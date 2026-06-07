حسن: لا أحب الخسارة حتى لو كانت ضد البرازيل

أعرب حسام حسن مدرب مصر عن حزنه على خسارة المنتخب 2 - 1 من البرازيل في آخر مباراة ودية قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم، لكنه شدّد على أنه راضٍ عن أداء اللاعبين رغم الهزيمة. وافتتح برونو غيمارايش التسجيل للبرازيل بعد أن استغل خطأ دفاعياً ليستخلص الكرة ويضعها في الشباك بهدوء في الدقيقة السابعة، لكن مصر تعادلت سريعاً في الدقيقة 11 عن طريق مصطفى عبد الرؤوف (زيكو). وضغطت البرازيل بشراسة في الشوط الثاني، لينجح البديل إندريك في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 52. وقال حسن في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «لا أحب الخسارة، وحزين على الهزيمة ضد البرازيل رغم أنه واحد من أكبر المنتخبات في العالم». وأضاف: «واجهنا منتخباً قوياً ومميزاً في المباراة الأخيرة قبل كأس العالم». وتستهل مصر مشوارها في المجموعة السابعة بكأس العالم بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو (حزيران)، قبل أن تواجه نيوزيلندا ثم إيران. وأضاف حسن: «مباراة بلجيكا الأولى في كأس العالم صعبة للغاية، والمجموعة قوية ومتشابكة». كما أشاد بمستوى زيكو، الذي سجله هدف الثاني مع منتخب مصر في مباراته الثانية مع الفريق، بعد أن سجل هدف الفوز 1 - صفر على روسيا في المباراة الودية الماضية. وقال: «سعيد بأداء زيكو وأنتظر منه المزيد. أبحث دائماً عن أفضل اللاعبين لتدعيم المنتخب، ونفتقد إسلام عيسى ومحمد حمدي للإصابة. هناك لاعبون كثيرون مميزون ولكن أضم اللاعب المناسب للمنتخب والمباريات وفقاً لكل مرحلة».
وشارك القائد محمد صلاح الذي قضى موسمه الأخير مع ليفربول الإنجليزي، في الشوط الثاني بعد تعافيه من الإصابة. وأضاف مدرب مصر، الذي شارك مع الفريق بصفته لاعباً في كأس العالم 1990: «خضع صلاح لبرنامج تأهيلي مع ليفربول ثم مع المنتخب، وهو جاهز الآن للمباريات». وتابع: «أنا سعيد بالتجارب الأخيرة للمنتخب، بعد الفوز على السعودية وروسيا، والتعادل مع إسبانيا».