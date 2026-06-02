هالاند يحمل آمال النرويج في كأس العالم بعد انتظار 28 عاماً

سيتحمَّل إرلينغ هالاند عبء انتظار أمة بالكامل طوال 28 عاماً، عندما يقود المهاجم منتخب النرويج في كأس العالم لكرة القدم، وذلك في أول ظهور له في أكبر بطولة بالعالم.

وستكون التوقُّعات عاليةً للغاية بالنسبة للاعب قضى مسيرته في تحطيم الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف.

وتأهَّلت الدولة الإسكندنافية لأول مرة لكأس العالم منذ عام 1998 بعد مشوار مثير في التصفيات سجَّل خلاله هالاند 16 هدفاً خلال 8 مباريات.

ولم يقترب أي لاعب آخر في تصفيات أوروبا من هذا الرقم، إذ جاء هاري كين لاعب إنجلترا، وماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا، وممفيس ديباي مهاجم هولندا في المركز الثاني برصيد 8 أهداف لكل منهم.

وتنهي مشاركة المهاجم (25 عاماً) في البطولة التي تُقام في أميركا الشمالية سنوات من الإحباط للمنتخب النرويجي الذي يوصف غالباً بأنه «جيل ذهبي»، لكنه فشل مراراً في التأهل إلى نهائيات البطولات الكبرى.

وتخوض النرويج البطولة ضمن المجموعة التاسعة مع فرنسا، وصيفة بطل العالم 2022، والسنغال والعراق.

وستكون فرنسا المرشح الأبرز لتصدر المجموعة، لكن مع وجود هالاند في الهجوم، تحمل مشاركة النرويج في البطولة ما يتجاوز مجرد عودة عاطفية، خصوصاً بالنسبة للجماهير.

وتشارك النرويج في البطولة وبين صفوفها أحد أكثر هدافي العالم شراسة، كما قدَّمت مشواراً في التصفيات أثبت خلاله هالاند قدرته على التحكُّم في المباريات والسيطرة عليها.

ولم يخفِ مهاجم مانشستر سيتي أبداً حجم طموحه مع منتخب النرويج.

وقال لوسائل إعلام بريطانية الشهر الماضي: «منذ مشاركتي الأولى مع المنتخب الوطني عام 2019، كان هدفي الأبرز قيادة النرويج إلى كأس العالم، وبطولة أوروبا. يقع عليّ كثير من الضغط، لكنني أحبُّ هذا الضغط، كنت سأضع كثيراً من الضغط على إرلينغ هالاند إذا لم أكن أنا إرلينغ هالاند نفسه».

وأضاف: «لدينا الآن جيل مذهل، وأريد البناء على هذا. أريد تطوير الاتحاد بأكمله وكل ما يتعلق به لنصبح دولة كروية كبرى. هذا هو هدفي».

ويدرك ستوله سولباكن، مدرب النرويج، أنَّ مهمة الفريق ستتمثَّل في تعظيم خطورة هالاند.

وقال سولباكن: «يدرك اللاعبون الآخرون أنَّ إرلينغ أكثر لاعب يمكنه حسم فوزنا بالمباريات، ويتعيَّن علينا التأكد من تسهيل تمركزه في الأماكن المناسبة حتى يتمكَّن من تسجيل الأهداف، ويكون خطيراً».

وبالنسبة للاعب قضى مسيرته حتى الآن في مطاردة الأرقام القياسية، فإنَّ كأس العالم تُقدِّم لهالاند شيئاً مختلفاً، إذ توفِّر له بطولةً عالميةً يمكنه التألق فيها.