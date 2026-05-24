«إن بي إيه»: العملاق «الفضائي» ويمبانياما… رأسٌ في النجوم وقدمان على أرض الملعب

أظهر ظاهرة كرة السلة الفرنسية فيكتور ويمبانياما الذي يخوض نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع سان أنتونيو سبيرز، شغفاً قديماً بالفيزياء الفلكية وأسرار الكون التي تجيب عن طموحه بلا حدود على أرض الملعب.

بقامة 2.24 م، يتأمل ويمبانياما النجوم من مسافة أقرب قليلاً من عامة الناس. العملاق الفرنسي ذو الإمكانات الهائلة، لطالما وجَّه نظره الفضولي نحو اللامتناهي في الكِبَر.

في سن العاشرة، خصّص الطفل المولود في لو شينيه (إيفلين) في 4 يناير (كانون الثاني) 2004 عدة أسابيع لبناء مركبة «حرب النجوم» من مكعبات ليغو، وسرعان ما تجاوز المرجعيات الثقافية الشعبية ليغوص في علم الكونيات.

وعندما كان مراهقاً، كان لاعب السلة الموهوب الذي يلعب مع فئات أكبر من سنه، يتبادل الحديث مع زملائه البالغين حول المادة المظلمة.

واستعرض هذا المكوّن النظري والأساسي في الكون، أمام تلاميذ خلال زيارة إلى قبة سان أنتونيو الفلكية، قبل أن يتسلّم جائزة أفضل لاعب مبتدئ، التي كرّسته أفضل وافد جديد إلى الـ«إن بي إيه» في ربيع 2024، بعد عام من اختياره في المركز الأول في الدرافت.

وعقب ذلك، قدّم باللغة الإنجليزية تعريفه لها خلال مؤتمر صحافي: «هي كتلة لا يمكننا رصدها، لكننا نعرف بوجودها لأنها تؤثر في القوى الجاذبية وسرعات المدارات الجاذبية في كل مجرة»، على ما وصف أفضل مدافع في موسم 2025-2026.

وحظيت هذه الدقة والجهد التعليمي بإشادة عدة خبراء، بينهم الفرنسي الشاب ألان بيتر الذي عمل عامين في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا (شمال شرق لوس أنجليس).

ويقول مهندس الطيران والفضاء البالغ 27 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وقد تحدث مع نجم السلة خلال حدث مرتبط بالشطرنج «إجابته مثالية. يتعمّق، يريد أن يفهم، ويطرح أسئلة».

ويرافق موضوع علم الكونيات ويمبانياما حتى في لقبه، «الفضائي»، الذي أطلقه عليه ليبرون جيمس نفسه قبل وصوله إلى الدوري الأميركي، مندهشاً من هذا المزيج «غير المسبوق» من الرشاقة والتقنية قياساً بطوله.

وبعدما أبطأته جلطة وريدية في فبراير (شباط) 2025، استغل «ويمبي» الصيف لزيارة مركز جونسون الفضائي في هيوستن، المخصص للمهام المأهولة إلى الفضاء.

وهناك اكتشف نسخا طبق الأصل من المركبات الفضائية المخصّصة لتدريب رواد الفضاء، وبعض أجزاء محطة الفضاء الدولية، وكذلك مركبة «أوريون» التي أنهت للتو دورة حول القمر ضمن مهمة «أرتيميس 2».

وكما جرت العادة مع زوار كبار الشخصيات، وضع ويمبانياما توقيعه على فتحة تدريب، وتملكه العجب من الصغر المتناهي لحجم المركبة الروسية «سويوز»، وقاد مركبة تجوّل قمرية.

وفي مبنى التحكم بالمهام رقم 30، تحدث مع فريق البعثة 73 الذين قاموا بتركيب طوق وكرة سلة خصيصاً لهذه المناسبة واستمتعوا بتسديد الكرات في حالة انعدام الجاذبية.

وقبل أن يغادر لزيارة شركة «أكسيوم» الفضائية، التقى الظاهرة رائدة الفضاء الفرنسية صوفي أدينو التي التحقت منذ فبراير (شباط) بمحطة الفضاء الدولية في مهمة تمتد تسعة أشهر.

وتتذكر جاسمين نهِيلا التي كانت تتولى علاقات الوكالة الفضائية مع المشاهير قبل انتقالها إلى قسم الاتصال «كان متحمساً، وشغوفاً وسعيداً جداً».

وخلال زيارته، سجّل ويمبانياما رسالة ستُبث عند انطلاق «أرتيميس 2»: «إليكم يا من تستهدفون القمر، أتمنى لكم حظاً سعيداً!».

وفي مطلع الموسم، تحدّث عن سعادته بـ«لقاء رواد فضاء»، بينهم بيغي ويتسون التي أقامت أربع مرات على متن محطة الفضاء الدولية، و«اكتشاف آلات ومركبات مذهلة».

ويقدّر صاحب المركز الثالث في تصنيف جائزة أفضل لاعب لموسم 2026 أن «(ناسا) تجسّد هذه الذهنية، القدرة على تحقيق ما لا يمكن تخيّله»، مضيفاً أنه يستطيع «من دون شك إيجاد قاسم مشترك» بين ذلك ومسيرته كلاعب كرة سلة.

ومدفوعاً بإرادته بلوغ قمم اللعبة، أكد ويمبانياما لصحيفة «أويست-فرانس» في 2023 أن «الكون (يكلّمه)» عبر «حدس وأحلام»، مثل حلم إنهاء مسيرته مع سبيرز، «وهو أمر فيه شيء من التصوّف».

ويختم: «لديّ نار شديدة التوقّد في داخلي، لدرجة أنه لا يحق لي الشك (...) الكون يكلّمني من حين إلى آخر وأعرف إلى أين يأخذني».