مونديال فرنسا 1998: نوبة صرع... وأخيراً لحظة المجد

استضافت فرنسا كأس العالم 1998 وسط أجواء مشحونة بالجدل السياسي، والاجتماعي، لكنها خرجت من البطولة بإنجاز تاريخي غيّر مكانتها في كرة القدم العالمية. فبعد سنوات طويلة من الانتظار، توّج المنتخب الفرنسي بأول لقب عالمي في تاريخه بقيادة زين الدين زيدان، فيما بقيت البرازيل تعيش صدمة واحدة من أكثر القصص غموضاً في تاريخ النهائيات، بعد الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرّض لها رونالدو قبل المباراة النهائية.

كان رونالدو، البالغ آنذاك 21 عاماً، أفضل لاعب في العالم، وأبرز نجوم البطولة. وبعد أربعة أعوام من وجوده ضمن المنتخب البرازيلي المتوج بمونديال 1994 من دون أن يخوض أي مباراة، وصل إلى فرنسا وهو النجم الأول للسيليساو.

وتذكر رونالدو تلك الفترة قائلاً إنه تعلم الكثير من روماريو، وبيبيتو، لكنه كان لا يزال في بداية الطريق، إلى درجة أن روماريو كان يطلب منه إحضار الحذاء، أو القهوة، مثل أي لاعب شاب داخل المجموعة.

قاد رونالدو البرازيل إلى النهائي بعد تسجيله أربعة أهداف خلال البطولة، لكن كل شيء تغيّر قبل ساعات من المواجهة الحاسمة أمام فرنسا.

فبعد تناول الغداء في يوم المباراة تعرض لأزمة صحية مفاجئة أربكت المنتخب بأكمله. وأوضح لاحقاً أنه أصيب بتشنجات، وأحاط به اللاعبون وسط حالة من القلق، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، وإبلاغه بأنه لن يكون قادراً على خوض النهائي.

لكن المفاجأة جاءت عندما عاد من المستشفى وحصل على الضوء الأخضر من الأطباء للمشاركة، ليقرر المدرب ماريو زاغالو إعادته إلى التشكيلة الأساسية رغم إزالة اسمه في وقت سابق من ورقة المباراة.

ظهر رونالدو في النهائي بعيداً تماماً عن مستواه المعتاد، وخسرت البرازيل بثلاثية نظيفة، لتبدأ بعدها واحدة من أكبر موجات الجدل في تاريخ كأس العالم.

وتعددت الروايات بشأن ما حدث. فبينما تحدث البعض عن نوبة صرع، أو تشنجات حادة، ذهبت تقارير أخرى إلى الحديث عن مشكلات أكثر خطورة. كما ظهرت نظريات مؤامرة ربطت مشاركة اللاعب بضغوط من شركة «نايكي» الراعية للمنتخب البرازيلي آنذاك.

وقال زميله بيبيتو لاحقاً إن ما جرى لرونالدو أثّر بشكل كبير على الحالة النفسية للفريق، إذ عاش اللاعبون ساعات من الخوف والارتباك قبل المباراة الأهم في البطولة.

في المقابل، كانت فرنسا تعيش تحدياً مختلفاً.

فالمنتخب الفرنسي دخل النهائيات وسط انتقادات من اليمين المتشدد الذي وصفه بأنه «منتخب أجانب»، بسبب تعدد أصول لاعبيه. كما تعرض المدرب إيميه جاكيه لهجوم واسع بعد استبعاده أسماء بارزة، مثل إريك كانتونا، وديفيد جينولا.

وبدأ أصحاب الأرض البطولة تحت ضغط هائل، إلا أن الثقة التي منحها جاكيه للاعبيه ساعدت على تجاوز الصعوبات الأولى.

ورغم تحقيق فرنسا ثلاثة انتصارات في دور المجموعات، تلقت ضربة قوية بطرد زين الدين زيدان أمام السعودية، ما حرمه من المشاركة في الأدوار الإقصائية الأولى.

لكن زملاءه نجحوا في إبقاء الحلم حياً. فتجاوز المنتخب الفرنسي باراغواي في دور الـ16 بفضل أول هدف ذهبي في تاريخ كأس العالم سجله لوران بلان، قبل أن يتخطى إيطاليا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي، خطف ليليان تورام الأضواء عندما سجل هدفي الفوز على كرواتيا رغم أنه لم يكن قد سجل أي هدف دولي قبل تلك المباراة.

وكانت كرواتيا بدورها واحدة من أجمل قصص البطولة. ففي أول ظهور لها بعد استقلالها عن يوغوسلافيا، وصلت إلى نصف النهائي بقيادة دافور شوكر، وزفونيمير بوبان، قبل أن تنهي البطولة في المركز الثالث.

أما النهائي، فكان لحظة ولادة فرنسا الجديدة.

ففي استاد دو فرانس، وأمام أكثر من 80 ألف متفرج، نجح إيميه جاكيه في التفوق تكتيكياً على زاغالو رغم امتلاك البرازيل كوكبة من النجوم أمثال رونالدو، وريفالدو، وبيبيتو، وكافو، وروبرتو كارلوس.

وقبل المباراة، نصح لوران بلان زميله زيدان باستغلال الكرات الثابتة، بعدما لاحظ ضعفاً في الرقابة البرازيلية داخل منطقة الجزاء.

ولم يحتج زيدان سوى إلى شوط واحد لتنفيذ النصيحة بأفضل صورة ممكنة، فسجل هدفين برأسيته من ركنيتين، واضعاً فرنسا على طريق المجد.

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف إيمانويل بوتي الهدف الثالث، لتفوز فرنسا 3-0، وتحرز أول كأس عالم في تاريخها.

وشهدت العاصمة باريس احتفالات تاريخية، حيث نزل أكثر من مليون شخص إلى جادة الشانزليزيه، بينما كُتبت عبارة «شكراً زيزو» على قوس النصر، في مشهد أصبح جزءاً من الذاكرة الرياضية الفرنسية.

ولم تقتصر أهمية مونديال 1998 على ما حدث داخل الملعب فقط.

فقد شهدت البطولة مشاركة 32 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، بعد أن كان العدد 24 منتخباً في النسخ السابقة، كما انتُخب السويسري جوزيف بلاتر رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم خلفاً للبرازيلي جواو هافيلانج.

كما حملت البطولة واحدة من أكثر المباريات حساسية سياسياً، عندما تواجهت الولايات المتحدة وإيران في دور المجموعات. وانتهت المباراة بفوز إيران 2-1، في لقاء مرّ بهدوء رغم التوترات السياسية الكبيرة بين البلدين.

وشهدت النهائيات أيضاً طرد ديفيد بيكهام أمام الأرجنتين في ثمن النهائي بعد احتكاكه بدييغو سيميوني، في لقطة ستلاحقه لسنوات طويلة داخل إنجلترا.

لكن رغم كل القصص والأحداث التي حفلت بها البطولة، بقي مشهدان عالقين في الذاكرة أكثر من أي شيء آخر: زين الدين زيدان وهو يرفع كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ فرنسا، ورونالدو وهو يغادر الملعب مهزوماً بعدما عاش واحدة من أكثر الليالي غموضاً في تاريخ كرة القدم.