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الرياضة رياضة عالمية

البطلة الأولمبية توماس تحقق فوزاً ساحقاً بسباق 200 متر في «جائزة لون ستار الكبرى»

غابي توماس (رويترز)
غابي توماس (رويترز)
  • تكساس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • تكساس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

البطلة الأولمبية توماس تحقق فوزاً ساحقاً بسباق 200 متر في «جائزة لون ستار الكبرى»

غابي توماس (رويترز)
غابي توماس (رويترز)

حققت غابي توماس؛ البطلة الأولمبية في سباق 200 متر، أسرع ​توقيت عالمي هذا العام، لتفوز بسباق 200 متر للسيدات في «جائزة لون ستار الكبرى لألعاب القوى»، التي أقيمت في «كوليدج ستيشن» بولاية تكساس الأميركية، السبت.

وسجلت الأميركية، التي فازت بالميدالية ‌الذهبية في سباق ‌200 متر بالإضافة ​إلى ‌سباقَي ⁠التتابع «4 في ⁠100 متر» و«4 في 400 متر» في «أولمبياد باريس»، زمناً قدره 21.70 ثانية، لتتفوق على مواطنتها كايلا وايت التي أنهت السباق في 22.07 ثانية، والنيجيرية ⁠فيفور أوفيلي (22.15 ثانية).

وهذا التوقيت ‌أسرع من ‌21.83 ثانية الذي ​ساعد توماس (29 عاماً) ‌على الفوز بالميدالية الذهبية في ‌الأولمبياد، وأبطأ بفارق 0.10 ثانية عن أفضل زمن شخصي لها، وهو 21.60 ثانية، الذي سجلته في عام 2023. وقالت ‌توماس: «أنا مندهشة قليلاً من هذا التوقيت، لكنني كنت أتدرب بجد». وأضافت: «أجريت جولة ⁠قصيرة رائعة في أفريقيا، وبدأ العمل الجاد يؤتي ثماره الآن، أستمتع بعام من الهدوء، لا يوجد فيه ضغط الألعاب الأولمبية أو بطولات العالم، لذلك؛ فأنا أستمتع فقط بهذا الموسم».

وغابت توماس عن بطولة العالم العام الماضي في طوكيو بسبب ​إصابة في وتر ​العرقوب، ولم تعد للمنافسة إلا في أبريل (نيسان) الماضي.

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المكسيكيون يستعدون للمونديال بأكبر «موجة بشرية» على الإطلاق

ستعمد موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية إلى تقييم ما إذا كان الرقم القياسي قد حُطّم بالفعل (إ.ب.أ)
ستعمد موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية إلى تقييم ما إذا كان الرقم القياسي قد حُطّم بالفعل (إ.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

المكسيكيون يستعدون للمونديال بأكبر «موجة بشرية» على الإطلاق

ستعمد موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية إلى تقييم ما إذا كان الرقم القياسي قد حُطّم بالفعل (إ.ب.أ)
ستعمد موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية إلى تقييم ما إذا كان الرقم القياسي قد حُطّم بالفعل (إ.ب.أ)

قبل أيام قليلة من استضافة المكسيك المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم، احتشد آلاف الأشخاص في الشارع الرئيسي للعاصمة، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لأكبر موجة بشرية على الإطلاق.

واشتهرت «الموجة» المعروفة بـ«لا أولا» في ملاعب كرة القدم المكسيكية خلال مونديال 1986 لتشجيع المنتخب الوطني، وسرعان ما تحوَّلت إلى ظاهرة عالمية. وتتمثل في الوقوف مع رفع الأذرع، ثم الجلوس عندما يحذو الآخرون حذوهم، محاكاة لموجة استمدت منها اسمها.

وتجمّع السكان المحليون في وقت مبكر من صباح السبت، مرتدين قمصان المنتخبات الوطنية ورافعين الأعلام، وهم يرقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة، ويحرّكون أذرعهم وأرجلهم.

وقفت سالي أفيليس في الصف الأمامي من حشد امتد كيلومترين على طول شارع باسيو دي لا ريفورما الشهير، وهو شارع واسع يمرّ بقلب مكسيكو سيتي، وأعربت عن ثقتها بتحقيق رقم قياسي جديد. وقالت صانعة المحتوى البالغة 31 عاماً: «أقول إننا سنحطمه. نحن كثيرون بالفعل، ويمكننا فعلها!». وأضافت: «سنفعلها لأننا لطالما فعلناها، في كل مباراة، في كل ملعب».

وانضمت إلى الحشد نساء يرتدين أثواباً فاخرة وأقنعة هياكل عظمية على غرار «كاتريناس»، وهي شخصيات أيقونية مرتبطة بعيد الموتى في البلاد. وعزف أعضاء فرقة «لا سونورا سانتانيرا» أنغاماً استوائية، في حين قاد مُقدّم الحفل الحركة الجماعية، وصاح قائلاً: «انتباه! نركع، ننحني، ثم نقفز بأقصى سرعة. ارفعوا أيديكم عالياً!».

وبإشارة، وقف الصف الأمامي رافعاً أذرعه ثم ركع، في حين كرر من خلفه الحركة تباعاً حتى تمايل الحشد بأكمله كأمواج المحيط.

وقالت غلوريا فراغوسو (55 عاماً) وهي ترتدي غطاء رأس تقليدياً: «لم أستطع تفويت فرصة المشاركة في هذا الحدث الرائع، ولإظهار للعالم حقيقة المكسيك: الأجواء، والمحبة، والوحدة، والسلام».

وأضافت معربة عن سعادتها أن المكسيك «على أتم الاستعداد» لاستقبال الجماهير القادمة لحضور نهائيات كأس العالم التي تستضيفها مع كل من كندا والولايات المتحدة. لطالما عانت المكسيك من عنف العصابات لسنوات، وتعهدت السلطات بتعزيز الأمن مع استضافة البلاد لمباريات البطولة في مكسيكو سيتي ومونتيري وغوادالاخارا.

وأفادت السلطات الثقافية على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق، السبت، بتحطيم الرقم القياسي لأكبر موجة بشرية، من دون تقديم تفاصيل. وستعمد موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية إلى تقييم ما إذا كان الرقم القياسي قد حُطّم بالفعل أم لا.

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كأس العالم كرة القدم رياضة المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

بوكيتينو سعيد بشخصية منتخب أميركا رغم الخسارة من ألمانيا

ماوريسيو بوكيتينو (رويترز)
ماوريسيو بوكيتينو (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

بوكيتينو سعيد بشخصية منتخب أميركا رغم الخسارة من ألمانيا

ماوريسيو بوكيتينو (رويترز)
ماوريسيو بوكيتينو (رويترز)

عبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب الولايات المتحدة عن إعجابه بالشخصية التي أظهرها ​فريقه رغم الخسارة 2-1 من ألمانيا أمس السبت، في آخر مباراة ودية قبل كأس العالم لكرة القدم.

وافتتح كاي هافرتس التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية بضربة رأس من ركلة حرة نفذها يوزوا كيميش، ‌ليمنح ألمانيا ‌الفائزة باللقب أربع مرات ​التقدم، ‌لكن ⁠أميركا ​المشاركة في ⁠استضافة كأس العالم، أدركت التعادل بهدف مذهل أحرزه أنتوني روبنسون. ثم سجل ليروي ساني هدفاً في الدقيقة 57، ليحسم فوز ألمانيا على ملعب «سولدجر فيلد» في شيكاغو.

وقال بوكيتينو ⁠للصحافيين: «أعتقد أن الأداء كان ‌جيداً بشكل ‌عام. أنا سعيد بمستوى الجميع. ​لعبنا ضد أحد ‌أهم الفرق في العالم». وأضاف: «أعتقد أننا ‌يجب أن نكون سعداء بذلك، لقد نافسنا، لكننا لم نكن محظوظين، أعتقد أنها كانت مباراة متكافئة... لقد كان ‌تحدياً مذهلاً لنا لنرى كيف سيكون رد فعلنا، وكيف سنظهر تماسكنا، ⁠وكيف ⁠نبدأ اللعب تحت الضغط».

وتستهل الولايات المتحدة مشوارها في المجموعة الرابعة بمواجهة باراغواي يوم 12 يونيو (حزيران) على ملعب سوفي بالقرب من لوس أنجليس.

وقال المدرب الأرجنتيني: «كنا نطالب اللاعبين بالكثير خلال الأسبوعين الماضيين، لقد رأيت أننا أرهقنا اللاعبين والفريق». وتابع: «علينا الآن تقييم الحمل وأن نكون ​أذكياء في طريقتنا ​حتى نصل إلى مباراة باراغواي في أفضل حالة، وبكامل طاقتنا».

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كأس العالم كرة القدم رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«كوينز كلوب»: ويليامز تواجه اختباراً صعباً في «منافسات الزوجي»

سيرينا ويليامز (أ.ف.ب)
سيرينا ويليامز (أ.ف.ب)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

«كوينز كلوب»: ويليامز تواجه اختباراً صعباً في «منافسات الزوجي»

سيرينا ويليامز (أ.ف.ب)
سيرينا ويليامز (أ.ف.ب)

تواجه أسطورة التنس الأميركية سيرينا ويليامز اختباراً قوياً ومباشراً في بداية عودتها إلى الملاعب، بعدما أسفرت قرعة بطولة «كوينز كلوب» عن مواجهة تجمعها والكندية فيكتوريا مبوكو، المشاركتَين ببطاقتي دعوة، ضد الثنائي المصنف الثالث في البطولة نيكول ميليشار مارتينيز وإيرين روتليف، في الدور الأول لمنافسات «الزوجي».

وأصبحت ويليامز مؤهلة للمشاركة في بطولات التنس منذ فبراير (شباط) الماضي، لكنها اختارت موسم الملاعب العشبية في بريطانيا للعودة مجدداً، وهو حدث يعدّ من أبرز الأحداث الرياضية في العام الحالي.

ولم تلعب ويليامز منذ ودّعت الجماهير في «بطولة أميركا المفتوحة» عام 2022، وذلك رغم أنها كانت دائماً تتجنب الحديث عن الاعتزال، وقالت إنها «تتطور بعيداً» عن الملاعب.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت اللاعبة؛ الفائزة بلقب «ويمبلدون» 7 مرات من قبل، ستعود إلى البطولة ذاتها أم لا، في الوقت الذي ما زالت فيه شقيقتها الكبرى فينوس، التي ستدخل عامها الـ46 هذا الشهر، تمارس التنس.

وسيُكشف عن الدفعة الأولى من دعوات المشاركة في بطولة «ويمبلدون» يوم 15 يونيو (حزيران) الحالي.

وتمتلك إيرين روتليف؛ المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في «فئة الزوجي»، لقبين بـ«البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)»، كما بلغت نهائي بطولة «ويمبلدون» 2024 رفقة زميلتها المعتادة غابرييلا دابروفسكي، بينما توجت نيكول ميليشار مارتينيز بـ19 لقباً في بطولات «الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات» في «فئة زوجي السيدات»، بالإضافة إلى حصدها لقب «الزوجي المختلط» في «ويمبلدون» عام 2018. ورغم هذا السجل الحافل للثنائي، فإن هذه المواجهة تشهد ظهورهما الأول معاً بصفتهما فريقاً في إحدى البطولات، حيث أمضت نيكول ميليشار مارتينيز معظم الموسم الحالي إلى جوار الإسبانية كريستينا بوكسا التي انسحبت من البطولة الحالية بداعي الإصابة، بينما تنقلت إيرين روتليف بين زميلات أخريات خلال عام 2026، ومنهن آسيا محمد، ويلينا أوستابينكو، وتشانغ شواي.

وتشهد بطولة «كوينز كلوب - فئة 500 نقطة» منافسة شرسة في فئة «الفردي» أيضاً تقودها المصنفة الأولى في البطولة، الكازاخية يلينا ريباكينا، إلى جانب الأرجنتينية آماندا أنيسيموفا وصيفة بطولة «ويمبلدون» عام 2025، والنجمة الصاعدة فيكتوريا مبوكو، بالإضافة إلى البطلة الأولمبية السابقة؛ السويسرية بيليندا بنشيتش.

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