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الرياضة رياضة عالمية

ماذا تعرف عن الأهداف الـ18 لميسي في كأس العالم؟

ميسي يحتفل مع أحد الصحافيين الموجودين في أرضية الملعب بعد أن كسر رقم كلوزه (أ.ب)
ميسي يحتفل مع أحد الصحافيين الموجودين في أرضية الملعب بعد أن كسر رقم كلوزه (أ.ب)
  • أرلينغتون تكساس: «الشرق الأوسط»
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  • أرلينغتون تكساس: «الشرق الأوسط»
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ماذا تعرف عن الأهداف الـ18 لميسي في كأس العالم؟

ميسي يحتفل مع أحد الصحافيين الموجودين في أرضية الملعب بعد أن كسر رقم كلوزه (أ.ب)
ميسي يحتفل مع أحد الصحافيين الموجودين في أرضية الملعب بعد أن كسر رقم كلوزه (أ.ب)

من هدفه الأول وهو لم يبلغ بعد 19 عاماً، إلى رقمه القياسي الذي حققه، يوم الاثنين، في مباراة النمسا قبل يومين من عيد ميلاده التاسع والثلاثين، جاءت الأهداف الـ18 التي سجلها ليونيل ميسي في كأس العالم على مدى عشرين عاماً على النحو التالي:

مونديال 2006 في ألمانيا (الهدف الأول)

حيث خاض «البرغوث» أول مشاركة له في كأس العالم. دخل قبل ربع ساعة من النهاية، وسجل الهدف الأخير في فوز الأرجنتين 6 - 0 على صربيا ومونتينيغرو وهو في سن 18 عاماً و358 يوماً (وقد سبقه البرازيلي بيليه، إذ سجل هدفه الأول عام 1958 في السويد عن 17 عاماً و239 يوماً). لم يشركه المدرب خوسيه بيكرمان إلا نادراً، مفضلاً إبقاءه على مقاعد البدلاء في ربع النهائي الذي خسرته الأرجنتين بركلات الترجيح أمام ألمانيا. لكن موهبته كانت واضحة. وقال دييغو مارادونا متنبئاً: «أرى كثيراً من أوجه التشابه. ميسي سيشغل مكاني في كرة القدم».

في مونديال 2022 ميسي سجل 7 أهداف وحقق كأس العالم (رويترز)

مونديال 2010 في جنوب أفريقيا (صفر هدف)

ضمن منتخب يقوده دييغو مارادونا، كان ميسي، المتوج عام 2009 بأول كراته الذهبية الثماني، أحد أبرز نجوم أول كأس عالم تُقام في أفريقيا. النتيجة: صفر هدف وخروج قاس من ربع النهائي أمام ألمانيا (4 - 0). وقال مدرب إسبانيا فيسنتي ديل بوسكي، الذي قاد «لا روخا» ذلك العام إلى لقبها العالمي الأول: «أظهر ميسي إمكاناته الكبيرة، لكن لكي يكون تأثيره أفضل، يجب أن يلعب ضمن إطار جماعي».

مونديال 2014 في البرازيل (أربعة أهداف)

في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا ميسي لم يسجل أي هدف في المونديال (أ.ف.ب)

بعد أربع سنوات، تواجهت الأرجنتين مع ألمانيا مجدداً، وهذه المرة في النهائي. لكن «مانشافت» حسمت المواجهة مرة أخرى، بفوزها 1 - 0 بعد التمديد في ملعب ماراكانا الأسطوري في ريو دي جانيرو. سجل ميسي أربعة أهداف في البطولة، كلها في دور المجموعات (ضد البوسنة والهرسك، وإيران، إضافة إلى ثنائية ضد نيجيريا)، لكنه تراجع تدريجياً في الأدوار الإقصائية. ومع ذلك، تُوّج أفضل لاعب في مونديال 2014.

مونديال 2018 في روسيا (هدف واحد)

في سن 31 عاماً، كان ميسي يطمح أخيراً للذهاب حتى النهاية ومنح الأرجنتين نجمتها الثالثة بعد 1978 و1986. لكن المغامرة توقفت عند ثمن النهائي، عقب مباراة مجنونة خسرها أمام فرنسا 3 - 4 التي تُوجت لاحقاً باللقب. هدفه الوحيد في البطولة جاء في دور المجموعات ضد نيجيريا.

مونديال 2022 في قطر (سبعة أهداف)

بتسجيل ركلة جزاء ضد السعودية (لكن مع خسارة مدوية 2 - 1)، وهدف ضد المكسيك، وهدف ضد أستراليا في ثمن النهائي، وهدف ضد هولندا في ربع النهائي، وهدف ضد كرواتيا في نصف النهائي، والأهم هدفان في النهائي ضد فرنسا (فوز بركلات الترجيح، 2 - 2 في الوقت الأصلي، و3 - 3 بعد التمديد، و4 - 2 بركلات الترجيح). في سن 35 عاماً، وفي مهمة خاصة، قدّم ميسي أفضل نسخة له في كأس العالم حتى الآن ومنح الأرجنتين التتويج المنتظر. وقال: «بعد كل ما كافحت في مسيرتي، يحدث هذا لي تقريباً في النهاية».

ميسي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم (أ.ف.ب)

مونديال 2026 في أميركا الشمالية (خمسة أهداف حتى الآن)

بهاتريك في مرمى الجزائر (الدقائق 17 و60 و76) في المباراة الأولى لحامل اللقب، وثنائية ضد النمسا (بالدقيقتين 38 و90+5): عادل ميسي ثم تجاوز الألماني ميروسلاف كلوزه، صاحب الرقم القياسي منذ 2014 لعدد الأهداف في كأس العالم. وقبيل بلوغه 39 عاماً الأربعاء، رفع النجم الأرجنتيني الحاصل على ثماني كرات ذهبية رصيده إلى 18 هدفاً، مع استمرار السلسلة.

وفي هذه المرحلة من البطولة، يُعد ميسي الهداف الوحيد للأرجنتين، التي ضمنت التأهل إلى دور الـ16 قبل مباراتها الأخيرة في دور المجموعات في 28 يونيو (حزيران) أمام الأردن.

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  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: إيقاف ألميرون مباراة واحدة بسبب «قانون فينيسيوس»

ميغيل ألميرون نجم منتخب باراغواي (أ.ب)
ميغيل ألميرون نجم منتخب باراغواي (أ.ب)

تقرر إيقاف ميغيل ألميرون، نجم منتخب باراغواي مباراة واحدة بعدما أصبح أول لاعب يطرد من الملعب بسبب تغطية فمه في أثناء الحديث مع أحد لاعبي الفريق المنافس.

ارتكب ألميرون المخالفة في أثناء حديثه مع التركي ميرت مولدور، في المباراة التي انتهت بفوز باراغواي، يوم الجمعة الماضي، ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة.

وأكدت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرار الإيقاف، الثلاثاء، ليتأكد بذلك غياب لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن مباراة باراغواي ضد أستراليا، يوم الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتم اعتماد القانون الجديد في مؤتمر «فيفا» خلال أبريل (نيسان)، بعد اقتراح من فيفا بعد واقعة الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا الذي غطى فمه في أثناء حديث مثير للجدل مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال مباراة الفريقين في فبراير (شباط).

وبسبب هذه الواقعة، عوقب بريستياني بالإيقاف 6 مباريات بعد اعترافه بالتحدث بعبارات معادية للمثليين، بينما لم تثبت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن فينيسيوس تعرض لإساءات عنصرية.

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الرياضة رياضة عالمية

إنفانتينو: ترمب سيحضر نهائي كأس العالم… ويُسلّم الكأس للبطل

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (رويترز)
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إنفانتينو: ترمب سيحضر نهائي كأس العالم… ويُسلّم الكأس للبطل

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (رويترز)

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم، وسيسلم الكأس إلى المنتخب الفائز.

وبحسب شبكة «The Athletic»، لم يحضر ترمب أي مباراة في البطولة حتى الآن، لكن إنفانتينو كشف أن الرئيس الأميركي سيكون على منصة التتويج في ملعب «ميتلايف» بولاية نيوجيرسي يوم 19 يوليو (تموز).

وخلال ظهوره في برنامج «فوكس آند فريندز»، صباح الثلاثاء، قال إنفانتينو إنه سيكون إلى جانب ترمب في أكبر مباراة في كرة القدم العالمية.

وقال: «سنكون مع الرئيس، نستمتع بالمباراة النهائية، ونقدم الكأس للفائز، بالطبع، معاً. نحن معاً طوال الوقت».

ويأتي الحضور المرتقب لترمب بعد مشاركته في نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي بين تشيلسي وباريس سان جيرمان على الملعب نفسه.

وتعرض ترمب حينها لصيحات استهجان من جماهير نيوجيرسي في أثناء صعوده إلى منصة التتويج لتسليم الكأس، ثم بقي على المنصة خلال مراسم الاحتفال؛ ما دفع قائد تشيلسي ريس جيمس إلى أن يبدو كأنه يسأله إن كان سيغادر، بينما بدا لاعب الوسط كول بالمر في حالة ارتباك مماثلة.

واستمر ترمب في الوقوف على المنصة في أثناء رفع الكأس، متمركزاً بين ريس جيمس وحارس المرمى روبرت سانشيز.

ورغم غيابه عن مباريات كأس العالم حتى الآن، فقد حضر عدد من أعضاء إدارته منافسات البطولة.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى جانب إنفانتينو في ملعب «صوفي» بمدينة لوس أنجليس خلال المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي، التي انتهت بفوزه 4-1 على باراغواي في 12 يونيو (حزيران).

ويرتبط ترمب وإنفانتينو بعلاقة وثيقة منذ سنوات، إذ ظهر رئيس «فيفا» في المكتب البيضاوي عدة مرات خلال الفترة التي سبقت انطلاق كأس العالم.

كما منح إنفانتينو الرئيس الأميركي، الذي وصفه بأنه «صديق مقرب»، جائزة «فيفا» للسلام خلال قرعة كأس العالم التي أقيمت في واشنطن في الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وجاء في مقطع فيديو أنتجه «فيفا» قبل تسليم الجائزة: «لقد دعم جهود التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وتعزيز الانخراط الدبلوماسي، وهي خطوات ساعدت على تهيئة الظروف التي يمكن أن يترسخ فيها السلام».

وقال ترمب على المنصة بعد تسلمه الجائزة: «إنه بحق أحد أعظم الأوسمة في حياتي، وإلى جانب الجوائز، لقد أنقذنا ملايين وملايين الأرواح».

وأثارت تلك الجائزة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ورئيس الاتحاد النرويجي لكرة القدم، كما طالبت منظمة «فير سكوير» الحقوقية لجنة الأخلاقيات التابعة لـ«فيفا» في ديسمبر الماضي بالتحقيق في طبيعة العلاقة بين إنفانتينو وترمب.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم دونالد ترمب فيفا أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يسعى لتعديل «قرعة ركلات الترجيح» قبل انطلاق الأدوار الإقصائية للمونديال

الموافقات تنتظر موافقة «فيفا» و«إيفاب» (أ.ف.ب)
الموافقات تنتظر موافقة «فيفا» و«إيفاب» (أ.ف.ب)
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«فيفا» يسعى لتعديل «قرعة ركلات الترجيح» قبل انطلاق الأدوار الإقصائية للمونديال

الموافقات تنتظر موافقة «فيفا» و«إيفاب» (أ.ف.ب)
الموافقات تنتظر موافقة «فيفا» و«إيفاب» (أ.ف.ب)

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى تعديل آلية إجراء القرعة الخاصة بركلات الترجيح، على أمل تطبيقها قبل انطلاق الأدوار الإقصائية لكأس العالم وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

وتنتظر المقترحات موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن سن قوانين اللعبة، بحيث يتم الاكتفاء بقرعة واحدة بدلاً من القرعتين المعمول بهما حالياً.

وبحسب اللوائح الحالية، يجري الحكم قرعتين منفصلتين: الأولى لتحديد الفريق الذي يسدد أولاً، والثانية لاختيار المرمى الذي ستنفذ عليه الركلات.

أما في حال اعتماد المقترح الجديد، فسيحصل الفريق الفائز بالقرعة الوحيدة على حق الاختيار بين التسديد أولاً أو ثانياً، أو تحديد المرمى الذي ستنفذ عليه الركلات، بينما يذهب الخيار الآخر تلقائياً للفريق المنافس.

وسيمنع هذا التعديل تكرار ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما فاز باريس سان جيرمان بكلتا القرعتين، ليحصل على أفضلية اختيار ترتيب التنفيذ والمرمى معاً.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان اعتماد هذه التعديلات سيلزم جميع البطولات الكروية بتطبيقها، أم سيترك الأمر لتقدير الجهة المنظمة لكل مسابقة.

وإذا أراد «فيفا» تطبيق النظام الجديد قبل انطلاق الدور الإقصائي في 28 يونيو (حزيران)، فيتعين على مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الموافقة على المقترح قبل ذلك الموعد.

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