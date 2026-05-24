الأوكرانية كوستيوك تحافظ على تركيزها في باريس بعد هجوم صاروخي قرب منزل والديها

تغلبت مارتا كوستيوك (المصنفة 15) بسهولة على أوكسانا سيلخمتيفا 6-2 و6-3 في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم (الأحد)، وأعربت عن فخرها بقدرتها على الحفاظ على تركيزها حتى مع اقتراب آثار الحرب في بلادها من منزلها.

ومددت اللاعبة (23 عاماً)، الفائزة ببطولتي روان ومدريد، سلسلة انتصاراتها على الملاعب الرملية هذا الموسم لتصل إلى 12 مباراة، ولكنها قالت إن النتيجة طغت عليها أنباء عن هجوم صاروخي بالقرب من منزل والديها في أوكرانيا، في وقت سابق اليوم.

وقالت كوستيوك وهي تغمرها المشاعر خلال مقابلتها في الملعب عقب المباراة: «أنا فخورة بنفسي للغاية اليوم... أعتقد أنها كانت واحدة من أصعب المباريات في مسيرتي. هذا الصباح، على بُعد مائة متر من منزل والديَّ، دمَّر صاروخ أحد المباني. كان صباحاً صعباً للغاية بالنسبة لي... لم أكن أعرف كيف ستنتهي هذه المباراة. لم أكن أعرف كيف سأتعامل مع الأمر».

وكانت كوستيوك بين أبرز المعارضين للحرب، بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.

وولدت سيلخمتيفا في روسيا؛ لكنها غيرت جنسيتها إلى الإسبانية قبل بطولة «رولان غاروس».