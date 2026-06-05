«فيفا»: الأندية ستحصل على 5000 دولار يومياً عن كل لاعب مشارك في المونديال

سيُقدم صندوق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مبلغ 355 مليون دولار للأندية التي يُشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث ستحصل الأندية على نحو 5000 دولار يومياً عن كل لاعب مشارك في البطولة.

وأعلن «فيفا» يوم الجمعة، عن تفاصيل حول كيفية توزيع حصة الأندية من الإيرادات، وذلك بالنسبة للأندية التي يكون لاعبوها ضمن 1248 لاعباً جرى اختيارهم للمشاركة في البطولة التي تضم 48 فريقاً في أميركا والمكسيك وكندا، ولأول مرة، يشمل ذلك أيضاً اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لخوض 905 مباريات في التصفيات.

وأوضح «فيفا» أن اللاعبين المشاركين في برنامج التصفيات حصلوا على 2360 دولاراً لكل مباراة للأندية التي كانوا مسجلين لديها خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع أن تحصل مئات الأندية حول العالم على بعض الأموال، نظراً لمشاركة 209 منتخبات وطنية في المباريات، ولم يغب عن تلك المنافسات سوى إريتريا وروسيا، وهما الفريقان الموقوفان عن المنافسات الدولية.

وقد جرى الاتفاق في عام 2023 على تخصيص 355 مليون دولار لصندوق «فيفا» المخصص للأندية لهذه البطولة، ويخصص الصندوق 250 مليون دولار لمكافأة الأندية على إرسال لاعبيها المشاركين في كأس العالم، و100 مليون دولار للأندية التي أرسلت لاعبين إلى مباريات التصفيات.

وأعلن «فيفا» أن مبلغ الـ5 ملايين دولار المتبقية سيغطي التكاليف الإدارية.

ومن بين الأندية الأخرى التي ستحصل على مدفوعات بملايين الدولارات من «فيفا»، بايرن ميونيخ الألماني بـ18 لاعباً مشاركاً، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، ووصيفه آرسنال الإنجليزي، بـ16 لاعباً لكل منهما، أما خارج أوروبا، فيبرز اسم نادي الهلال السعودي بوصفه أكثر الأندية تمثيلاً في البطولة بـ12 لاعباً.

وقد تفوق كريستال بالاس الإنجليزي على ليفربول وريال مدريد في عدد اللاعبين؛ حيث سيشارك 12 لاعباً من بطل دوري المؤتمر الأوروبي في هذه النسخة من كأس العالم، فيما سيمثل ليفربول 11 لاعباً، وريال مدريد 10.

بدأ «فيفا» بدفع عائدات كأس العالم للأندية في نسخة 2010 بوصفها جزءاً من المفاوضات لإنشاء رابطة الأندية الأوروبية المؤثرة والاعتراف بها قبل ذلك بعامين، وبلغت قيمة الصندوق 40 مليون دولار في عام 2010 في جنوب أفريقيا، و70 مليون دولار من بطولة 2014 في البرازيل.