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الرياضة رياضة عالمية

أديداس تتوقع تحقيق نحو 1.5 مليار يورو من «مبيعات كأس العالم»

أديداس قالت إنها باعت ضعف عدد الكرات في هذه النسخة من المونديال (رويترز)
أديداس قالت إنها باعت ضعف عدد الكرات في هذه النسخة من المونديال (رويترز)
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أديداس تتوقع تحقيق نحو 1.5 مليار يورو من «مبيعات كأس العالم»

أديداس قالت إنها باعت ضعف عدد الكرات في هذه النسخة من المونديال (رويترز)
أديداس قالت إنها باعت ضعف عدد الكرات في هذه النسخة من المونديال (رويترز)

قالت شركة أديداس، السبت، إنها باعت قمصاناً رياضية أكثر 4 مرات مقارنة بكأس العالم السابقة، كما باعت ضعف عدد الكرات.

وقالت الشركة نقلاً عن الرئيس التنفيذي بيورن غولدن: «بشكل إجمالي، نتوقع مبيعات مرتبطة بالبطولة تبلغ نحو 1.5 مليار يورو، تشمل أيضاً الملابس المستوحاة من كرة القدم، التي تشهد طلباً مرتفعاً في كل مكان»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت الشركة إلى رعايتها لمنتخبي إسبانيا والأرجنتين، طرفي نهائي كأس العالم.

وقالت: «رؤية فريقين، بالإضافة إلى الحكام، يرتدون شعار الخطوط الثلاثة في النهائي هو أكثر مما كنا نأمل».

وأضافت أنه من بين المنتخبات الـ14 التي ترتدي تجهيزات أديداس، كان قميص المنتخب المكسيكي الأكثر مبيعاً، تلاه المنتخب الأرجنتيني بفارق بسيط، بينما شهد قميص إسبانيا أيضاً طلباً قوياً.

وقالت إن مجموعة القمصان المصنوعة من قماش الجينز المستوحاة من كأس العالم 1994 كانت أيضاً واحدة من أنجح إصدارات الملابس التي طرحتها الشركة خلال الصيف.

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مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)
مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)
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رئيس الاتحاد الفرنسي: سنكشف عن خليفة ديشان في «الوقت المناسب»

مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)
مهمة ديشان مع المنتخب الفرنسي انتهت مع نهاية مونديال 2026 (أ.ف.ب)

قال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن خليفة مدرب المنتخب ديديه ديشان، سيتم الكشف عنه قريباً، وسط أنباء عن تولي النجم السابق زين الدين زيدان المهمة.

وذكرت إذاعة «مونت كارلو» أن ديالو أكد مراراً وتكراراً رغبته في الالتزام بالإطار الزمني المحدد قبل الإعلان عن المدرب الجديد.

وقال ديالو: «قلت من قبل إنني سأنتظر حتى نهاية كأس العالم احتراماً لعمل ديديه والفريق، وبنهاية الشهر الحالي سنتعرف على هوية خليفة ديشان».

وينتظر زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية والفائز بكأس العالم 1998، دوره في تدريب المنتخب الفرنسي منذ نهاية فترته الثانية مدرباً لريال مدريد الإسباني بين عامي 2019 و2021.

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رياضة فرنسية رياضة كأس العالم فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

إنجلترا تهز المونديال بسداسية تاريخية في فرنسا... وتخطف البرونزية

ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)
ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)
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إنجلترا تهز المونديال بسداسية تاريخية في فرنسا... وتخطف البرونزية

ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)
ساكا سجل هاتريك في المباراة (د.ب.أ)

أحرزت إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم بعد فوزها بنتيجة تاريخية 6-4 على فرنسا السبت، بينما أصبح قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي للبطولة برصيد 22 هدفاً في المباراة الأخيرة للمدرب ديدييه ديشان بعد 14 عاماً في المنصب.

وسجلت إنجلترا 4 أهداف في الشوط الأول عبر ديكلان رايس وإزري كونسا وثنائية لبوكايو ساكا.

وسجل ساكا هدفه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وسجل كيليان مبابي هدفين، وبينهما هدف لبرادلي باركولا في الشوط الثاني، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف في هذه النسخة من كأس العالم.

وأحرز عثمان ديمبلي الهدف الرابع لفرنسا بعد 6 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يضيف جود بلينجهام الهدف السادس لإنجلترا.

وتصدر مبابي ترتيب الحذاء الذهبي بفارق هدفين عن مهاجم الأرجنتين ليونيل ميسي.

وكما يتفوق اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً على ميسي، الذي يخوض نهائي، الأحد، أمام إسبانيا، بفارق هدف واحد في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ويمتلك مايكل أوليسه رقماً قياسياً في كأس العالم بصناعته 7 أهداف، متفوقاً على بيليه الذي صنع 6 أهداف في نهائيات 1970.

وتعافت فرنسا من بداية كارثية بعدما دفع ديشامب بدايو أوباميكانو ولوكا ديني لتعزيز خط دفاع رباعي، بدا تائهاً.

ويرحل ديشان عن تدريب فرنسا بعد 185 مباراة.

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مبابي يصبح الهدّاف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً

مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)
مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)
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مبابي يصبح الهدّاف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً

مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)
مبابي انتفض في مواجهة إنجلترا وحطم الرقم التاريخي (أ.ب)

كسر قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم بـ22 هدفاً، وذلك بتسجيله ثنائية أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، السبت، في ميامي.

كما اعتلى نجم ريال مدريد الإسباني صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية في أميركا الشمالية برصيد 10 أهداف، بعدما قلّص الفارق في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني في وقت كانت فيه فرنسا متأخرة برباعية إنجليزية نظيفة جاءت في الشوط الأول، قبل إضافة هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 66 (3-4)، علماً بأن المواجهة انتهت بانتصار إنجليزي كاسح بنتيجة 6-4.

ويتقدم مبابي بفارق هدفين على ميسي، الذي سيخوض الأحد المباراة النهائية مع الأرجنتين أمام إسبانيا، وهو النهائي الثاني توالياً للأسطورة الأرجنتينية، والثالث في مسيرته بعد 2014.

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