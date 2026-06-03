رولان غاروس: كوبولي يتغلب على «الرياح» وأوجيه - ألياسيم ليبلغ نصف نهائي
فلافيو كوبولي (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
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باريس:«الشرق الأوسط»
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رولان غاروس: كوبولي يتغلب على «الرياح» وأوجيه - ألياسيم ليبلغ نصف نهائي
فلافيو كوبولي (رويترز)
بدأ فلافيو كوبولي بطيئاً في ظل ظروف جوية عاصفة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، قبل أن يكتسح الكندي فيليكس أوجيه - ألياسيم، المصنف الرابع في البطولة، بنتيجة 4-6 و6-4 و6-4 و6-4 يوم الأربعاء، ليصل إلى الدور قبل النهائي في «رولان غاروس» للمرة الأولى.
وبعد تبادل مبكر للكسر في يوم عاصف، انقض أوجيه - ألياسيم على إرسال كوبولي في الشوط العاشر ليحسم المجموعة الأولى، وبعد ذلك تم إغلاق سقف ملعب فيليب شاترييه.
وانتفض كوبولي، أحد 3 لاعبين إيطاليين لا يزالون في منافسات الرجال بعد خروج يانيك سينر المبكر، بعد تأخره 3-1 في المجموعة الثانية مع تحسن ظروف اللعب فجأة.
وبعد التعادل بمجموعة لكل لاعب، رفع المصنف العاشر في البطولة من إيقاعه في الشوط السابع من المجموعة الثالثة ليصبح على بعد مجموعة واحدة من أول ظهور له في الدور قبل النهائي لبطولة كبرى.
وضرب كوبولي (24 عاماً) على صدره عندما تقدم في المجموعة الرابعة، وواصل مسيرته ليحسم الفوز بسهولة. وينتظر الآن الفائز في مواجهة إيطالية خالصة بين ماتيو بريتيني وماتيو أرنالدي.
النمسا تبقي على تشكيلة كأس العالم رغم إصابة باومغارتنرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5280230-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%B1
النمسا تبقي على تشكيلة كأس العالم رغم إصابة باومغارتنر
رالف رانغنيك (أ.ف.ب)
قال الاتحاد النمساوي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، إن رالف رانغنيك، مدرب المنتخب الوطني، قرّر عدم استدعاء بديل للانضمام إلى تشكيلة الفريق المشاركة في كأس العالم، وذلك بعد إصابة لاعب خط الوسط كريستوف باومغارتنر.
واستبعد باومغارتنر من البطولة بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، قبل فوز فريقه الودّي 1 - صفر على تونس، يوم الاثنين.
ويعتبر غياب باومغارتنر (26 عاماً)، لاعب فريق رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني، ضربة قوية للنمسا.
وقال رانغنيك: «هذه بالطبع أخبار محزنة للغاية لكريستوف، ولنا كفريق».
وتغادر التشكيلة إلى الولايات المتحدة، الخميس، قبل أن تستهل مشوارها في المجموعة العاشرة بكأس العالم بمواجهة الأردن يوم 16 يونيو (حزيران)، تليها مباراتان ضد الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر.
إمبولو مهاجم سويسرا ينتظر تأشيرة السفر إلى أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5280218-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
قال الاتحاد السويسري لكرة القدم إن مهاجم المنتخب الوطني بريل إمبولو يواصل انتظار الحصول على تصريح السفر إلى الولايات المتحدة، بعد أن حضر، اليوم (الأربعاء)، موعداً بالسفارة الأميركية في برن، لتقديم طلب الحصول على تأشيرة.
وتخلف إمبولو عن رحلة الفريق إلى كاليفورنيا، الثلاثاء، بعد وضع تصريح السفر الإلكتروني الخاص به قيد مراجعة إضافية، قبل ساعات من صعود الفريق على متن رحلته المتجهة إلى لوس أنجليس.
وقال الاتحاد السويسري لكرة القدم في بيان: «أبلغتنا السفارة أن معالجة الطلب لها الأولوية».
وأضاف: «ينتظر بريل والفريق الآن الموافقة حتى يتمكن من السفر إلى سان دييغو والانضمام إلى الفريق في أقرب وقت ممكن».
وتتعلق الأزمة بدعوى قضائية نشأت عن مشاجرة وقعت في بازل عام 2018. وأدين مهاجم ستاد رين في عام 2023، بتهمة توجيه تهديدات متعددة، وحكم عليه بغرامة مع وقف التنفيذ، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقاً في الاستئناف. وقال الاتحاد إن السلطات الأميركية طلبت وثائق المحكمة المتعلقة بالقضية، بعد أن علمت أن الحكم أصبح نهائياً وملزماً قانونياً في وقت سابق من هذا العام.
وتابع الاتحاد: «ركزت استفسارات السفارة بشكل خاص على ما إذا كان هناك أي عنف جسدي. لم يكن هذا هو الحال».
وحسب الاتحاد السويسري لكرة القدم، تم في البداية اعتماد جميع طلبات تصريح السفر الإلكترونية، بما في ذلك طلب إمبولو، قبل أن تطلب السلطات الأميركية إجراء فحوصات إضافية قبل نحو ساعتين ونصف الساعة من موعد الإقلاع.
وقالت لورين بيس القائمة بأعمال مساعد وزير الأمن الداخلي الأميركي لـ«رويترز»: «تقوم إدارة الرئيس دونالد ترمب بإنفاذ قوانين الهجرة». وأضافت: «بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة، يتم فحص جميع طلبات تصاريح السفر الإلكترونية باستمرار مقابل قواعد بيانات إنفاذ القانون والأمن. يجب على المسافرين تقديم معلومات كاملة وصادقة، بما في ذلك جميع السجلات الجنائية».
وتابعت: «يشكل عدم الإفصاح عن حالات الاعتقال أو الإدانة تزويراً للمعلومات ويمكن أن يؤدي إلى رفض طلب تصريح السفر الإلكتروني أو إلغائه أو المنع من دخول الولايات المتحدة بشكل دائم. ولا تضمن الموافقة على الطلب السماح بالدخول. ويجب على الأفراد غير المؤهلين لبرنامج الإعفاء من التأشيرة بسبب إدانات جنائية أو تزوير للمعلومات التقدم بطلب للحصول على تأشيرة».
وقال متحدث باسم منتخب سويسرا لـ«رويترز»، أمس (الثلاثاء)، إن إمبولو سافر سابقاً إلى الولايات المتحدة مع المنتخب الوطني في يونيو (حزيران) 2025 للمشاركة في مباريات ضد المكسيك والولايات المتحدة دون أي مشكلات.
وتخوض سويسرا منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كندا المشاركة في استضافة البطولة، والبوسنة وقطر. وتستهل مشوارها في البطولة بمواجهة قطر في سان فرانسيسكو يوم 13 يونيو (حزيران).
سابالينكا بعد الخروج من رولان غاروس: وقعت في حفرة عميقة… ومظلمة ذهنياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5280210-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9%E2%80%A6-%D9%88%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B
سابالينكا بعد الخروج من رولان غاروس: وقعت في حفرة عميقة… ومظلمة ذهنياً
أرينا سابالينكا (أ.ف.ب)
قالت أرينا سابالينكا إنها سقطت في «حفرة عميقة ومظلمة» خلال خسارتها بعد ثلاث مجموعات أمام الروسية ديانا شنايدر في دور الثمانية من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء، بعد أن أهدرت المصنفة الأولى عالمياً فرصها في المجموعة الثانية.
وتعاملت اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء مع الطقس العاصف لتفوز بالمجموعة الافتتاحية، وتقدمت بفارق مريح في المجموعة الثانية، وكانت على بُعد نقطتين من الفوز، لكن المباراة انقلبت رأساً على عقب، وفازت شنايدر بآخر 10 أشواط، لتنتصر بنتيجة 3-6 و7-5 و6-صفر. وقالت سبالينكا إنها لا تملك أي أفكار، ولا تشعر بأي مشاعر، وتريد «التوقف عن لعب التنس الآن» في أعقاب الهزيمة، وتأمل الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في العودة إلى المسار الصحيح ذهنياً في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضافت سابالينكا للصحافيين: «أشعر بأنني حظيت بفرص جيدة جداً في المجموعة الثانية».
وتابعت: «أفسدت الأمر، ثم دخلت هي إلى المباراة وقدمت أداء رائعاً. أشعر بأنني لم أستطع التعافي ذهنياً بعد المجموعة الثانية. أعتقد أن هذا كان أكبر خطأ ارتكبته».
وأكملت: «لا أعرف متى كانت آخر مرة خسرت فيها 10 أشواط متتالية. أعتقد أنني سقطت في حفرة عميقة ومظلمة من الناحية الذهنية ولم أستطع العودة إلى المسار الصحيح». وشعرت سابالينكا بالحيرة من قرار إبقاء سقف ملعب فيليب شاترييه مفتوحاً، حيث تسببت الرياح في مشاكل للاعبتين، وجرفت الرمال الحمراء لتتطاير في وجههما أحياناً، مما أثر على قدرتهما على التحكم في ضرباتهما طوال المباراة.
وأضافت سابالينكا، وصيفة بطلة العام الماضي: «لا أعرف لماذا أبقوا السقف مفتوحاً في ظل هذه الرياح العاتية».
وأوضحت: «لكن كيف يمكنني أن أشتكي، إذا كان كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لي طوال المباراة تقريباً، ثم أفلت الأمر من بين يدي فجأة. أشعر بأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة ربما لأنني لم أكن في حالة ذهنية جيدة حقاً». وأكملت: «على الرغم من أنني كنت متقدمة، فإن اللعب كان سيئاً. لا أعرف كيف استطاع الناس الجلوس ومشاهدتي ألعب. ثم في مرحلة ما، دخلت هي المباراة، ولعبت بشكل لا يصدق في تلك الظروف».
وحققت سابالينكا جميع انتصاراتها في البطولات الأربع الكبرى على الملاعب الصلبة، وقالت إنها بحاجة إلى حل لغز الملاعب الرملية والعشبية. وقالت: «أشعر حقاً بالراحة على الملاعب الرملية والعشبية. لا أعرف، ربما أركز أكثر من اللازم على أنني لم أفز قط ببطولة كبرى على كل أرضية، وربما هذا يجعلني أفكر أكثر من اللازم، ويجعلني عاطفية أكثر من اللازم في بعض اللحظات». وأردفت: «هذا أمر يجب أن أتراجع عنه وأحاول إيجاد حل له، لأنني متعبة جداً من خسارة المباريات بطريقة غير جيدة، فقط لأنني كنت عاطفية أكثر من اللازم».
وقالت سابالينكا إنها ستبحث عن طريقة لتجاوز هذه الانتكاسة، مؤكدة أن هذه التجربة ستجعلها أقوى.
وأضافت بابتسامة: «لقد توصلت إلى طريقة للتغلب على ذلك. هل تعرفون تلك الغرف التي تدخلها وتحطم كل شيء فيها؟ ربما سأقضي اليوم كله هناك غداً في تدمير الأشياء. ربما سيساعدني ذلك، وربما لا».