«إن بي إيه»: سبيرز وويمبانياما في مواجهة حلم نيكس بلقب طال انتظاره

يقف سان أنتونيو سبيرز ونجمه الفرنسي العملاق فيكتور ويمبانياما بين نيويورك نيكس وحلمه بإحراز لقب طال انتظاره 53 عاماً، عندما يبدأ الفريقان سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)، الأربعاء، من تكساس.

بين فريق تُوِّج بجميع ألقابه الخمسة بين 1999 و2014، وآخر غاب عن منصة التتويج منذ 1973 حين توِّج بلقبه الثاني فقط، سيكون ويمبانياما وجايلون برانسون مركز الثقل في سبيرز ونيكس توالياً خلال هذه المواجهة التي تعِدُ بالكثير.

وبعد ثلاثة أعوام فقط على وصوله إلى الدوري كخيار أول في «درافت» 2023، بات ويمبانياما على مشارف تحقيق حلم طفولته وإحراز لقب أهم بطولة سلة في العالم.

وقد كان الفرنسي العملاق، البالغ طوله 2.24م، تحولاً لافتاً في مسار سبيرز خلال فترة زمنية قصيرة؛ فبعدما فاز سبيرز بـ22 مباراة فقط في موسم ويمبانياما الأول، و34 مباراة في الموسم الماضي، اندفع هذا الموسم بقوة إلى سباق اللقب، محققاً 62 انتصاراً في الموسم المنتظم. وتبع ذلك مشوار رائع في الـ«بلاي أوف»، تُوج بإقصاء حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر في نهائي المنطقة الغربية خلافاً للتوقعات، بعد فوز مثير في المباراة السابعة، السبت.

الوصول إلى نهائي الدوري كان أسرع مما هو متوقع لنجم قادم حديثاً إلى الدوري، مما قد يضعه في مصاف أعظم اللاعبين الذين مروا في التاريخ.

فقد فاز الأسطورة مايكل جوردان بأول ألقابه الستة عن 28 عاماً، فيما نال ليبرون جيمس خاتم البطولة الأول عن 27 عاماً، أما ويمبانياما الذي لا يزال في الـ22 من عمره، فيمكنه تقليص هذه الأرقام بعدة سنوات. وجيمس نفسه وصف ويمبانياما بـ«الكائن الفضائي» قبل «درافت» 2023، مشيداً بالمزيج الذي يتمتع به الفرنسي من ناحية الحضور البدني والدفاعي، إلى جانب اللمسة الناعمة والقدرة على التسديد، معتبراً إياه أمراً غير مسبوق تقريباً.

وقد أكد ويمبانياما صحة هذا الوصف بسلسلة من العروض الخارقة في الـ«بلاي أوف»، حيث يبلغ معدله 23.2 نقطة في المباراة الواحدة، مع 10.8 متابعة، و2.7 تمريرة حاسمة، و3.5 صدة (بلوك).

وعقب الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر في سلسلة نهائي الغرب، شدد ويمبانياما على ما يعنيه بلوغ النهائي بالنسبة إليه، قائلاً: «الفوز بكأس لاري أوبراين (كأس البطولة) حلم طفولة، والحصول على فرصة حقيقية لتحقيقه، فرصة ملموسة للفوز به، هذه فرصة العمر».

وأضاف: «من الصعب وصف ذلك بالكلمات. الأمر أشبه بمعنى حياتي».

لكنَّ نيكس يقف في طريق موعد ويمبانياما مع القدر بعدما أثبت فريق الـ«بيغ أبل» هذا الموسم قدرته على تحييد ترسانة أسلحة سان أنتونيو، قادماً أيضاً إلى النهائي بسلسلة من 11 انتصاراً متتالياً، امتداداً من المباراة الرابعة للدور الأول من «بلاي أوف» الشرق أمام أتلانتا هوكس في سلسلة حسمها 4-2، قبل أن يكتسح فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 4-0 في الدور الثاني، وكليفلاند كافالييرز 4-0 في نهائي المنطقة.

والأهم أن نيكس فاز بمباراتين من أصل ثلاث مواجهات مع سبيرز خلال الموسم المنتظم، ومن بينها انتصاره 124-113 في نهائي كأس الدوري في ديسمبر (كانون الأول).

ويقود التشكيلة المتألقة جايلن برانسون الذي يبلغ معدله نحو 27 نقطة في الـ«بلاي أوف»، إلى جانب العملاق الدفاعي الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز، إضافةً إلى أمثال ميكال بريدجز والمتألق جوش هارت.

ورغم أن شركات المراهنات تضع سان أنتونيو مرشحاً للفوز، فإن نيكس استفاد من فترة راحة طويلة قبل مباراة الافتتاح الأربعاء، في تكساس؛ فبعد اكتساح كافالييرز 4-0 في نهائي المنطقة الشرقية في 25 مايو (أيار) حصل نيكس على وقت لاستعادة عافيته ونشاطه، في حين تبادل سان أنتونيو وأوكلاهوما سيتي اللكمات في سلسلة شاقة من سبع مباريات.

ومع ذلك، لا يعيش مدرب نيكس مايك براون أي أوهام بشأن صعوبة مهمة قيادة نيكس إلى لقب طال انتظاره منذ 1973.

وقال براون عن سبيرز: «سيكون الأمر صعباً. إنهم فريق جيد التدريب، ولديهم بالطبع لاعب مذهل هو ويمبي»، مضيفاً: «قد يكونون صغاراً نسبياً من حيث الأعمار، لكن لديهم بعض المخضرمين الذين يرفعون من مستوى الشباب ويوفرون لهم كثيراً من الإرشاد. لديهم مزيج جيد من اللاعبين».

وتابع براون الذي يتوقع معركة بدنية منذ البداية: «إنهم فريق يبدأ المباريات بقوة ويضرب أولاً. جمهورهم متفاعل، وعلينا أن نذهب إلى هناك مع الحرص على محاولة مجاراة أو حتى تجاوز قوتهم البدنية منذ انطلاق المباراة، مع الالتزام بمعاييرنا».