لاعبو إيران أودعوا جوازاتهم لدى السفارة الأميركية في تركيا

أفاد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الجمعة، بأنَّ لاعبي المنتخب الوطني الذين ما زالوا بانتظار الحصول على تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة؛ للمشارَكة في كأس العالم، أودعوا جوازات سفرهم لدى السفارة الأميركية في تركيا.

ويُنظَّم مونديال 2026، الذي ينطلق الخميس المقبل، بشكل مشترك بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة، لكن الأخيرة، التي من المفترض أن تحتضن المباريات الـ3 لـ«تيم ملّي» في دور المجموعات، لم تصدر حتى الآن أي تأشيرات.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني للعبة مهدي تاج: «أجريت (الخميس) محادثات مع فيفا (الاتحاد الدولي للعبة) بشأن التأشيرات الأميركية. وطُلب منا تسليم جميع جوازات السفر إلى السفارة الأميركية في أنقرة» في تركيا، حيث يوجد المنتخب الإيراني حالياً.

وأضاف: «جميع جوازات السفر سُلّمت»، مشيراً إلى أنَّه ينتظر «لمعرفة ما سيحصل اليوم (الجمعة) أو، على أبعد تقدير، (السبت)».

ومن المقرَّر أن يغادر المنتخب الإيراني، السبت، من تركيا إلى إسبانيا قبل التوجُّه إلى مقر إقامته المونديالي في المكسيك.

وتستلزم هذه التنقلات الجوية حيازة جوازات السفر.

وقال تاج: «أعتقد أنَّ جميع التأشيرات (الأميركية) ستُمنَح، ولن تكون هناك أي مشكلة في هذا الشأن».

واستحصل الإيرانيون، هذا الأسبوع، على تأشيرات الدخول إلى المكسيك.

ويخوض منتخب إيران مباراته الأولى في 15 يونيو (حزيران) أمام نيوزيلندا في لوس أنجليس التي تحتضن مباراته الثانية أيضاً ضد بلجيكا في 21 منه، قبل لقاء مصر في 27 منه في سياتل ضمن منافسات المجموعة السابعة.