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«مونديال 2026»: الحارس الاحتياطي لفرنسا يحقق «الحلم» عن 32 عاماً

الحارس الفرنسي بريس سامبا (أ.ف.ب)
الحارس الفرنسي بريس سامبا (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: الحارس الاحتياطي لفرنسا يحقق «الحلم» عن 32 عاماً

الحارس الفرنسي بريس سامبا (أ.ف.ب)
الحارس الفرنسي بريس سامبا (أ.ف.ب)

بعد سنوات طويلة من الانتظار والتقلبات، يستعد الحارس الفرنسي بريس سامبا لخوض التجربة التي كثيراً ما حلم بها منذ طفولته، بعدما ضمن مكانه ضمن قائمة منتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعن عمر 32 عاماً، يصل سامبا إلى أكبر محفل كروي في العالم حاملاً قصة مختلفة عن كثير من نجوم المنتخب الفرنسي، قصة بدأت بوعود مبكرة وتألق لافت في سن المراهقة، قبل أن تمر بمحطات صعبة كادت أن تبعده عن حلم ارتداء قميص «الديوك» على أعلى المستويات.

ووصف سامبا مشاركته المرتقبة في كأس العالم بأنها تحقيق لحلم الطفولة، مؤكداً أن البطولة تمثل قمة كرة القدم العالمية، وأن وجوده ضمن صفوف منتخب بحجم فرنسا يعد مكافأة حقيقية على سنوات طويلة من العمل والإصرار وعدم الاستسلام.

بدأ الحارس الفرنسي مشواره الاحترافي مع لوهافر، حيث خاض أول مباراة رسمية له عام 2012 في كأس فرنسا، قبل أن ينتقل سريعاً إلى مرسيليا وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ليكون الحارس الاحتياطي خلف ستيف مانداندا.

لكن تلك الخطوة التي بدت مثالية في بدايتها تحولت إلى درس قاسٍ؛ فبحسب سامبا، دفعه الانتقال المبكر إلى أحد أكبر أندية فرنسا إلى الشعور بشيء من الغرور، قبل أن يكتشف سريعاً أن الموهبة وحدها لا تكفي للاستمرار في القمة.

واعترف بأنه اضطر إلى إعادة تقييم مسيرته بالكامل، مستفيداً من نصائح والده، الحارس الدولي السابق لمنتخب الكونغو، الذي لعب دوراً محورياً في مساعدته على تجاوز فترات الإحباط والتراجع.

وقال سامبا إن والده كان يذكره دائماً بأهمية العمل الجاد، وإن الدموع والإخفاقات التي عاشها في تلك المرحلة أسهمت في بناء شخصيته، مضيفاً أن تلك التجارب هي التي صنعت منه الرجل الذي أصبح عليه اليوم.

ورغم بقائه 4 مواسم في مرسيليا، فإن مشاركاته كانت محدودة؛ ما دفعه إلى البحث عن فرصة جديدة مع كان، حيث أصبح أخيراً الحارس الأول للفريق، رغم أن التجربة انتهت بهبوط النادي إلى الدرجة الثانية.

ولم تتوقف رحلة البحث عن الذات عند هذا الحد؛ إذ انتقل بعدها إلى إنجلترا، وخاض ثلاثة مواسم في دوري الدرجة الأولى مع نوتنغهام فوريست، قبل أن يعود إلى فرنسا عبر بوابة لنس، حيث قدم أفضل مستوياته، ولفت أنظار مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان.

ومن هناك، بدأت القصة تتغير؛ فبعد سنوات من الانتظار، تلقى سامبا أول استدعاء لتمثيل منتخب فرنسا عام 2023، وخاض أول مباراة دولية وهو في التاسعة والعشرين من عمره، في وقت كان كثيرون يعتقدون أن فرصته قد ضاعت إلى الأبد.

وكشف الحارس الفرنسي أنه تلقى في فترات سابقة عروضاً لتمثيل منتخب الكونغو، لكنه رفضها لأنه كان يؤمن دائماً بقدرته على الوصول إلى المنتخب الفرنسي اعتماداً على مستواه وإمكاناته.

وأشار إلى أن البعض قد يعد استدعاء لاعب للمنتخب الوطني في سن السابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين أمراً متأخراً في كرة القدم الحديثة، لكنه يرى أن لكل لاعب توقيته الخاص في النضج والوصول إلى أفضل نسخة من نفسه.

وفي مونديال 2026، يدرك سامبا أن مهمته الأساسية ستكون دعم الحارس الأول مايك مينيان، أحد أبرز حراس المرمى في العالم حالياً، لكنه يؤكد في الوقت نفسه استعداده الكامل للدخول إلى الملعب متى ما احتاجه المنتخب.

وقال إن دوره داخل المجموعة لا يقتصر على المنافسة فقط، بل يتضمن أيضاً مساعدة مينيان ودعمه وتحفيزه على تقديم أفضل مستوياته خلال البطولة.

ورغم اعترافه بأن هذه النسخة قد تكون الأولى والأخيرة له في كأس العالم، فإنه يرفض التفكير بأي ندم مستقبلي، مؤكداً أنه سيقدم كل ما يملك للاستمتاع بهذه الفرصة الفريدة.

ويختصر سامبا رحلته بكلمات بسيطة لكنها تعبر عن مسيرة استثنائية؛ إذ يقول إن حياته الكروية كانت عبارة عن سلسلة متواصلة من الصعود، ثم السقوط، ثم النهوض من جديد.

رحلة طويلة بدأت بأحلام مراهق موهوب، مرت بمحطات شك وإحباط، وانتهت أخيراً عند أبواب كأس العالم، حيث سيحاول بريس سامبا كتابة الفصل الأجمل في قصة انتظرها أكثر من عقد كامل.

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لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)
  • أسونسيون: «الشرق الأوسط»
TT
  • أسونسيون: «الشرق الأوسط»
TT

وديّات المونديال: باراغواي توجه إنذاراً مبكراً برباعية في شباك نيكاراغوا

لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)
لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)

بعث المنتخب الباراغواياني برسالة قوية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما اكتسح ضيفه منتخب نيكاراغوا بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو في أسونسيون.

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح أنخيل روميرو في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 17 بعد هجمة منظمة، قبل أن يعزز ميغيل ألميرون التقدم بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتفوق باراغواي بهدفين دون مقابل.

وتلقى المنتخب الباراغواياني ضربة مبكرة بإصابة خوليو إنسيسو الذي غادر الملعب في الدقيقة 25، ليحل ماتياس ماجالهايس برادو بديلاً له.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدرب غوستافو ألفارو عشرة تبديلات دفعة واحدة في خطوة لافتة هدفت إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين وتجربة خيارات تكتيكية مختلفة قبل المونديال.

ورغم التغييرات الكثيرة، حافظ المنتخب الباراغواياني على فعاليته الهجومية، حيث سجل البديل ماتياس غالارزا الهدف الثالث في الدقيقة 62، قبل أن يختتم أليكسيس مايدانا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع بعد خمس دقائق فقط.

ويستعد منتخب باراغواي لخوض منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا وتركيا، حيث يأمل في تقديم مشاركة قوية بعد الأداء المميز الذي ظهر به خلال الفترة الأخيرة.

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كأس العالم باراغواي نيكارغوا
الرياضة رياضة عالمية

وديّات المونديال: ألمانيا تهزم الولايات المتحدة بثنائية

ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
  • شيكاغو: «الشرق الأوسط»
TT
  • شيكاغو: «الشرق الأوسط»
TT

وديّات المونديال: ألمانيا تهزم الولايات المتحدة بثنائية

ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)

حقق المنتخب الألماني فوزاً معنوياً مهماً على مضيفه المنتخب الأميركي بنتيجة 2-1، السبت، في شيكاغو، خلال آخر مبارياته الودية استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وعلى ملعب سولجر فيلد، دخل منتخب ألمانيا المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل بعد دقيقتين فقط، عندما نفذ جوشوا كيميش ركلة حرة متقنة ارتقى لها كاي هافيرتز وحولها برأسه إلى الشباك الأميركية.

ورغم البداية الألمانية القوية، تمكن أصحاب الأرض من العودة إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 37 عبر أنتوني روبنسون، الذي استغل كرة مرتدة من الدفاع الألماني وسددها بقوة تحت العارضة ليعيد التعادل إلى النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الألماني ضغطه بحثاً عن هدف الفوز، لينجح ليروي ساني في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57 بعد هجمة جماعية منظمة أنهاها بتسديدة متقنة في الزاوية البعيدة.

وحاول المنتخب الأميركي العودة مجدداً إلى المباراة، لكن التبديلات الكثيرة التي أجراها المدرب ماوريسيو بوكيتينو أثرت على انسجام الفريق خلال الدقائق الأخيرة، خصوصاً بعد خروج أنتوني روبنسون مصاباً.

في المقابل، استفاد المنتخب الألماني من التغييرات التي أجراها المدرب يوليان ناغلسمان، حيث حافظ الفريق على توازنه وسيطرته، وكاد أن يضيف هدفاً ثالثاً عبر نديم أميري في الدقيقة 83، فيما تألق الحارس أوليفر باومان في التصدي لمحاولة خطيرة من جو سكيلي.

وحافظ "المانشافت" على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزاً يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق البطولة.

وتستهل ألمانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوراساو في 14 حزيران ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً ساحل العاج والإكوادور، فيما تأمل كتيبة ناغلسمان في استعادة أمجادها العالمية وتحقيق اللقب الخامس في تاريخها، والأول منذ تتويجها في مونديال البرازيل عام 2014.

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كأس العالم ألمانيا أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ويدراوغو يحقق حلم الطفولة بالانضمام إلى قائمة ألمانيا المونديالية

لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)
لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

ويدراوغو يحقق حلم الطفولة بالانضمام إلى قائمة ألمانيا المونديالية

لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)
لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)

تحولت عطلة لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو في مدينة ماربيا الإسبانية إلى واحدة من أسعد لحظات حياته، بعدما تلقى اتصالاً من مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان يبلغه بانضمامه إلى قائمة «المانشافت» المشاركة في كأس العالم 2026.

وجاء استدعاء لاعب لايبزيغ البالغ من العمر 20 عاماً بعد تعرض زميله لينارت كارل لإصابة عضلية خلال تدريبات المنتخب الألماني استعداداً للمواجهة الودية أمام الولايات المتحدة في شيكاغو، ما دفع الجهاز الفني إلى استدعائه بشكل عاجل.

وكشف ويدراوغو أنه تلقى الخبر في أثناء إجازته، قائلاً عبر الموقع الرسمي لناديه: «تلقيت اتصال المدرب مساء الجمعة خلال عطلتي. عندما أخبرني يوليان ناغلسمان بأنني أصبحت جزءاً من المنتخب، احتجت إلى بعض الوقت لاستيعاب ما حدث قبل أن أذهب مباشرة وأحزم أمتعتي».

ووصف اللاعب الشاب استدعاءه للمشاركة في كأس العالم بأنه تحقيق لحلم الطفولة الذي عمل من أجله لسنوات طويلة.

وقال: «إنه شرف عظيم وفخر كبير أن أمثل ألمانيا في كأس العالم. تحقق حلم طفولتي الذي بذلت الكثير من الجهد لتحقيقه، خصوصاً خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية».

ورغم سعادته بالاستدعاء، لم ينسَ زميله المصاب لينارت كارل، إذ تمنى له الشفاء العاجل، معرباً عن أسفه على غيابه عن البطولة بسبب الإصابة.

وأضاف: «أشعر بالحزن من أجله. من المؤسف أن يتعرض لإصابة قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة ويُحرم من المشاركة».

وكان ويدراوغو قد خاض أول ظهور له بقميص المنتخب الألماني الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما شارك بديلاً وسجل الهدف السادس في الفوز الكبير على سلوفاكيا بنتيجة 6-0 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتدخل ألمانيا منافسات مونديال 2026 بطموحات كبيرة لاستعادة مكانتها بين كبار المنتخبات، بعد خروجها المبكر من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.

وأوقعت القرعة المنتخب الألماني، المتوج باللقب أربع مرات، في المجموعة الخامسة إلى جانب كوراساو وساحل العاج والإكوادور، حيث يستهل مشواره بمواجهة كوراساو في 14 يونيو (حزيران)، على أمل استعادة أمجاد آخر تتويج عالمي حققه في مونديال البرازيل 2014.

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