وديَّات المونديال: الأرجنتين تهزم هندوراس... وميسي على مقاعد البدلاء

فازت الأرجنتين بسهولة على هندوراس 2-0 في المباراة الودية قبل الأخيرة لحاملة اللقب استعداداً لكأس العالم لكرة القدم، السبت في تكساس.

وسجَّل لاوتارو مارتينيز وجوليانو سيميوني هدفي اللقاء الذي سيطرت عليه الأرجنتين في كوليدج ستيشن.

وبقي الأسطورة ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء من دون أن يشركه المدرب ليونيل سكالوني، في إطار سعيه لإعادة النجم إلى الجاهزية قبل مباريات دور المجموعات في كأس العالم، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية في 24 مايو (أيار).

وبعد شوط أول باهت نسبياً، اشتعلت المباراة في الدقيقة 37 حين تعرض نيكولاس تاليافيكو لعرقلة داخل منطقة الجزاء من كريستوفر ميلينديس، فانبرى مهاجم إنتر الإيطالي مارتينيز لركلة الجزاء وسددها أرضية إلى يسار الحارس مسجلاً الهدف الأول.

وكان مارتينيز المتألق أيضاً صانع الهدف الثاني في الدقيقة 54، حين مرر كرة بكعب القدم بذكاء إلى جوليانو سيميوني، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي سددها بقوة في شباك حارس هندوراس إدريك منخيفار.

وسدد جيوفاني لو سيلسو كرة مقوسة رائعة من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة في الشوط الأول، بينما تصدى حارس هندوراس لمحاولة توماس أراندا في الشوط الثاني.

النجم الأسطوري ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء دون مشاركة (أ.ف.ب)

نادراً ما تجاوز منتخب هندوراس خط منتصف الملعب في الشوط الثاني، مع فرض الأرجنتين هيمنتها على مجريات اللعب.

وتلتقي الأرجنتين مع آيسلندا في مباراتها الودية الأخيرة في أوبورن بولاية ألاباما يوم الثلاثاء، قبل أن يبدأ أبطال العالم ثلاث مرات مباريات دور المجموعات في كأس العالم بمواجهة الجزائر في 17 يونيو (حزيران) في كانساس سيتي.

وأشار سكالوني إلى أن ميسي قد يشارك لدقائق محدودة في إحدى المباراتين الوديتين، مما يجعل ظهوره أمام آيسلندا أمراً مرجحاً.