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الرياضة رياضة عالمية

ريال مدريد يخرج خالي الوفاض في كرة السلة وكرة القدم لأول مرة منذ 16 عاماً

ملعب ريال مدريد (رويترز)
ملعب ريال مدريد (رويترز)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT

ريال مدريد يخرج خالي الوفاض في كرة السلة وكرة القدم لأول مرة منذ 16 عاماً

ملعب ريال مدريد (رويترز)
ملعب ريال مدريد (رويترز)

تلقى ريال مدريد ضربة جديدة في نهاية موسم مخيب للآمال، بعدما ودّع فريق كرة السلة منافسات الدوري الإسباني من الدور ربع النهائي للأدوار الإقصائية، ليغلق النادي الملكي الموسم من دون أي لقب في كرة القدم أو كرة السلة للمرة الأولى منذ عام 2011.

وخسر ريال مدريد أمام لاغونا تينيريفي بنتيجة 1 - 2 في سلسلة ربع النهائي، بعدما سقط على أرضه وبين جماهيره بنتيجة 90 - 107 في المباراة الحاسمة التي قادها الثنائي المخضرم البرازيلي مارسيلينو هويرتاس والأسترالي باتي ميلز، وهما من اللاعبين السابقين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وجاءت هذه الخيبة بعد أسابيع قليلة من خسارة الفريق الملكي نهائي بطولة «يوروليغ»، ليجد نفسه خارج جميع المنافسات الكبرى من دون أي تتويج هذا الموسم.

ويُعد خروج فريق السلة بمثابة الضربة الأخيرة في موسم صعب عاشه ريال مدريد على مختلف الأصعدة؛ إذ فشل أيضاً فريق كرة القدم في حصد أي لقب كبير، لينتهي الموسم الأبيض الأول للنادي منذ 16 عاماً.

وتأتي هذه النكسة قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية المرتقبة للنادي، والتي تشهد منافسة بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريس، الذي يقود النادي منذ سنوات طويلة، ورجل الأعمال إنريكي ريكيلمي.

وبين خيبة كرة القدم وسقوط فريق السلة، يجد ريال مدريد نفسه أمام مرحلة مراجعة شاملة، في محاولة لاستعادة هيبته الرياضية والعودة سريعاً إلى منصات التتويج في الموسم المقبل.

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الدوري الإسباني إسبانيا

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وديّات المونديال: باراغواي توجه إنذاراً مبكراً برباعية في شباك نيكاراغوا

لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)
لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)
  • أسونسيون: «الشرق الأوسط»
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  • أسونسيون: «الشرق الأوسط»
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وديّات المونديال: باراغواي توجه إنذاراً مبكراً برباعية في شباك نيكاراغوا

لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)
لاعب نيكاراغوا جاكوب مونتيس ولاعب باراغواي خوليو إنسيسو يتنافسان على الكرة (أ.ف.ب)

بعث المنتخب الباراغواياني برسالة قوية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما اكتسح ضيفه منتخب نيكاراغوا بنتيجة 4-0 في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو في أسونسيون.

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح أنخيل روميرو في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 17 بعد هجمة منظمة، قبل أن يعزز ميغيل ألميرون التقدم بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتفوق باراغواي بهدفين دون مقابل.

وتلقى المنتخب الباراغواياني ضربة مبكرة بإصابة خوليو إنسيسو الذي غادر الملعب في الدقيقة 25، ليحل ماتياس ماجالهايس برادو بديلاً له.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدرب غوستافو ألفارو عشرة تبديلات دفعة واحدة في خطوة لافتة هدفت إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين وتجربة خيارات تكتيكية مختلفة قبل المونديال.

ورغم التغييرات الكثيرة، حافظ المنتخب الباراغواياني على فعاليته الهجومية، حيث سجل البديل ماتياس غالارزا الهدف الثالث في الدقيقة 62، قبل أن يختتم أليكسيس مايدانا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع بعد خمس دقائق فقط.

ويستعد منتخب باراغواي لخوض منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا وتركيا، حيث يأمل في تقديم مشاركة قوية بعد الأداء المميز الذي ظهر به خلال الفترة الأخيرة.

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كأس العالم باراغواي نيكارغوا
الرياضة رياضة عالمية

وديّات المونديال: ألمانيا تهزم الولايات المتحدة بثنائية

ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
  • شيكاغو: «الشرق الأوسط»
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  • شيكاغو: «الشرق الأوسط»
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وديّات المونديال: ألمانيا تهزم الولايات المتحدة بثنائية

ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)
ليروي ساني في صراع على الكرة مع تايلر آدامز خلال المباراة الودية (رويترز)

حقق المنتخب الألماني فوزاً معنوياً مهماً على مضيفه المنتخب الأميركي بنتيجة 2-1، السبت، في شيكاغو، خلال آخر مبارياته الودية استعداداً لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وعلى ملعب سولجر فيلد، دخل منتخب ألمانيا المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل بعد دقيقتين فقط، عندما نفذ جوشوا كيميش ركلة حرة متقنة ارتقى لها كاي هافيرتز وحولها برأسه إلى الشباك الأميركية.

ورغم البداية الألمانية القوية، تمكن أصحاب الأرض من العودة إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 37 عبر أنتوني روبنسون، الذي استغل كرة مرتدة من الدفاع الألماني وسددها بقوة تحت العارضة ليعيد التعادل إلى النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الألماني ضغطه بحثاً عن هدف الفوز، لينجح ليروي ساني في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57 بعد هجمة جماعية منظمة أنهاها بتسديدة متقنة في الزاوية البعيدة.

وحاول المنتخب الأميركي العودة مجدداً إلى المباراة، لكن التبديلات الكثيرة التي أجراها المدرب ماوريسيو بوكيتينو أثرت على انسجام الفريق خلال الدقائق الأخيرة، خصوصاً بعد خروج أنتوني روبنسون مصاباً.

في المقابل، استفاد المنتخب الألماني من التغييرات التي أجراها المدرب يوليان ناغلسمان، حيث حافظ الفريق على توازنه وسيطرته، وكاد أن يضيف هدفاً ثالثاً عبر نديم أميري في الدقيقة 83، فيما تألق الحارس أوليفر باومان في التصدي لمحاولة خطيرة من جو سكيلي.

وحافظ "المانشافت" على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزاً يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق البطولة.

وتستهل ألمانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوراساو في 14 حزيران ضمن منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضاً ساحل العاج والإكوادور، فيما تأمل كتيبة ناغلسمان في استعادة أمجادها العالمية وتحقيق اللقب الخامس في تاريخها، والأول منذ تتويجها في مونديال البرازيل عام 2014.

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كأس العالم ألمانيا أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ويدراوغو يحقق حلم الطفولة بالانضمام إلى قائمة ألمانيا المونديالية

لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)
لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

ويدراوغو يحقق حلم الطفولة بالانضمام إلى قائمة ألمانيا المونديالية

لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)
لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو (رويترز)

تحولت عطلة لاعب الوسط الألماني أسان ويدراوغو في مدينة ماربيا الإسبانية إلى واحدة من أسعد لحظات حياته، بعدما تلقى اتصالاً من مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان يبلغه بانضمامه إلى قائمة «المانشافت» المشاركة في كأس العالم 2026.

وجاء استدعاء لاعب لايبزيغ البالغ من العمر 20 عاماً بعد تعرض زميله لينارت كارل لإصابة عضلية خلال تدريبات المنتخب الألماني استعداداً للمواجهة الودية أمام الولايات المتحدة في شيكاغو، ما دفع الجهاز الفني إلى استدعائه بشكل عاجل.

وكشف ويدراوغو أنه تلقى الخبر في أثناء إجازته، قائلاً عبر الموقع الرسمي لناديه: «تلقيت اتصال المدرب مساء الجمعة خلال عطلتي. عندما أخبرني يوليان ناغلسمان بأنني أصبحت جزءاً من المنتخب، احتجت إلى بعض الوقت لاستيعاب ما حدث قبل أن أذهب مباشرة وأحزم أمتعتي».

ووصف اللاعب الشاب استدعاءه للمشاركة في كأس العالم بأنه تحقيق لحلم الطفولة الذي عمل من أجله لسنوات طويلة.

وقال: «إنه شرف عظيم وفخر كبير أن أمثل ألمانيا في كأس العالم. تحقق حلم طفولتي الذي بذلت الكثير من الجهد لتحقيقه، خصوصاً خلال الأشهر والسنوات القليلة الماضية».

ورغم سعادته بالاستدعاء، لم ينسَ زميله المصاب لينارت كارل، إذ تمنى له الشفاء العاجل، معرباً عن أسفه على غيابه عن البطولة بسبب الإصابة.

وأضاف: «أشعر بالحزن من أجله. من المؤسف أن يتعرض لإصابة قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة ويُحرم من المشاركة».

وكان ويدراوغو قد خاض أول ظهور له بقميص المنتخب الألماني الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما شارك بديلاً وسجل الهدف السادس في الفوز الكبير على سلوفاكيا بنتيجة 6-0 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتدخل ألمانيا منافسات مونديال 2026 بطموحات كبيرة لاستعادة مكانتها بين كبار المنتخبات، بعد خروجها المبكر من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.

وأوقعت القرعة المنتخب الألماني، المتوج باللقب أربع مرات، في المجموعة الخامسة إلى جانب كوراساو وساحل العاج والإكوادور، حيث يستهل مشواره بمواجهة كوراساو في 14 يونيو (حزيران)، على أمل استعادة أمجاد آخر تتويج عالمي حققه في مونديال البرازيل 2014.

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