رولان غاروس: كوبولي يتغلب على «الرياح» وأوجيه - ألياسيم ليبلغ نصف نهائي

بدأ فلافيو كوبولي بطيئاً في ظل ظروف جوية عاصفة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، قبل أن يكتسح الكندي فيليكس أوجيه - ألياسيم، المصنف الرابع في البطولة، بنتيجة 4-6 و6-4 و6-4 و6-4 يوم الأربعاء، ليصل إلى الدور قبل النهائي في «رولان غاروس» للمرة الأولى.

كوبولي ضرب على صدره عندما تقدم في المجموعة الرابعة (أ.ف.ب)

وبعد تبادل مبكر للكسر في يوم عاصف، انقض أوجيه - ألياسيم على إرسال كوبولي في الشوط العاشر ليحسم المجموعة الأولى، وبعد ذلك تم إغلاق سقف ملعب فيليب شاترييه.

وانتفض كوبولي، أحد 3 لاعبين إيطاليين لا يزالون في منافسات الرجال بعد خروج يانيك سينر المبكر، بعد تأخره 3-1 في المجموعة الثانية مع تحسن ظروف اللعب فجأة.

فيليكس أوجيه - ألياسيم (أ.ف.ب)

وبعد التعادل بمجموعة لكل لاعب، رفع المصنف العاشر في البطولة من إيقاعه في الشوط السابع من المجموعة الثالثة ليصبح على بعد مجموعة واحدة من أول ظهور له في الدور قبل النهائي لبطولة كبرى.

كوبولي ينتظر الفائز في مواجهة ماتيو بريتيني وماتيو أرنالدي (أ.ف.ب)

وضرب كوبولي (24 عاماً) على صدره عندما تقدم في المجموعة الرابعة، وواصل مسيرته ليحسم الفوز بسهولة. وينتظر الآن الفائز في مواجهة إيطالية خالصة بين ماتيو بريتيني وماتيو أرنالدي.