«وديّات المونديال»: كندا تنتصر على أوزبكستان

فاز منتخب كندا لكرة القدم على منتخب أوزبكستان 2-صفر في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش) في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تقام في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

ولم يتمكن الفريقان في الشوط الأول من استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب كندا هدفين بتوقيع خوان أوسوريو في الدقيقة 58، وجايدن نيلسون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلعب المنتخب الكندي ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات البوسنة والهرسك، وقطر، وسويسرا.

وفي المقابل، يلعب منتخب أوزبكستان في المجموعة الحادية عشرة مع منتخبات البرتغال، والكونغو الديمقراطية، وكولومبيا.