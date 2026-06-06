مونديال 2026: الإصابة تبعد الألماني كارل عن النهائيات

خرج المهاجم الألماني الشاب لينارت كارل من حسابات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة خلال التدريب، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة.

وقال الاتحاد عبر حسابه على «إنستغرام»: «تعرض ليني اليوم لتمزق في حزمة عضلية خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبسبب هذه الإصابة سيغيب عن البطولة. نتمنى لك الشفاء العاجل، نحن نفكر بك».

واستدعى المنتخب الألماني لاعب وسط لايبزيغ أسان أودراوغو، ليحل محل لاعب بايرن ميونيخ البالغ 18 عاماً.

وكان المدرب يوليان ناغلسمان قد قال في وقت سابق بشيكاغو، قبيل المباراة الودية المقررة السبت أمام الولايات المتحدة، إن إصابة كارل «لا تبدو جيدة»، مشيراً إلى أنه نُقل إلى المستشفى لإجراء فحوص.

ويُعدّ غياب كارل ضربة لألمانيا؛ إذ كان من أبرز مفاجآت موسم «البوندسليغا» بعدما خاض باكورته في الدرجة الأولى هذا الموسم، وفرض نفسه سريعاً ضمن تشكيلة المدرب البلجيكي فنسان كومباني المتوجة باللقب.

وبدأ كارل أول مباراة له مع المنتخب الألماني في الفوز على فنلندا 4 - 0 الأحد، وصنع خلالها هدفاً.

وأكد ناغلسمان أيضاً أن الحارس المخضرم مانويل نوير لن يكون جاهزاً في الوقت المناسب لمواجهة الولايات المتحدة، لكنه أعرب عن أمله في عودته خلال أول مباراة لألمانيا بكأس العالم أمام كوراساو في 14 يونيو (حزيران).

وكان نوير (40 عاماً)، المتوج بلقب كأس العالم 2014، قد استُدعي بشكل مفاجئ للبطولة في مايو (أيار)، بعد نحو عامين على إعلانه الاعتزال الدولي.

وقال ناغلسمان: «في مثل سنه، لا يحتاج إلى فترة إحماء. هو يعرف كيف يتعامل مع المواقف ذات الضغط العالي».

وتابع: «إنه في طريقه إلى بلوغ الجاهزية القصوى. لكننا لا نريد المخاطرة غداً».