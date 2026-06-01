«مونديال 2026»: أرنولد يختار تشكيلة العراق النهائية دون مفاجآت

اختار المدرب الأسترالي لمنتخب العراق غراهام أرنولد، الاثنين، تشكيلته النهائية لـ«مونديال 2026»، المقرر في أميركا الشمالية، ابتداءً من 11 يونيو (حزيران) الحالي، دون مفاجآت.

ووقع اختيار أرنولد على لاعبي الخبرة من الذين مثّلوا العراق في أغلب مراحل التصفيات والمُلحقين الآسيوي والعالمي.

واستبعد المدرب الأسترالي 7 لاعبين من التشكيلة الأولية، بعد نهاية معسكر جيرونا في إسبانيا، والذي اختتم بالفوز على أندورا 1-0، الجمعة، وهم: حارس المرمى كميل سعدي، وأحمد حسن مكنزي، وميثم جبار، وداريو نامو، وبيتر كوركيس، وحسن عبد الكريم، ويوسف نصراوي.

لكن كميل سعدي سيبقى مع المنتخب حارساً احتياطياً؛ تحسباً لحدوث أي إصابات.

وأبقى أرنولد على المهاجمين الأربعة الذين اختارهم في تشكيلته الأولية.

وتتوجه بعثة المنتخب إلى مدينة لا كورونيا، لمواجهة إسبانيا، بطلة أوروبا، الخميس، في ثاني محطة ودية بالمعسكر الذي يختتم هناك، قبل التوجه إلى مدينة شيكاغو الأميركية التي ستحتضن مباراته التحضيرية الأخيرة أمام فنزويلا في التاسع من يونيو.

ويلعب العراق، الذي يشارك في النهائيات العالمية للمرة الثانية بعد الأولى عام 1986، في المجموعة التاسعة بجانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

هنا التشكيلة: لحراسة المرمى أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب.

للدفاع: أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، آكام هاشم، ريبين سولاقا، زيد تحسين، مناف يونس، حسين علي، مصطفى سعدون، فرنس بطرس.

للوسط: أيمار شير، زيدان إقبال، كيفن يعقوب، أمير العماري، زيد إسماعيل، علي جاسم، ماركو فرج، أحمد قاسم، إبراهيم بايش، يوسف الأمين.

للهجوم: مهند علي، أيمن حسين، علي يوسف، علي الحمادي.