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الرياضة رياضة عالمية

إجراءات أمنية مشددة في نيويورك مع حضور ترمب لنهائي دوري السلة الأميركي

الممثل إليوت غولد برفقة ترمب ومارلا مابلز خلال مباراة كرة سلة في الدوري الأميركي 6 مارس 1991 (أ.ب)
الممثل إليوت غولد برفقة ترمب ومارلا مابلز خلال مباراة كرة سلة في الدوري الأميركي 6 مارس 1991 (أ.ب)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

إجراءات أمنية مشددة في نيويورك مع حضور ترمب لنهائي دوري السلة الأميركي

الممثل إليوت غولد برفقة ترمب ومارلا مابلز خلال مباراة كرة سلة في الدوري الأميركي 6 مارس 1991 (أ.ب)
الممثل إليوت غولد برفقة ترمب ومارلا مابلز خلال مباراة كرة سلة في الدوري الأميركي 6 مارس 1991 (أ.ب)

ستفرض مجموعة من الإجراءات الأمنية المشددة، تتضمن إغلاق الطرق وحظر دخول الحقائب، على المشجعين المتوجهين إلى ملعب ماديسون سكوير غاردن غداً الاثنين، مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى قلب مانهاتن لمشاهدة مباراة نيويورك نيكس ضد ضيفه سان أنطونيو سبيرز، في المواجهة الثالثة من سلسلة نهائي دوري كرة السلة المحلي للمحترفين.

وخالف نيكس كل التوقعات ليتقدم 2 - صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، بعد فوزه في مباراتين خارج أرضه، بينما لم يرتق الفرنسي فيكتور ويمبانياما نجم سبيرز لمستوى التوقعات في سلسلة النهائي.

ومع استعداد ملعب ميتلايف القريب لاستضافة أول مباراة من أصل ثماني مباريات في كأس العالم لكرة القدم، استحوذ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على الأضواء من البطولة العالمية الضخمة في نيويورك - في الوقت الحالي - بعد أن تجاوزت أسعار أرخص التذاكر المتاحة على منصة إعادة البيع «ستب هب» 9000 دولار حتى مساء السبت.

وحث جهاز الخدمة السرية الأميركي حاملي التذاكر على الوصول مبكراً إلى الملعب المعروف بلقب «أشهر صالة في العالم»، الذي يقع فوق محطة بن، وهي أكثر محطات النقل ازدحاماً في الولايات المتحدة، وستقام فيها سلسلة نهائي دوري كرة السلة لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن بحضور ترمب.

وقال أنتوني جولييلمي مدير الاتصالات في الجهاز، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: «ينبغي على الحاضرين توقع إغلاق صارم للشوارع في المنطقة المحيطة مباشرة بماديسون سكوير غاردن».

وأضاف: «ستطبق سياسة صارمة تمنع حمل الحقائب، ونريد الإعلان عن ذلك مبكراً وعلى نطاق واسع، حتى يتمكن المشجعون من التخطيط وفقاً لذلك. يجب على الحاضرين أيضاً توقع إجراءات تفتيش أمنية على مستوى الخدمة السرية، مشابهة لإجراءات التفتيش في المطارات».

ومن المتوقع أن تستمر خدمات القطارات على خط مترو الأنفاق المحلي وخط سكة حديد لونج آيلاند للركاب دون انقطاع عبر محطة بن.

وقال نيكس في بيان: «يجب على المشجعين بذل كل جهد ممكن للحد من الأغراض الشخصية إلى أدنى حد ممكن».

ودأب ترمب على استغلال الأضواء الرياضية في ولايته الثانية، ليصبح أول رئيس في منصبه يحضر مباراة السوبر بول في دوري كرة القدم الأميركية العام الماضي، قبل حضوره فعاليات بارزة أخرى في وقت لاحق من العام، بما في ذلك كأس رايدر للجولف، ونهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وفوت آلاف من حاملي التذاكر بداية المباراة النهائية لفردي الرجال في بطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر (أيلول)، عندما تسببت الإجراءات الأمنية المتعلقة بحضور ترمب في حدوث ارتباك وأبطأت عملية الدخول إلى الحدث. وقال جولييلمي: «لضمان الدخول في الوقت المناسب وتجنب التأخير، نحث المشجعين بشدة على الوصول قبل ساعتين على الأقل من انطلاق المباراة. في حين لا تزال التفاصيل التشغيلية النهائية قيد التنسيق، فإن هذا هو إطار التخطيط الذي نتوقعه حالياً، ويمكن الإبلاغ عنه على هذا النحو».

ولم يفز نيكس باللقب منذ عام 1973، وأثارت مشاركته الأولى في سلسلة النهائي منذ عام 1999 حماس سكان المدينة.

وتوافد نحو 6500 مشجع إلى المنطقة خارج ماديسون سكوير غاردن لحضور حفل مشاهدة المباراة الثانية التي أقيمت ليلة الجمعة، عندما تمكن نيكس من تحقيق فوز مثير 105 - 104 على سبيرز، ليتقدم 2 - صفر في السلسلة.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إنها اعتقلت 17 شخصاً خلال الحدث، من بينهم شخص ضرب ضابط شرطة في وجهه.

وحث زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك، المشجعين على «الاحتفال بمسؤولية».

وقال في بيان أمس السبت: «من حق سكان نيويورك الشعور بالحماس إزاء مسيرة نيكس التاريخية إلى النهائي، ونريد أن يحتفل المشجعون بهذه اللحظة معاً. ومع ذلك، لا مكان للعنف، ولن نتسامح مع أي اعتداءات على ضباط الشرطة». وظهر ممداني، وهو مشجع لنيكس منذ زمن طويل، في عدد من المناسبات الرياضية المحلية منذ فوزه في انتخابات رئاسة البلدية العام الماضي، وأخبر محطة «وينز 1010» الإذاعية في المدينة أنه يعتزم حضور مباراة يوم الاثنين.

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الرياضة رياضة عالمية

سكالوني: كثير من لاعبي الأرجنتين غير جاهزين بنسبة 100 %

ليونيل سكالوني لحظة وصوله مع منتخب الأرجنتين إلى مدينة كانساس الأميركية (أ.ف.ب)
ليونيل سكالوني لحظة وصوله مع منتخب الأرجنتين إلى مدينة كانساس الأميركية (أ.ف.ب)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

سكالوني: كثير من لاعبي الأرجنتين غير جاهزين بنسبة 100 %

ليونيل سكالوني لحظة وصوله مع منتخب الأرجنتين إلى مدينة كانساس الأميركية (أ.ف.ب)
ليونيل سكالوني لحظة وصوله مع منتخب الأرجنتين إلى مدينة كانساس الأميركية (أ.ف.ب)

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم، بأنه لا يريد إثارة القلق قبيل مباراة فريقه الافتتاحية في «كأس العالم 2026».

وفي الوقت نفسه، اعترف سكالوني بأن «كثيراً من اللاعبين ليسوا جاهزين بنسبة 100 في المائة» للدفاع عن لقب المونديال.

وشاهد النجم المخضرم ليونيل ميسي فوز منتخب الأرجنتين 2 - 0 على منتخب هندوراس ودياً، السبت، في «كوليدج ستيشن» بولاية تكساس الأميركية، من مقاعد البدلاء.

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي سيبلغ 39 عاماً قريباً، يعاني مؤخراً من إصابة في عضلة الفخذ.

وقال سكالوني قبل مباراة هندوراس: «ليو يحرز تقدماً جيداً، وقد تدرب بالفعل بشكل جزئي مع الفريق، وهذا أمر ممتاز».

ويبقى أن نرى ما إذا كان ميسي سيشارك في المباراة الودية الأخيرة منتصف الأسبوع ضد المنتخب الآيسلندي أم لا.

كما لم يشارك الحارس إيميليانو مارتينيز، إلى جانب عدد من أعضاء المنتخب الفائز بـ«كأس العالم 2022».

وكان مارتينيز تعرض لكسر في أصبعه قبل فوز فريقه آستون فيلا الإنجليزي على فرايبورغ الألماني في نهائي بطولة «الدوري الأوروبي» الشهر الماضي.

ومع ذلك، تتوقع وسائل الإعلام الأرجنتينية أن يكون الحارس الأرجنتيني جاهزاً أيضاً لمباراة الفريق الافتتاحية بكأس العالم في 16 يونيو (حزيران) الحالي ضد منتخب الجزائر.

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيلعب ضمن المجموعة العاشرة بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برفقة منتخبات النمسا والأردن والجزائر.

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الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: سينياكوفا وتاونسند تفوزان بلقب «زوجي السيدات»

كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)
كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«رولان غاروس»: سينياكوفا وتاونسند تفوزان بلقب «زوجي السيدات»

كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)
كاترينا سينياكوفا وتايلور تاونسند مع كأس «رولان غاروس» (أ.ب)

واصلت التشيكية كاترينا سينياكوفا والأميركية تايلور تاونسند تألقهما في منافسات «الزوجي» بالبطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، بعدما تُوجتا بلقب «زوجي السيدات» في «بطولة فرنسا المفتوحة - رولان غاروس» الأحد.

احتاجت سينياكوفا وتاونسند إلى ساعة و32 دقيقة للفوز بالمباراة (رويترز)

وتغلب الثنائي، متصدر التصنيف في منافسات الزوجي بالبطولة، على الزوجي المكون من الكازاخية آنا دانيلينا والصربية ألكسندرا كرونيتش (المصنف الثاني)، بنتيجة 6 - 2 و7 - 5، في المباراة النهائية للبطولة، المقامة على الملاعب الرملية بالعاصمة الفرنسية باريس.

آنا دانيلينا والصربية ألكسندرا كرونيتش (أ.ف.ب)

واحتاجت سينياكوفا وتاونسند إلى ساعة و32 دقيقة للفوز بالمباراة والتتويج باللقب، ليعززا هيمنتهما بين أفضل فرق الزوجي هذا الموسم.

ويعدّ هذا اللقبَ الـ11 لسينياكوفا في مسابقات «غراند سلام»، بينما هو الثالث في مسيرة تاونسند، وفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«رابطة لاعبات التنس المحترفات».

سبق لسينياكوفا وتاونسند أن فازتا بلقب «زوجي السيدات» في بطولة «ويمبلدون» (أ.ف.ب)

وسبق لسينياكوفا وتاونسند أن فازتا بلقب «زوجي السيدات» في «بطولة إنجلترا المفتوحة - ويمبلدون» و«بطولة أستراليا المفتوحة»، ضمن مسابقات «غراند سلام».

هذا هو اللقب الـ11 لسينياكوفا في مسابقات «غراند سلام» بينما يعدّ الثالث في مسيرة تاونسند (أ.ف.ب)

كما أنه اللقب الرابع لسينياكوفا في بطولة «رولان غاروس»، بعد فوزها سابقاً في باريس بلقب «زوجي السيدات» مع مواطنتها باربورا كريتشيكوفا عامي 2018 و2021، وكذلك مع النجمة الأميركية كوكو غوف عام 2024.

أما بالنسبة إلى تاونسند، فهذا هو لقبها الأول في «بطولة فرنسا» بعد حصولها على المركز الثاني مع الكندية ليلى فيرنانديز عام 2023.

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الرياضة تنس رولان غاروس غراند سلام فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

جائزة المجر الكبرى: مارك ماركيز يحقق الفوز 100 في مسيرته

مارك ماركيز (رويترز)
مارك ماركيز (رويترز)
  • بودابست: «الشرق الأوسط»
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  • بودابست: «الشرق الأوسط»
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جائزة المجر الكبرى: مارك ماركيز يحقق الفوز 100 في مسيرته

مارك ماركيز (رويترز)
مارك ماركيز (رويترز)

حقق مارك ماركيز، متسابق فريق دوكاتي، الانتصار رقم 100 في مسيرته عبر كل الفئات، بعد فوز بطل العالم سبع مرات بسباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد على حلبة بالاتون بارك.

وقضى ماركيز، الذي تعافى مؤخراً من جراحتين في كتفه وقدمه الشهر الماضي، أسبوعاً لا ينسى، بعد أن احتل مركز أول المنطلقين، وفاز بسباق السرعة السبت.

وتفوق الإسباني (33 عاماً) على بيدرو أكوستا متسابق كيه تي إم، ليحقق انتصاره الأول منذ سباق جائزة سان مارينو الكبرى العام الماضي، بينما احتل زميله في فريق دوكاتي فرانشيسكو بانيايا المركز الثالث.

وتحول السباق إلى كابوس لفريق أبريليا، عندما فقد خورخي مارتن توازنه في المنعطف الأول باللفة الأولى واصطدم بثلاثة متسابقين، من بينهم زميله في الفريق ومتصدر الترتيب ماركو بتسيكي.

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