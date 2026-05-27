مونديال 2026: الأمير ويليام يلتقي منتخب إنجلترا قبل السفر للولايات المتحدة

زار الأمير ويليام مقر المنتخب الإنجليزي في مركز «سانت جورج بارك»، موجهاً رسالة دعم وتحفيز قبل انطلاق مشوار منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، مؤكداً ثقته في قدرة الفريق على «الارتقاء إلى مستوى الحدث» خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب صحيفة «التليغراف" البريطانية، جاءت زيارة أمير ويلز قبل أيام من سفر بعثة المنتخب إلى ولاية فلوريدا الأميركية، حيث يستعد فريق المدرب توماس توخيل لخوض مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا وكوستاريكا، قبل الانتقال إلى مقر إقامته في مدينة كانساس استعداداً لانطلاق المونديال، الذي يبدأه الإنجليز بمواجهة كرواتيا في 17 يونيو (حزيران) المقبل.

Meeting the team behind the team ❤️We had a special visit from His Royal Highness Prince William at St. George’s Park as preparations continue for the @FIFAWorldCup pic.twitter.com/6SZEFxfzTh — England (@England) May 27, 2026

وخلال الزيارة، التقى الأمير ويليام بالجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين خلف الكواليس في المنتخب الإنجليزي، بمن فيهم مسؤولو التحليل الفني والتغذية والعلوم الرياضية، إضافة إلى مسؤولي الملابس والتجهيزات، في مشهد يعكس حجم المنظومة التي باتت ترافق المنتخبات الكبرى في البطولات الحديثة.

وقال الأمير ويليام في كلمته أمام الطاقم الإنجليزي: «أردتُ أن أستغل هذه الفرصة لرؤية الفريق الذي يقف خلف الفريق، وأن أقول شكراً لكم وحظاً موفقاً، لأنكم لا تحصلون دائماً على التقدير الذي تستحقونه».

وأضاف: «هناك فريق كامل يصعد إلى تلك الطائرة، وفريق ضخم يعمل على رعاية اللاعبين وتجهيزهم. الجماهير لا ترى دائماً حجم العمل الذي تقومون به، لكن نجاح اللاعبين يقوم على الأساسات التي تبنونها أنتم».

واعترف أمير ويلز بصعوبة النسخة المقبلة من كأس العالم، معتبراً أنها قد تكون من «أصعب البطولات في العصر الحديث»، لكنه شدد على ثقته في قدرة المنتخب الإنجليزي على التعامل مع الضغوط، قائلاً: «ليس هناك شك لدي بأنكم سترتقون إلى مستوى المناسبة، وستواصلون تقديم عملكم بصورة رائعة».

وشهدت الزيارة أيضاً لقاء الأمير ويليام مع المدير الفني للاتحاد الإنجليزي دان أشوورث، والمدير التقني جون ماكديرموت، قبل أن يحصل على قميص يحمل الرقم 20، احتفالاً بمرور 20 عاماً على توليه رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

يأتي هذا الدعم الملكي في وقت يعيش فيه الشارع الإنجليزي حالة ترقب كبيرة مع انطلاق عهد توخيل، الذي يسعى لقيادة إنجلترا نحو أول لقب في كأس العالم منذ تتويجها التاريخي عام 1966، وإنهاء عقود طويلة من الإخفاقات والخيبات في البطولات الكبرى.

من جهته، تحدث توخيل عن تضخم حجم الطواقم المساندة في كرة القدم الحديثة، قائلاً: «الفريق الذي يقف خلف الفريق أصبح أكبر فأكبر. هناك عدد هائل من المتخصصين، من خبراء التغذية إلى المحللين والمتخصصين في الكرات الثابتة».

وتعكس تصريحات المدرب الألماني التحول الكبير الذي شهدته كرة القدم الحديثة، حيث لم تعد المنتخبات تعتمد فقط على المدرب واللاعبين، بل أصبحت البطولات الكبرى تُدار عبر منظومات متكاملة تشمل التحليل الرقمي، والطب الرياضي، والتغذية، والاستشفاء، وإدارة الأحمال البدنية، في سباق يتجاوز حدود الملعب نحو أدق التفاصيل اليومية.