضع لإجراءات أمنية مشددة، وانتشرت فيه عناصر الحرس الوطني المكسيكي بكثافة، بينما كان عدد محدود من المشجعين الإيرانيين في استقبال الفريق رافعين أعلام بلادهم.

وسيخوض المنتخب الإيراني مباراتين في مدينة لوس أنجليس ومباراة واحدة في سياتل خلال دور المجموعات، لكنه سيشارك في البطولة ضمن ظروف غير مألوفة، في ظل استمرار الغموض حول آليات دخوله إلى الولايات المتحدة.

ورغم منح اللاعبين تأشيرات الدخول، فإن السلطات الأميركية رفضت منحها لجميع أعضاء البعثة. وأشارت التقارير إلى أن نحو 15 مسؤولاً ومرافقاً لم يحصلوا على تأشيرات، من بينهم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، الذي سبق أن خدم ضمن صفوف الحرس الثوري الإيراني، وهي الجهة التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.

ترقب لنزول البعثة الإيرانية (أ.ف.ب)

إجراءات استثنائية وتنقلات مقيدة

ويستهل المنتخب الإيراني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو (حزيران) في لوس أنجليس ضمن البطولة المشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال السفير الإيراني لدى المكسيك خلال مؤتمر صحافي عقده السبت في تيخوانا إن المنتخب سيضطر إلى دخول الأراضي الأميركية والخروج منها في اليوم نفسه الذي تُقام فيه مبارياته.

لكن المتحدث باسم الاتحاد الإيراني كان قد صرح في وقت سابق بأن اللاعبين سيدخلون الولايات المتحدة قبل يوم من المباراة الأولى، وقبل يومين من المباراتين التاليتين.

وزادت التصريحات المتضاربة من حجم الجدل، خصوصاً بعدما ظهر رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج عبر التلفزيون الرسمي الإيراني، مؤكداً أن المنتخب سيُسمح له بالدخول عشية المباريات فقط.

وقال تاج منتقداً هذه الإجراءات: «في أي مكان في العالم يُمنع منتخب وطني من دخول الدولة المستضيفة إلا قبل يوم واحد من مبارياته؟».

ولم تصدر الولايات المتحدة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي تعليق رسمي لحسم الجدل المتعلق بهذه الترتيبات.

منتخب إيران لحظة النزول من سلم الطائرة (أ.ف.ب)

ترحيب مكسيكي رغم التوترات

وفي تيخوانا، أبدى عدد من السكان استغرابهم من تداخل السياسة مع كرة القدم.

وقال دانيال ميركادو، وهو موظف في مطعم قريب من الفندق الذي سيقيم فيه المنتخب الإيراني: «لا ينبغي خلط كرة القدم بالسياسة. إنهما أمران مختلفان تماماً».

وكان المطعم قد زين واجهاته برسم لكأس العالم إلى جانب شعار يقول: «عالم موحد عبر كرة واحدة».

لكن أجواء الترحيب اصطدمت بواقع أمني مشدد، إذ انتشرت قوات الحرس الوطني المدججة بالسلاح أمام الفندق المخصص لإقامة البعثة الإيرانية، وكذلك عند مداخل ملعب «كالينتي»، معقل نادي تيخوانا المكسيكي، حيث سيجري المنتخب تدريباته.

ورغم تلك الإجراءات، أعرب ميركادو، المشجع لنادي ريال مدريد، عن أمله في أن يشعر المنتخب الإيراني بأنه مرحب به في المدينة الحدودية القريبة من ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأضاف: «مدينتنا تستقبل أشخاصاً من مختلف أنحاء العالم، وأتمنى لهم التوفيق».

لحظة هبوط الطائرة التي تقل منتخب إيران في تيخوانا المكسيكية (أ.ف.ب)

رحلة مليئة بالتقلبات

وتأتي أزمة التأشيرات لتتوج سلسلة طويلة من التعقيدات التي واجهت المنتخب الإيراني خلال الأشهر الماضية.

فمعظم لاعبي المنتخب ينشطون في الدوري الإيراني الذي أُلغي في نهاية فبراير (شباط) بعد الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وخلال الأشهر التالية، استمرت الشكوك حول مشاركة المنتخب في كأس العالم، خصوصاً مع الرسائل المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أكد في بعض المناسبات أن الإيرانيين مرحب بهم، بينما أشار في مناسبات أخرى إلى ضرورة إعادة النظر في مشاركتهم لأسباب أمنية.

وفي نهاية المطاف نجحت ضغوط الاتحاد الدولي لكرة القدم في ضمان مشاركة المنتخب، غير أن الاتحاد الإيراني أعلن قبل أسبوعين فقط تغيير مقر معسكره من مدينة توسان بولاية أريزونا الأميركية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية.

ويرى ميركادو أن كثرة التغييرات قد تؤثر على المنتخب داخل الملعب، قائلاً: «هناك الكثير من التغييرات والكثير من الضغوط. لا أعرف إن كانوا قادرين على تقديم أفضل مستوياتهم في هذه الظروف».

وقبل مواجهات دور المجموعات أمام نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، كان المشجع المكسيكي يأمل في حضور تدريبات المنتخب الإيراني مع ابنه، إلا أن الاتحاد قرر إغلاق الحصص التدريبية أمام الجماهير.

وختم قائلاً: «من المؤسف أن الجماهير لن تتمكن من مشاهدة طريقة لعبهم عن قرب».

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ليونيل سكالوني لحظة وصوله مع منتخب الأرجنتين إلى مدينة كانساس الأميركية (أ.ف.ب)
ليونيل سكالوني لحظة وصوله مع منتخب الأرجنتين إلى مدينة كانساس الأميركية (أ.ف.ب)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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سكالوني: كثير من لاعبي الأرجنتين غير جاهزين بنسبة 100 %

ليونيل سكالوني لحظة وصوله مع منتخب الأرجنتين إلى مدينة كانساس الأميركية (أ.ف.ب)
ليونيل سكالوني لحظة وصوله مع منتخب الأرجنتين إلى مدينة كانساس الأميركية (أ.ف.ب)

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم، بأنه لا يريد إثارة القلق قبيل مباراة فريقه الافتتاحية في «كأس العالم 2026».

وفي الوقت نفسه، اعترف سكالوني بأن «كثيراً من اللاعبين ليسوا جاهزين بنسبة 100 في المائة» للدفاع عن لقب المونديال.

وشاهد النجم المخضرم ليونيل ميسي فوز منتخب الأرجنتين 2 - 0 على منتخب هندوراس ودياً، السبت، في «كوليدج ستيشن» بولاية تكساس الأميركية، من مقاعد البدلاء.

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي سيبلغ 39 عاماً قريباً، يعاني مؤخراً من إصابة في عضلة الفخذ.

وقال سكالوني قبل مباراة هندوراس: «ليو يحرز تقدماً جيداً، وقد تدرب بالفعل بشكل جزئي مع الفريق، وهذا أمر ممتاز».

ويبقى أن نرى ما إذا كان ميسي سيشارك في المباراة الودية الأخيرة منتصف الأسبوع ضد المنتخب الآيسلندي أم لا.

كما لم يشارك الحارس إيميليانو مارتينيز، إلى جانب عدد من أعضاء المنتخب الفائز بـ«كأس العالم 2022».

وكان مارتينيز تعرض لكسر في أصبعه قبل فوز فريقه آستون فيلا الإنجليزي على فرايبورغ الألماني في نهائي بطولة «الدوري الأوروبي» الشهر الماضي.

ومع ذلك، تتوقع وسائل الإعلام الأرجنتينية أن يكون الحارس الأرجنتيني جاهزاً أيضاً لمباراة الفريق الافتتاحية بكأس العالم في 16 يونيو (حزيران) الحالي ضد منتخب الجزائر.

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيلعب ضمن المجموعة العاشرة بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برفقة منتخبات النمسا والأردن والجزائر.

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الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: سينياكوفا وتاونسند تفوزان بلقب «زوجي السيدات»

كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)
كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«رولان غاروس»: سينياكوفا وتاونسند تفوزان بلقب «زوجي السيدات»

كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)
كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)

واصلت التشيكية كاترينا سينياكوفا والأميركية تايلور تاونسند تألقهما في منافسات «الزوجي» بالبطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، بعدما تُوجتا بلقب «زوجي السيدات» في «بطولة فرنسا المفتوحة - رولان غاروس» الأحد.

احتاجت سينياكوفا وتاونسند إلى ساعة و32 دقيقة للفوز بالمباراة (رويترز)

وتغلب الثنائي، متصدر التصنيف في منافسات الزوجي بالبطولة، على الزوجي المكون من الكازاخية آنا دانيلينا والصربية ألكسندرا كرونيتش (المصنف الثاني)، بنتيجة 6 - 2 و7 - 5، في المباراة النهائية للبطولة، المقامة على الملاعب الرملية بالعاصمة الفرنسية باريس.

آنا دانيلينا والصربية ألكسندرا كرونيتش (أ.ف.ب)

واحتاجت سينياكوفا وتاونسند إلى ساعة و32 دقيقة للفوز بالمباراة والتتويج باللقب، ليعززا هيمنتهما بين أفضل فرق الزوجي هذا الموسم.

ويعدّ هذا اللقبَ الـ11 لسينياكوفا في مسابقات «غراند سلام»، بينما هو الثالث في مسيرة تاونسند، وفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«رابطة لاعبات التنس المحترفات».

سبق لسينياكوفا وتاونسند أن فازتا بلقب «زوجي السيدات» في بطولة «ويمبلدون» (أ.ف.ب)

وسبق لسينياكوفا وتاونسند أن فازتا بلقب «زوجي السيدات» في «بطولة إنجلترا المفتوحة - ويمبلدون» و«بطولة أستراليا المفتوحة»، ضمن مسابقات «غراند سلام».

هذا هو اللقب الـ11 لسينياكوفا في مسابقات «غراند سلام» بينما يعدّ الثالث في مسيرة تاونسند (أ.ف.ب)

كما أنه اللقب الرابع لسينياكوفا في بطولة «رولان غاروس»، بعد فوزها سابقاً في باريس بلقب «زوجي السيدات» مع مواطنتها باربورا كريتشيكوفا عامي 2018 و2021، وكذلك مع النجمة الأميركية كوكو غوف عام 2024.

أما بالنسبة إلى تاونسند، فهذا هو لقبها الأول في «بطولة فرنسا» بعد حصولها على المركز الثاني مع الكندية ليلى فيرنانديز عام 2023.

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الرياضة تنس رولان غاروس غراند سلام فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

جائزة المجر الكبرى: مارك ماركيز يحقق الفوز 100 في مسيرته

مارك ماركيز (رويترز)
مارك ماركيز (رويترز)
  • بودابست: «الشرق الأوسط»
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  • بودابست: «الشرق الأوسط»
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جائزة المجر الكبرى: مارك ماركيز يحقق الفوز 100 في مسيرته

مارك ماركيز (رويترز)
مارك ماركيز (رويترز)

حقق مارك ماركيز، متسابق فريق دوكاتي، الانتصار رقم 100 في مسيرته عبر كل الفئات، بعد فوز بطل العالم سبع مرات بسباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد على حلبة بالاتون بارك.

وقضى ماركيز، الذي تعافى مؤخراً من جراحتين في كتفه وقدمه الشهر الماضي، أسبوعاً لا ينسى، بعد أن احتل مركز أول المنطلقين، وفاز بسباق السرعة السبت.

وتفوق الإسباني (33 عاماً) على بيدرو أكوستا متسابق كيه تي إم، ليحقق انتصاره الأول منذ سباق جائزة سان مارينو الكبرى العام الماضي، بينما احتل زميله في فريق دوكاتي فرانشيسكو بانيايا المركز الثالث.

وتحول السباق إلى كابوس لفريق أبريليا، عندما فقد خورخي مارتن توازنه في المنعطف الأول باللفة الأولى واصطدم بثلاثة متسابقين، من بينهم زميله في الفريق ومتصدر الترتيب ماركو بتسيكي.

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