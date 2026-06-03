زفيريف: لن أستبدل بالميدالية الذهبية الأولمبية أي لقب «غراند سلام»

قال لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف إنه لن يستبدل بميداليته الذهبية الأولمبية التي حققها في عام 2021 أي لقب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، ولكنه لا يمانع في إضافة ألقاب أخرى.

وبعد تأهله للدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حيث سيواجه التشيكي ياكوب مينتشيك يوم الجمعة، قال: «مستحيل».

وأضاف: «بالنسبة لي، الميدالية الذهبية هي أصعب شيء يمكن الفوز به، لأن فرصة الفوز بها تتاح كل أربعة أعوام. إنها مميزة للغاية لأن عدداً قليلاً من اللاعبين توج بها».

وأكمل: «تفعل ذلك من أجل بلدك، ومن أجل الناس في الوطن. لهذا السبب لن أستبدل بميداليتي الذهبية أي شيء».

ولكن زفيريف قال بابتسامة: «لا أمانع إضافة بعض الألقاب الأخرى إلى مسيرتي».

وكان حصد الميدالية الذهبية قبل خمسة أعوام في طوكيو هو أكبر إنجاز في مسيرة زفيريف بجانب لقبين للبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، وسبعة ألقاب أخرى في بطولات الأساتذة.

وحصد زفيريف (29 عاماً) 24 لقباً بشكل عام، ولكنه حتى الآن لم يتوج بأي لقب في بطولات الغراند سلام، حيث خسر ثلاث مباريات نهائية: في بطولة أميركا المفتوحة في 2020، وبطولة فرنسا المفتوحة في 2024، وبطولة أستراليا المفتوحة في 2025.

ويمكن أن تقدم بطولة فرنسا المفتوحة فرصة العمر لزفيريف، لأن حامل اللقب كارلوس ألكاراس غائب بسبب الإصابة، فيما ودع أبرز مرشحين لنيل اللقب الإيطالي يانيك سينر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بألقاب الغراند سلام.

وبصفته المصنف الثاني، يعد زفيريف أعلى لاعب متبقٍ في القرعة، ولم يخسر سوى مجموعة واحدة خلال خمس مباريات خاضها في «رولان غاروس».

وتأهل زفيريف للدور قبل النهائي بعد فوز قوي بمجموعات متتالية على الإسباني الشاب رافاييل خودار، أمس الثلاثاء، ويحتاج الآن إلى انتصارين فقط لإنهاء «لعنة» الألقاب الكبرى.

وقال عقب المباراة: «بالطبع، أريد المضي قدماً. أريد أن أوجد في البطولة، وأريد أن أفوز بالمباريات التي لم أفز بها. هذا هو هدفي وطموحي».