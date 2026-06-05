لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات دخول الولايات المتحدة

قال مسؤول في البيت الأبيض لـ«رويترز»، الجمعة، إن لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2026 حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قد أفاد، الجمعة، بأنَّ لاعبي المنتخب الوطني الذين ما زالوا بانتظار الحصول على تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة؛ للمشارَكة في كأس العالم، أودعوا جوازات سفرهم لدى السفارة الأميركية لدى تركيا.
ويُنظَّم مونديال 2026، الذي ينطلق، الخميس المقبل، بشكل مشترك بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة.
وقال رئيس الاتحاد الإيراني للعبة مهدي تاج: «أجريت، الخميس، محادثات مع فيفا (الاتحاد الدولي للعبة) بشأن التأشيرات الأميركية. وطُلب منا تسليم جميع جوازات السفر إلى السفارة الأميركية في أنقرة»، حيث يوجد المنتخب الإيراني حالياً.
وأضاف: «جميع جوازات السفر سُلّمت».
ومن المقرَّر أن يغادر المنتخب الإيراني، السبت، من تركيا إلى إسبانيا قبل التوجُّه إلى مقر إقامته المونديالي في المكسيك.
وتستلزم هذه التنقلات الجوية حيازة جوازات السفر.
ويخوض منتخب إيران مباراته الأولى في 15 يونيو (حزيران) أمام نيوزيلندا في لوس أنجليس التي تحتضن مباراته الثانية أيضاً ضد بلجيكا في 21 منه، قبل لقاء مصر في 27 منه في سياتل ضمن منافسات المجموعة السابعة.