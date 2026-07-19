أديداس تتوقع تحقيق نحو 1.5 مليار يورو من «مبيعات كأس العالم»

قالت شركة أديداس، السبت، إنها باعت قمصاناً رياضية أكثر 4 مرات مقارنة بكأس العالم السابقة، كما باعت ضعف عدد الكرات.

وقالت الشركة نقلاً عن الرئيس التنفيذي بيورن غولدن: «بشكل إجمالي، نتوقع مبيعات مرتبطة بالبطولة تبلغ نحو 1.5 مليار يورو، تشمل أيضاً الملابس المستوحاة من كرة القدم، التي تشهد طلباً مرتفعاً في كل مكان»، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت الشركة إلى رعايتها لمنتخبي إسبانيا والأرجنتين، طرفي نهائي كأس العالم.

وقالت: «رؤية فريقين، بالإضافة إلى الحكام، يرتدون شعار الخطوط الثلاثة في النهائي هو أكثر مما كنا نأمل».

وأضافت أنه من بين المنتخبات الـ14 التي ترتدي تجهيزات أديداس، كان قميص المنتخب المكسيكي الأكثر مبيعاً، تلاه المنتخب الأرجنتيني بفارق بسيط، بينما شهد قميص إسبانيا أيضاً طلباً قوياً.

وقالت إن مجموعة القمصان المصنوعة من قماش الجينز المستوحاة من كأس العالم 1994 كانت أيضاً واحدة من أنجح إصدارات الملابس التي طرحتها الشركة خلال الصيف.