إجراءات أمنية مشددة في نيويورك مع حضور ترمب لنهائي دوري السلة الأميركي

ستفرض مجموعة من الإجراءات الأمنية المشددة، تتضمن إغلاق الطرق وحظر دخول الحقائب، على المشجعين المتوجهين إلى ملعب ماديسون سكوير غاردن غداً الاثنين، مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى قلب مانهاتن لمشاهدة مباراة نيويورك نيكس ضد ضيفه سان أنطونيو سبيرز، في المواجهة الثالثة من سلسلة نهائي دوري كرة السلة المحلي للمحترفين.

وخالف نيكس كل التوقعات ليتقدم 2 - صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، بعد فوزه في مباراتين خارج أرضه، بينما لم يرتق الفرنسي فيكتور ويمبانياما نجم سبيرز لمستوى التوقعات في سلسلة النهائي.

ومع استعداد ملعب ميتلايف القريب لاستضافة أول مباراة من أصل ثماني مباريات في كأس العالم لكرة القدم، استحوذ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على الأضواء من البطولة العالمية الضخمة في نيويورك - في الوقت الحالي - بعد أن تجاوزت أسعار أرخص التذاكر المتاحة على منصة إعادة البيع «ستب هب» 9000 دولار حتى مساء السبت.

وحث جهاز الخدمة السرية الأميركي حاملي التذاكر على الوصول مبكراً إلى الملعب المعروف بلقب «أشهر صالة في العالم»، الذي يقع فوق محطة بن، وهي أكثر محطات النقل ازدحاماً في الولايات المتحدة، وستقام فيها سلسلة نهائي دوري كرة السلة لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن بحضور ترمب.

وقال أنتوني جولييلمي مدير الاتصالات في الجهاز، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: «ينبغي على الحاضرين توقع إغلاق صارم للشوارع في المنطقة المحيطة مباشرة بماديسون سكوير غاردن».

وأضاف: «ستطبق سياسة صارمة تمنع حمل الحقائب، ونريد الإعلان عن ذلك مبكراً وعلى نطاق واسع، حتى يتمكن المشجعون من التخطيط وفقاً لذلك. يجب على الحاضرين أيضاً توقع إجراءات تفتيش أمنية على مستوى الخدمة السرية، مشابهة لإجراءات التفتيش في المطارات».

ومن المتوقع أن تستمر خدمات القطارات على خط مترو الأنفاق المحلي وخط سكة حديد لونج آيلاند للركاب دون انقطاع عبر محطة بن.

وقال نيكس في بيان: «يجب على المشجعين بذل كل جهد ممكن للحد من الأغراض الشخصية إلى أدنى حد ممكن».

ودأب ترمب على استغلال الأضواء الرياضية في ولايته الثانية، ليصبح أول رئيس في منصبه يحضر مباراة السوبر بول في دوري كرة القدم الأميركية العام الماضي، قبل حضوره فعاليات بارزة أخرى في وقت لاحق من العام، بما في ذلك كأس رايدر للجولف، ونهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وفوت آلاف من حاملي التذاكر بداية المباراة النهائية لفردي الرجال في بطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر (أيلول)، عندما تسببت الإجراءات الأمنية المتعلقة بحضور ترمب في حدوث ارتباك وأبطأت عملية الدخول إلى الحدث. وقال جولييلمي: «لضمان الدخول في الوقت المناسب وتجنب التأخير، نحث المشجعين بشدة على الوصول قبل ساعتين على الأقل من انطلاق المباراة. في حين لا تزال التفاصيل التشغيلية النهائية قيد التنسيق، فإن هذا هو إطار التخطيط الذي نتوقعه حالياً، ويمكن الإبلاغ عنه على هذا النحو».

ولم يفز نيكس باللقب منذ عام 1973، وأثارت مشاركته الأولى في سلسلة النهائي منذ عام 1999 حماس سكان المدينة.

وتوافد نحو 6500 مشجع إلى المنطقة خارج ماديسون سكوير غاردن لحضور حفل مشاهدة المباراة الثانية التي أقيمت ليلة الجمعة، عندما تمكن نيكس من تحقيق فوز مثير 105 - 104 على سبيرز، ليتقدم 2 - صفر في السلسلة.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إنها اعتقلت 17 شخصاً خلال الحدث، من بينهم شخص ضرب ضابط شرطة في وجهه.

وحث زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك، المشجعين على «الاحتفال بمسؤولية».

وقال في بيان أمس السبت: «من حق سكان نيويورك الشعور بالحماس إزاء مسيرة نيكس التاريخية إلى النهائي، ونريد أن يحتفل المشجعون بهذه اللحظة معاً. ومع ذلك، لا مكان للعنف، ولن نتسامح مع أي اعتداءات على ضباط الشرطة». وظهر ممداني، وهو مشجع لنيكس منذ زمن طويل، في عدد من المناسبات الرياضية المحلية منذ فوزه في انتخابات رئاسة البلدية العام الماضي، وأخبر محطة «وينز 1010» الإذاعية في المدينة أنه يعتزم حضور مباراة يوم الاثنين.