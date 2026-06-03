«لايبزيغ» يقرر تأجيل محادثات تجديد عقد المدرب أولي فيرنر

قال مارسيل شايفر، المدير الرياضي لفريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم، إن المفاوضات مع المدرب أولي فيرنر بشأن تمديد التعاقد يُتوقع أن تحتاج لوقت أطول.

وقال، لصحيفة «شبورت بيلد»، في مقابلة نُشرت اليوم الأربعاء: «عملية تحليل الموسم والنظر إلى المستقبل ستستغرق وقتاً أطول».

وأضاف: «نحن لا نشعر بأي ضغط، على الإطلاق؛ لأن أولي لا يزال مرتبطاً بعقد حتى عام 2027».

كان شيفر قد اتخذ، في وقت سابق، موقفاً أكثر حدة بشأن دور فيرنر في النادي، وألمح إلى أن مفاوضات التجديد ستبدأ في أقرب وقت.

وقال، بعد أن حجز «لايبزيغ» مكاناً في «دوري أبطال أوروبا»: «إنه عنصر أساسي في نجاحنا. نحن دائماً مهتمون باستمرار التعاون الناجح».

لكن صحيفة «بيلد» وقناة «سكاي» ذكرتا مؤخراً أن مستثمر النادي «ريد بول» لديه شكوك حول فيرنر، في حين يرغب شيفر في تجديد عقد المدرب.

وبعد نهاية المباراة الأخيرة للموسم، يوم 16 مايو (أيار) الماضي، أمام «فرايبورغ»، أكد فيرنر أنه يشعر بالراحة في «لايبزيغ».

وقال: «أعتقد أننا قمنا بعمل جيد، وأننا حققنا الهدف من النقاط، الذي وضعناه قبل بداية الموسم. سنرى ما سيحمله الصيف».

وانضم فيرنر إلى لايبزيغ، في يوليو (تموز) 2025، قادماً من «فيردر برييمن» ونجح في إعادة بناء الفريق وإدخال فلسفة لعب جديدة. وحقق الفريق 65 نقطة، وهو ثاني أفضل رصيد في تاريخه بـ«الدوري الألماني»، بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث.