ديشان يدافع عن شرقي بعد تصريحاته المثيرة للجدل

سعى ديدييه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي، إلى تهدئة الجدل الذي أثاره ريان شرقي خلال الأيام الماضية، بعدما أكد أن تصريحات لاعب مانشستر سيتي الشاب فُسرت بطريقة مختلفة عن المقصود منها.

وكان شرقي قد أثار ضجة واسعة عقب خسارة فرنسا أمام كوت ديفوار 2-1 في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم 2026، عندما قال إن منتخب بلاده لن يذهب إلى البطولة بصفته المرشح الأبرز، بل "لسحق الجميع".

وأثارت العبارة ردود فعل متباينة في الأوساط الرياضية الفرنسية، حيث اعتبرها البعض دليلاً على الثقة المفرطة والتعالي على المنافسين قبل انطلاق البطولة.

لكن ديشان سارع إلى الدفاع عن لاعبه، موضحاً أن المقصود من التصريح لم يكن التقليل من شأن المنتخبات الأخرى أو الادعاء بأن فرنسا أقوى من الجميع.

وقال مدرب "الديوك" في تصريحات لشبكة "إم 6" الفرنسية إن شرقي أراد التأكيد على رغبة المنتخب الفرنسي في تقديم أقصى ما لديه خلال كأس العالم والسعي للفوز على جميع المنافسين في طريقه نحو اللقب.

وأضاف: "عندما قال إننا ذاهبون لسحق الجميع، لم يكن يقصد أننا أفضل من كل المنتخبات أو أننا متفوقون على المرشحين الآخرين، بل كان يقصد أننا سنبذل كل ما لدينا لتحقيق أهدافنا".

وتابع ديشان: "إذا أردت الوصول إلى القمة، فعليك أن تهزم كل من يقف في طريقك. نحن نعرف المنتخبات المرشحة الرئيسية، لكن الأهم هو أن نبقى مركزين على ما ينتظرنا".

واعتبر المدرب الفرنسي أن الجدل الدائر حول تصريحات شرقي يعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف التفسيرات، مشيراً إلى أن الكلمات قد تُفهم بطرق مختلفة من شخص إلى آخر.

واختتم حديثه بالتأكيد أن ما حدث يدخل ضمن الأمور الطبيعية في عالم كرة القدم والإعلام، معرباً عن ثقته بأن اللاعب لم يكن يقصد إطلاق أي رسائل استفزازية تجاه المنافسين.

وتستعد فرنسا لمواجهة أيرلندا الشمالية ودياً الأحد في آخر محطات التحضير قبل انطلاق كأس العالم، حيث يأمل المنتخب الفرنسي في المنافسة على اللقب وإضافة نجمة ثالثة إلى سجله العالمي.