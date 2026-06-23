ماذا تعرف عن الأهداف الـ18 لميسي في كأس العالم؟

من هدفه الأول وهو لم يبلغ بعد 19 عاماً، إلى رقمه القياسي الذي حققه، يوم الاثنين، في مباراة النمسا قبل يومين من عيد ميلاده التاسع والثلاثين، جاءت الأهداف الـ18 التي سجلها ليونيل ميسي في كأس العالم على مدى عشرين عاماً على النحو التالي:

مونديال 2006 في ألمانيا (الهدف الأول)

حيث خاض «البرغوث» أول مشاركة له في كأس العالم. دخل قبل ربع ساعة من النهاية، وسجل الهدف الأخير في فوز الأرجنتين 6 - 0 على صربيا ومونتينيغرو وهو في سن 18 عاماً و358 يوماً (وقد سبقه البرازيلي بيليه، إذ سجل هدفه الأول عام 1958 في السويد عن 17 عاماً و239 يوماً). لم يشركه المدرب خوسيه بيكرمان إلا نادراً، مفضلاً إبقاءه على مقاعد البدلاء في ربع النهائي الذي خسرته الأرجنتين بركلات الترجيح أمام ألمانيا. لكن موهبته كانت واضحة. وقال دييغو مارادونا متنبئاً: «أرى كثيراً من أوجه التشابه. ميسي سيشغل مكاني في كرة القدم».

في مونديال 2022 ميسي سجل 7 أهداف وحقق كأس العالم (رويترز)

مونديال 2010 في جنوب أفريقيا (صفر هدف)

ضمن منتخب يقوده دييغو مارادونا، كان ميسي، المتوج عام 2009 بأول كراته الذهبية الثماني، أحد أبرز نجوم أول كأس عالم تُقام في أفريقيا. النتيجة: صفر هدف وخروج قاس من ربع النهائي أمام ألمانيا (4 - 0). وقال مدرب إسبانيا فيسنتي ديل بوسكي، الذي قاد «لا روخا» ذلك العام إلى لقبها العالمي الأول: «أظهر ميسي إمكاناته الكبيرة، لكن لكي يكون تأثيره أفضل، يجب أن يلعب ضمن إطار جماعي».

مونديال 2014 في البرازيل (أربعة أهداف)

في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا ميسي لم يسجل أي هدف في المونديال (أ.ف.ب)

بعد أربع سنوات، تواجهت الأرجنتين مع ألمانيا مجدداً، وهذه المرة في النهائي. لكن «مانشافت» حسمت المواجهة مرة أخرى، بفوزها 1 - 0 بعد التمديد في ملعب ماراكانا الأسطوري في ريو دي جانيرو. سجل ميسي أربعة أهداف في البطولة، كلها في دور المجموعات (ضد البوسنة والهرسك، وإيران، إضافة إلى ثنائية ضد نيجيريا)، لكنه تراجع تدريجياً في الأدوار الإقصائية. ومع ذلك، تُوّج أفضل لاعب في مونديال 2014.

مونديال 2018 في روسيا (هدف واحد)

في سن 31 عاماً، كان ميسي يطمح أخيراً للذهاب حتى النهاية ومنح الأرجنتين نجمتها الثالثة بعد 1978 و1986. لكن المغامرة توقفت عند ثمن النهائي، عقب مباراة مجنونة خسرها أمام فرنسا 3 - 4 التي تُوجت لاحقاً باللقب. هدفه الوحيد في البطولة جاء في دور المجموعات ضد نيجيريا.

مونديال 2022 في قطر (سبعة أهداف)

بتسجيل ركلة جزاء ضد السعودية (لكن مع خسارة مدوية 2 - 1)، وهدف ضد المكسيك، وهدف ضد أستراليا في ثمن النهائي، وهدف ضد هولندا في ربع النهائي، وهدف ضد كرواتيا في نصف النهائي، والأهم هدفان في النهائي ضد فرنسا (فوز بركلات الترجيح، 2 - 2 في الوقت الأصلي، و3 - 3 بعد التمديد، و4 - 2 بركلات الترجيح). في سن 35 عاماً، وفي مهمة خاصة، قدّم ميسي أفضل نسخة له في كأس العالم حتى الآن ومنح الأرجنتين التتويج المنتظر. وقال: «بعد كل ما كافحت في مسيرتي، يحدث هذا لي تقريباً في النهاية».

ميسي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم (أ.ف.ب)

مونديال 2026 في أميركا الشمالية (خمسة أهداف حتى الآن)

بهاتريك في مرمى الجزائر (الدقائق 17 و60 و76) في المباراة الأولى لحامل اللقب، وثنائية ضد النمسا (بالدقيقتين 38 و90+5): عادل ميسي ثم تجاوز الألماني ميروسلاف كلوزه، صاحب الرقم القياسي منذ 2014 لعدد الأهداف في كأس العالم. وقبيل بلوغه 39 عاماً الأربعاء، رفع النجم الأرجنتيني الحاصل على ثماني كرات ذهبية رصيده إلى 18 هدفاً، مع استمرار السلسلة.

وفي هذه المرحلة من البطولة، يُعد ميسي الهداف الوحيد للأرجنتين، التي ضمنت التأهل إلى دور الـ16 قبل مباراتها الأخيرة في دور المجموعات في 28 يونيو (حزيران) أمام الأردن.