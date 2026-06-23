رونالدو أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل أهدافاً في 6 نسخ

لم يحتج كريستيانو رونالدو سوى دقائق قليلة أمام منتخب أوزبكستان ليعيد كتابة التاريخ من جديد؛ فبهدفه المبكر في شباك الوافد الآسيوي الجديد إلى كأس العالم، في المباراة التي يحتضنها ملعب مدينة هيوستن، أصبح قائد البرتغال أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل أهدافاً في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، محققاً إنجازاً غير مسبوق في اللعبة الأكثر شعبية على وجه الأرض.

الهدف جاء في لحظة كان رونالدو، قائد نادي النصر، بحاجة إليها بشدة، بعدما تعرض لانتقادات واسعة عقب تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى، وفشله في هز الشباك، لكن النجم البرتغالي البالغ من العمر 41 عاماً رد بطريقته المعتادة: هدف وتاريخ جديد. رحلة رونالدو مع التسجيل في كأس العالم بدأت في ألمانيا 2006، حين سجل أول أهدافه المونديالية من ركلة جزاء أمام إيران وهو في الحادية والعشرين من عمره، في المباراة التي أقيمت بملعب مدينة فرانكفورت، ثم عاد ليسجل في جنوب أفريقيا 2010، قبل أن يواصل حضوره التهديفي في البرازيل 2014. وفي روسيا 2018، قدّم إحدى أشهر لياليه المونديالية عندما سجل ثلاثية تاريخية في مرمى إسبانيا، ثم أضاف هدفاً آخر أمام المغرب. وبعد 4 سنوات في قطر 2022، أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم عندما هز شباك غانا من ركلة جزاء. أما في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026، فقد رفع السقف أكثر، فالمشاركة السادسة وحدها كانت رقماً تاريخياً، لكن التسجيل أمام أوزبكستان حوّل الإنجاز إلى أسطورة يصعب تكرارها، ليصبح رونالدو اللاعب الوحيد الذي سجل في 6 بطولات كأس عالم مختلفة.

أما منافسه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي ورغم أنه شارك في 6 نسخ من المونديال مثل كريستيانو، إلا أنه فشل في التسجيل في نسخة 2010 في جنوب أفريقيا. وبينما يقترب مشواره الكروي من محطته الأخيرة، يواصل «الدون» إثبات أن الأرقام القياسية بالنسبة له ليست مجرد إنجازات، بل عادة لا يتخلى عنها.