الإصابة تبعد نيمار عن ودية البرازيل الأخيرة أمام مصر

لن يوجد نيمار مع بقية لاعبي المنتخب البرازيلي لكرة القدم لخوض مباراة الفريق الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم 2026 أمام مصر، بعد غد السبت، بسبب الإصابة.

ويعاني مهاجم سانتوس البرازيلي 34 عاماً من الإصابات هذا الموسم، وقد أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه لن يكون ضمن تشكيلة المنتخب المتجهة إلى كليفلاند، وسيبقى بدلاً من ذلك في معسكر تدريب الفريق في نيوجيرسي لمواصلة علاجه من إصابة في ربلة الساق.

كان انضمام نيمار إلى قائمة البرازيل لكأس العالم من جانب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، أحد أبرز الموضوعات التي تم تداولها عند الإعلان عنها الشهر الماضي، في حين كان مهاجم تشيلسي الإنجليزي جواو بيدرو من بين الغائبين.

وأصبح نيمار أغلى لاعب في العالم بانضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قادماً من برشلونة الإسباني عام 2017 مقابل 222 مليون يورو ( 258.19 مليون دولار)، بعد أن شكل جزءاً من ثلاثي الهجوم، الذي حمل اسم (إم إس إن) في برشلونة، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز.

ويبدأ منتخب البرازيل، الذي يحلم بالتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب في نيوجيرسي يوم 13 يونيو (حزيران) الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في البطولة، التي تقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البرازيلي، البطل التاريخي للمونديال، مباراتين أخريين ضمن دور المجموعات ضد هايتي واسكوتلندا يومي 19 و24 من الشهر نفسه.