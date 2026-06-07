البطلة الأولمبية توماس تحقق فوزاً ساحقاً بسباق 200 متر في «جائزة لون ستار الكبرى»

حققت غابي توماس؛ البطلة الأولمبية في سباق 200 متر، أسرع توقيت عالمي هذا العام، لتفوز بسباق 200 متر للسيدات في «جائزة لون ستار الكبرى لألعاب القوى»، التي أقيمت في «كوليدج ستيشن» بولاية تكساس الأميركية، السبت.
وسجلت الأميركية، التي فازت بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر بالإضافة إلى سباقَي التتابع «4 في 100 متر» و«4 في 400 متر» في «أولمبياد باريس»، زمناً قدره 21.70 ثانية، لتتفوق على مواطنتها كايلا وايت التي أنهت السباق في 22.07 ثانية، والنيجيرية فيفور أوفيلي (22.15 ثانية).
وهذا التوقيت أسرع من 21.83 ثانية الذي ساعد توماس (29 عاماً) على الفوز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد، وأبطأ بفارق 0.10 ثانية عن أفضل زمن شخصي لها، وهو 21.60 ثانية، الذي سجلته في عام 2023. وقالت توماس: «أنا مندهشة قليلاً من هذا التوقيت، لكنني كنت أتدرب بجد». وأضافت: «أجريت جولة قصيرة رائعة في أفريقيا، وبدأ العمل الجاد يؤتي ثماره الآن، أستمتع بعام من الهدوء، لا يوجد فيه ضغط الألعاب الأولمبية أو بطولات العالم، لذلك؛ فأنا أستمتع فقط بهذا الموسم».
وغابت توماس عن بطولة العالم العام الماضي في طوكيو بسبب إصابة في وتر العرقوب، ولم تعد للمنافسة إلا في أبريل (نيسان) الماضي.