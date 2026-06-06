المنتخب الإيراني يدخل الولايات المتحدة ويغادرها في يوم المباراة خلال مونديال 2026

أبلغ المنتخب الإيراني لكرة القدم بضرورة الدخول إلى الولايات المتحدة ومغادرتها في اليوم نفسه الذي يخوض فيه مبارياته ضمن دور المجموعات من كأس العالم 2026، وفق ما كشف عنه السفير الإيراني لدى المكسيك أبو الفضل بسنديده.
وجاء هذا الإجراء في ظل التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع المنتخب الإيراني إلى نقل مقر إقامته خلال البطولة من مدينة توكسون في ولاية أريزونا الأميركية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية القريبة من الحدود الأميركية.
وأوضح بسنديده في تصريحات للصحافيين أن بعثة المنتخب الإيراني ستحصل على إذن بالدخول إلى الولايات المتحدة صباح يوم المباراة فقط، على أن تغادر الأراضي الأميركية بعد انتهاء اللقاء في اليوم نفسه.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأميركية ضمن منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.