الرياض يتوج بلقب نخبة دوري المدارس السعودي للبنات

احتضنت جدة، الأربعاء، نهائيات نخبة دوري المدارس السعودي لكرة القدم للموسم 2026 للبنات، التي تُقام بإشراف وزارة الرياضة، بالشراكة مع وزارة التعليم والاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.
وشهدت منافسات البنات تتويج فريق الرياض بلقب البطولة بعد فوزه على فريق المدينة المنورة بنتيجة 10-1 في المباراة النهائية، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الرياض 5-1 قبل أن يعزز تفوقه بـ5 أهداف أخرى في الشوط الثاني.
️| إيمان محمد السيد، مدربة فريق جدة، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»:- أوجه رسالة للاعبات بأن يؤمن بأحلامهن، فهذه مجرد بداية، وما زالت أمامهن فرص كبيرة.#دوري_المدارس#جيل_يصنع_المستقبل pic.twitter.com/KN60nfVYP2
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 3, 2026
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حقّق فريق جدة المركز الثالث بعد فوزه بنتيجة 5-1، بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً 3-0، وفاز في الشوط الثاني بنتيجة 2-1.
من جانبها، وجّهت إيمان السيد، مدربة فريق جدة، رسالة للاعبات قائلة: «آمنّ بأحلامكن، فهذه مجرد بداية وما زالت أمامكن فرص كبيرة».