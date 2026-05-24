بوروسيا دورتموند الرابح الأكبر من تتويج بايرن بكأس ألمانيا

جاء تتويج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا، ليكون بمثابة النبأ السعيد بالنسبة لبوروسيا دورتموند، لأنه سيمنحه فرصة إضافية من أجل المنافسة على لقب وجائزة مالية، من خلال خوض السوبر الألماني.

وعادة ما تجمع بطولة كأس «فرانز بيكنباور»، بين بطلي الدوري والكأس في ألمانيا.

وفاز بايرن باللقبين، حيث هزم شتوتغارت في نهائي الكأس مساء السبت، بعدما كان قد حسم قمة الدوري في وقت سابق، متفوقاً على بوروسيا دورتموند.

وفي هذه الحالة يخوض صاحب المركز الثاني في الدوري، وليس وصيف الكأس، أو أي فريق آخر، بطولة كأس السوبر.

ومن المقرر أن يقام السوبر الألماني، في يوم 22 أغسطس (آب)، على أن يتم تحديد الملعب لاحقاً، وسبق أن التقى بايرن ودورتموند من قبل بهذه البطولة لآخر مرة عام 2021، حيث فاز بايرن 3 - 1.

ويحصل الفائز على 3 ملايين يورو (3.5 مليون دولار)، بينما ينال الخاسر مليوني يورو.