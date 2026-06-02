«وديّات المونديال»: كولومبيا تهزم كوستاريكا بثلاثية

مونديال 2026: كيروش يحسم قائمة منتخب غانا... وقدوس أبرز الغائبين

كشفت غانا أخيراً عن تشكيلتها المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في وقت متأخر يوم الاثنين، بعد أن اضطر المدرب كارلوس كيروش لمعالجة مشكلات الإصابات في اللحظات الأخيرة قبل اعتماد القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً.

وعقد كيروش مؤتمراً صحافياً أمس قبل مباراة غانا الودية ضد ويلز في كارديف، والتي ستقام اليوم الثلاثاء، لكنه لم يُعلن القائمة النهائية كما كان متوقعاً. وتم الإعلان عنها قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتقديم القوائم.

وأكد المدرب البرتغالي المخضرم للصحافيين تعرض المدافع ألكسندر جيكو لإصابة خلال التدريبات مطلع هذا الأسبوع، ليحل محله الهولندي المولد ديريك لوكاسن. وتلقى منتخب غانا ضربة قوية بغياب لاعب الوسط محمد قدوس، الذي لم يتعافَ من إصابة في الفخذ، في ضربة قوية لآمال الفريق في كأس العالم.

وكان تعافي لاعب خط الوسط الأساسي في الوقت المناسب لبدء البطولة الأسبوع المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة أمراً صعباً للغاية بعد إصابته في الفخذ في يناير (كانون الثاني)، والجراحة التي خضع لها لاحقاً. كما سيفتقد الفريق جهود المدافع محمد ساليسو، لاعب موناكو، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة في الدوري الفرنسي في يناير.

في المقابل، سيشهد الفريق عودة الظهير عبد الرحمن بابا (31 عاماً)، بعد غياب دام ثلاث سنوات. وكان اللاعب السابق في تشيلسي ضمن قائمة غانا في كأس العالم 2022، لكنه لم يخض سوى مباراة دولية واحدة منذ ذلك الحين.

ويستهل منتخب غانا مشواره في دور المجموعات بمواجهة بنما في 17 يونيو (حزيران) بمدينة تورونتو، قبل أن يلتقي إنجلترا وكرواتيا في بقية مباريات المجموعة 12.

وجاءت تشكيلة غانا على النحو التالي: في حراسة المرمى: جوزيف أنانج (سانت باتريك أتليتيك)، بنجامين أساري (هارتس أوف أوك)، لورنس أتي-زيجي (سانت جالن).

المدافعون: جوناس أدجيتي (فولفسبورغ)، ديريك لوكاسن (بافوس)، جيديون منساه (أوكسير)، عبد المؤمن سليمان (رايو فايكانو)، جيروم أوبوكو (باشاك شهير)، كوجو أوبونج (نيس)، عبد الرحمن بابا (باوك)، أليدو سيدو (رين)، مارفن سينايا (أوكسير).

لاعبو الوسط: أوجستين بواكي (سانت إتيين)، عبد الفتاح إيساهاكو (ليستر سيتي)، إليشا أوسو (أوكسير)، توماس بارتي (فياريال)، كواسي سيبو (ريال أوبييدو)، كمال الدين سليمان (أتلانتا)، كاليب ييرينكي (نوردشيلاند).

المهاجمون: برينس كوابينا أدو (فيكتوريا بلزن)، جوردان أيو (ليستر سيتي)، كريستوفر بونسو باه (القادسية)، إرنست نواما (ليون)، أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي)، براندون توماس-أسانتي (كوفنتري سيتي)، إيناكي وليامز (أتليتيك بيلباو).