«فيفا» يحظر استخدام الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام لأسباب تتعلق بالسلامةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5280360-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82
«فيفا» يحظر استخدام الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام لأسباب تتعلق بالسلامة
«فيفا» يحظر استخدام الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام لأسباب تتعلق بالسلامة (إ.ب.أ)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
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واشنطن:«الشرق الأوسط»
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«فيفا» يحظر استخدام الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام لأسباب تتعلق بالسلامة
«فيفا» يحظر استخدام الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام لأسباب تتعلق بالسلامة (إ.ب.أ)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الخميس)، حظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب خلال مباريات كأس العالم لأسباب أمنية، وذلك عقب تعديل طارئ على «مدونة قواعد السلوك في الملاعب».
وأوضح الاتحاد، الذي كان قد سمح سابقاً بإدخال الزجاجات البلاستيكية الشفافة القابلة لإعادة الاستخدام، أن القواعد المحدثة تقضي بمنعها بشكل كامل. وامتد القرار ليشمل حظر إدخال أدوات أخرى، مثل الزجاجات والأكواب والبرطمانات والعلب، تجنباً لمخاطر الإصابة في حال إلقائها داخل المدرجات.
وقال «فيفا»، في بيان لـ«رويترز»: «يلتزم (فيفا) بحماية صحة وسلامة اللاعبين والحكام والمشجعين والمتطوعين والموظفين، وقد جاء قرار حظر الزجاجات للحد من المخاطر والإصابات المحتملة». وأضاف: «تُحظر الزجاجات الخارجية بالفعل في عدد من هذه الملاعب لأسباب تتعلق بالسلامة، ونعمل على تعميم هذا الإجراء في جميع ملاعب البطولة».
وفي المقابل، أثار القرار مخاوف الجماهير بشأن التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، التي يُتوقع أن تتراوح في بعض الملاعب بين 26 و28 درجة مئوية، إلى جانب تساؤلات حول سهولة الحصول على مياه الشرب داخل الملاعب.
وأكد «فيفا» اتخاذ تدابير للتخفيف من آثار الحرارة، مشيراً إلى أنه ينسق مع لجان المدن المضيفة والسلطات المحلية لتوفير حلول تشمل محطات رش المياه، والمراوح، ونقاط الترطيب، والخيام المبردة، وغيرها من الوسائل في محيط الملاعب.
جاء في البيان: «داخل نطاق الملعب، ستظل أسعار زجاجات المياه خلال كأس العالم 2026 متوافقة مع الأسعار المعتمدة في الفعاليات الأخرى التي تستضيفها هذه الملاعب».
وستقام كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخباً، خلال الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز)، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع إقامة 104 مباريات، بزيادة عن 64 مباراة في النسخ السابقة، بعد استحداث دور إقصائي إضافي.
النيوزيلندي باين يلتقي بمن أطلق شهرته (تيم باين - إنستغرام)
ميامي:«الشرق الأوسط»
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ميامي:«الشرق الأوسط»
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مونديال 2026: النيوزيلندي باين يلتقي بمن أطلق شهرته
النيوزيلندي باين يلتقي بمن أطلق شهرته (تيم باين - إنستغرام)
التقى لاعب كرة القدم النيوزيلندي، تيم باين، الأربعاء، بالمؤثر الذي يقف خلف شهرته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدَّم له قميص المنتخب الوطني، بعدما تسبب بوصول عدد متابعيه على «إنستغرام» إلى نحو خمسة ملايين خلال أسبوع واحد. واختار المؤثر الأرجنتيني الشهير فالين سكارسيني، المعروف باسم «إلسكارسو»، باين بوصفه «أقل اللاعبين شهرة» في كأس العالم لكرة القدم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اعتباراً من الخميس المقبل.
ودعا سكارسيني، الأسبوع الماضي، متابعيه إلى تعزيز متابعة باين غير المعروف؛ ما أشعل موجة هائلة من الاهتمام به عبر الإنترنت، حتى وصل عدد متابعي لاعب ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي إلى 4.9 ملايين خلال أيام قليلة بعدما كان أربعة آلاف.
والتقى الاثنان للمرة الأولى في معسكر تدريب منتخب نيوزيلندا بفلوريدا؛ حيث شكر باين سكارسيني على دعمه قائلاً: «الأمر جيد لي شخصياً بطبيعة الحال، وجيد أيضاً لكرة القدم النيوزيلندية». وتابع: «يسلط الضوء علينا بطريقة إيجابية، لكن في الوقت نفسه، بالنسبة لي، لم أتغير. ما زلتُ الشخص نفسه، بالتالي أواصل محاولة القيام بما أقوم به دائماً، وهو لعب كرة القدم والتركيز على تقديم أفضل أداء من أجل بلدي». وسأل المدافع المؤثر الأرجنتيني: «لماذا أنا يا رجل؟»، فأجابه: «تعالَ إلى الأرجنتين!».
وبات حساب باين على «إنستغرام» يضم عدداً من المتابعين يفوق منتخب «أول بلاكس» النيوزيلندي للرغبي الذي لا يملك سوى 2.8 ملايين متابع. وسافر سكارسيني إلى فلوريدا لمتابعة باين ومنتخب نيوزيلندا في مباراة ودية استعدادية لكأس العالم أُقيمت، الثلاثاء، على ملعب إنتر ميامي؛ حيث خسر النيوزيلنديون برباعية نظيفة أمام هايتي المتأهلة أيضاً إلى المونديال.
وتلعب نيوزيلندا مع إنجلترا، السبت، في مباراتها الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم حيث وقعت في المجموعة السابعة بجانب إيران ومصر وبلجيكا.
قبل أيام من انطلاق المونديال... محتجون في المكسيك يقتحمون مبنى وزارة التعليمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5280335-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
استخدم محتجون أعمدة إنارة الشوارع لاقتحام مقر وزارة التعليم في العاصمة (أ.ف.ب)
مكسيكو :«الشرق الأوسط»
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مكسيكو :«الشرق الأوسط»
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قبل أيام من انطلاق المونديال... محتجون في المكسيك يقتحمون مبنى وزارة التعليم
استخدم محتجون أعمدة إنارة الشوارع لاقتحام مقر وزارة التعليم في العاصمة (أ.ف.ب)
اقتحم محتجون في المكسيك، الأربعاء، مبنى حكومياً قبل أيام من انطلاق كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد مشاركةً مع الولايات المتحدة وكندا؛ ما دفع الرئيسة، كلوديا شينباوم، إلى القول إنها لن «تقع في فخ» قمع المظاهرات.
ونفَّذت مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين مظاهرات واسعة، قبيل انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، الذي يبدأ الخميس المقبل، من ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي.
واستخدم محتجون أعمدة إنارة الشوارع لاقتحام مقر وزارة التعليم في العاصمة.
وقالت مصادر في الدائرة المستهدفة إن المحتجين خربوا كشكاً للحراسة، وحطموا نوافذ، فيما أظهرت صور بثها التلفزيون المكسيكي اندلاع حريق صغير في الموقع.
وقالت شينباوم إنها لن «تقع في فخ» تشديد القمع على الاحتجاجات، قبل أيام من انطلاق البطولة، مضيفةً، الأربعاء، خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: «يريدون منا اللجوء إلى القمع في الفترة التي تسبق كأس العالم»، متعهدةً بعدم القيام بذلك.
والثلاثاء، أسقط معلمون محتجون تماثيل ضخمة للاعبي كرة قدم في المتنزه الرئيسي بالعاصمة، وهددوا بتنظيم احتجاجات خلال كأس العالم، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم العمالية.
واستخدمت الشرطة، الاثنين، الغاز المسيل للدموع، لتفريق مجموعة من المعلمين، ومنعهم من الوصول إلى ساحة سوكالو المركزية، حيث هناك منطقة فان فست الخاصة بمشجعي كأس العالم 2026.
لكن السلطات لم تتدخل، الثلاثاء، عندما أسقط المحتجون التماثيل التي يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار.
ودعت شينباوم إلى الحوار مع المحتجين الذين يطالبون بزيادة الرواتب وإبطال قانون المعاشات التقاعدية.
ووافقت إدارتها مع نقابة المعلمين على زيادة في الرواتب بنسبة تسعة في المائة، أي بفارق هائل عن مطالب المعلمين المنشقين الذين يريدون زيادة تصل إلى 100 في المائة.
ويبدأ الأجر الشهري الإجمالي لمعلمي المدارس الحكومية في المكسيك، بما يعادل 967 دولاراً أميركياً.
نهائي «إن بي إيه»: نيكس يوجه اللكمة الأولى لسبيرز في معقلهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5280330-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A5%D9%86-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87
جيلين برانسون لاعب فريق نيويورك نيكس رقم 11 يسدد الكرة أمام فيكتور ويمبانياما (أ.ف.ب)
سان أنتونيو :«الشرق الأوسط»
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سان أنتونيو :«الشرق الأوسط»
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نهائي «إن بي إيه»: نيكس يوجه اللكمة الأولى لسبيرز في معقله
جيلين برانسون لاعب فريق نيويورك نيكس رقم 11 يسدد الكرة أمام فيكتور ويمبانياما (أ.ف.ب)
واصل نيويورك نيكس سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى 12 توالياً، ووجه اللكمة الأولى في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) بانتزاعه التقدم 1-0 من معقل سان أنتونيو سبيرز بالفوز عليه 105-95 الأربعاء.
وسجل جايلن برانسون 30 نقطة، وأنهى الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز المباراة بـ18 نقطة مع 12 متابعة، ليقلب نيكس، الساعي إلى لقبه الأول منذ 1973 والثالث فقط في تاريخه، تأخره بفارق 14 نقطة في الشوط الثاني في طريقه للتقدم 1-0 في هذه السلسلة التي يحسمها من يسبق الآخر للفوز بـ4 مباريات من أصل 7 ممكنة.
وأضاف البريطاني أو جي أنونوبي 17 نقطة لنيكس الذي أصبح الفريق السابع في تاريخ الدوري الذي يحقق سلسلة من 12 فوزاً متتالياً في الـ«بلاي أوف»، والثالث فقط الذي يفعل ذلك خلال موسم واحد.
وسجل برانسون 13 نقطة في الربع الأخير، أي أقل بـ6 نقاط فقط مما سجله سبيرز كفريق في هذا الربع، منهياً المواجهة بسلة في آخر 38 ثانية وهو فاقد التوازن.
وقال مدرب نيكس مايك براون عن برانسون: «إنه لاعب مميز. يكون حاضراً في اللحظات الكبرى. هذا ما يُفترض أن يفعله أفضل اللاعبين».
وأنهى نيكس المباراة بسلسلة من 11 نقطة متتالية من دون أي رد، ليصبح أول فريق يهزم سبيرز في المباراة الأولى من سلسلة النهائي، لأن الأخير فاز في جميع مبارياته الست السابقة في افتتاح النهائي.
وبالنسبة للانتصارات المتتالية في الـ«بلاي أوف» خلال موسم واحد، ففاز غولدن ستايت وويرز بـ15 مباراة عام 2017 في طريقه إلى اللقب، وحقق سبيرز بالذات 12 عام 1999 في رحلته إلى اللقب، قبل أن ينضم إليهما نيكس هذا الموسم.
وقال برانسون: «أعتقد أننا نعرف ما علينا فعله. أعتقد أننا مجموعة متماسكة جداً».
وسجل الفرنسي فيكتور ويمبانياما 26 نقطة مع 12 متابعة لسبيرز، لكنه نجح في 6 فقط من 21 محاولة في ظهوره الأول في النهائي.
وأضاف ستيفن كاسل 17 نقطة، فيما سجل كل من جوليان شامبانيّ وديلان هاربر 16 نقطة.
وقال ويمبانياما: «كنت سيئاً الليلة. الأمر بهذه البساطة وليس أكثر تعقيداً من ذلك».
وتقام المباراة الثانية الجمعة في سان أنتونيو، حيث سيسعى سبيرز إلى التعويض ضمن مسعاه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2014 والسادسة في تاريخه.
«لم تكن ليلتنا حقاً لكن وجدنا الحلول»
وكانت المباراة متعادلة قبل نحو دقيقتين على نهايتها، لكن برانسون عرف كيف يدير فريقه في اللحظات الحاسمة.
وقال بعد المباراة: «لم تكن ليلتنا حقاً ولم تكن ليلتي معظم الوقت، لكننا واصلنا إيجاد الحلول، وواصلنا تقليص الفارق»، معتبراً أن «الانسجام» داخل الفريق ساعده على العودة من تأخر بفارق 14 نقطة في الربع الثالث.
وتابع: «هناك الكثير مما كان بإمكاننا فعله بشكل أفضل، لكن أعتقد أن تماسكنا كان الفارق الأكبر»، مضيفاً أن إصابة في الركبة أجبرته على مغادرة الملعب في الربع الأول قبل أن يعود.
وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة، حيث بدأ نيكس بقوة وتقدم 14-7، قبل أن يستعيد سبيرز إيقاعه بسلسلة من 9 نقاط متتالية من دون رد، لينتزع أول تقدم له في المباراة (16-14).
وساعدت ثلاثيتان من شامباني أصحاب الأرض على التقدم بفارق 10 نقاط قبل دقيقتين من نهاية الربع الأول.
وساد القلق في الدقيقتين الأخيرتين من الربع الأول حين غادر برانسون الملعب بسبب إصابة في الركبة تعرض لها إثر اصطدام مع هاريسون بارنز.
عاد برونسون إلى المباراة في الربع الثاني وتعرض أيضاً لالتواء بسيط في كاحله بعد اختراق نحو السلة، لكنه بقي في اللقاء ولعب الدور الحاسم.
وبعد التأخر 48-55 عند الاستراحة، بدا نيكس مهدداً بتلقي ضربة قاضية عندما بنى سبيرز تقدماً بفارق 14 نقطة في الربع الثالث.
لكن خروج ويمبانياما وهو يعرج بعد تلقيه ضربة في الركبة، أسهم في عودة نيكس وتقليص الفارق تدريجياً، ثم حافظ على الزخم ذاته عند عودة الفرنسي إلى المباراة، فارضاً التعادل 76-76 قبل الدخول إلى الربع الأخير.
وساعدت ثلاثيتان من أنونوبي الضيوف على التقدم 86-81، ثم وصل الفارق إلى 8 نقاط 94-86 بعد اختراق رائع من برانسون.
لكن سبيرز رد بثلاثية من ويمبانياما ثم بسلة أخرى من الفرنسي، ليتقدم 95-94 قبل ما يزيد قليلاً على دقيقتين من النهاية.
غير أن ثلاثية برانسون أعادت نيكس إلى المقدمة 97-95، قبل أن يسجل الضيوف 8 نقاط متتالية ويحسموا الفوز.