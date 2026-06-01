سيسوكو في مدريد… رهان جديد لإنقاذ العمق الداخلي للفريق الملكي

أعلن ريال مدريد تعاقده مع لاعب الارتكاز المالي مادي سيسوكو حتى نهاية الموسم، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة النقص الحاد في خطه الأمامي، بعد سلسلة الإصابات التي ضربت لاعبي الارتكاز إيدي تافاريس وأليكس لين وأوسمان غاروبا خلال أقل من شهر، وذلك وفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية.
ويأتي التعاقد مع سيسوكو، البالغ من العمر 25 عاماً والطويل 2.05 متر، في توقيت حساس مع انطلاق الأدوار الإقصائية للدوري الإسباني؛ حيث قد يسجل ظهوره الأول بقميص الفريق الملكي الثلاثاء، عندما يواجه لا لاغونا تينيريفي في الدور ربع النهائي.
وانضم اللاعب المالي إلى ريال مدريد قادماً من نادي ترييستي الإيطالي، الذي أنهى موسمه بعد خروجه من منافسات الدوري المحلي. وخاض سيسوكو أولى تجاربه الاحترافية بعد مسيرة جامعية مع جامعتي ميشيغان ستيت وكاليفورنيا، وحقق هذا الموسم متوسط 10.2 نقطة و7.3 متابعة في الدوري الإيطالي.
كما قدّم أرقاماً أفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة السلة، بعدما سجل متوسط 13 نقطة و8.7 متابعة في المباراة الواحدة، مؤكداً حضوره كأحد أبرز لاعبي الارتكاز في فريقه.
ويتميز سيسوكو بقوته البدنية الكبيرة وقدرته على السيطرة على الكرات المرتدة؛ خصوصاً الهجومية منها، إلى جانب حضوره الدفاعي تحت السلة وقدرته على إزعاج المنافسين بالقرب من الحلقة.
وفي المقابل، تبقى إمكاناته الهجومية محدودة نسبياً، إذ يتركز تأثيره الهجومي في المساحات القريبة من السلة، بينما يُنظر إلى أسلوب لعبه على أنه الأقرب إلى مواطنه في الفريق أوسمان غاروبا، وإن كان أقل منه في الحركة الجانبية والمهارات الفنية بالكرة.
ويعزز سيسوكو مجموعة اللاعبين الداخليين في ريال مدريد، التي شهدت أخيراً وصول التركي عمر يورتسيفين، الذي لم يشارك سوى في مباراتين حتى الآن، إلى جانب الموهبة الشابة إيزان ألمانسا.
كما يملك الجهاز الفني خيارات إضافية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة، مثل تري لايلز وتشوما أوكيكي وغابرييل ديك، الذين شغلوا أدواراً داخلية خلال منافسات الدور نصف النهائي.