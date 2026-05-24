عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: العملاق «الفضائي» ويمبانياما… رأسٌ في النجوم وقدمان على أرض الملعب

فيكتور ويمبانياما (إ.ب.أ)
فيكتور ويمبانياما (إ.ب.أ)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT

«إن بي إيه»: العملاق «الفضائي» ويمبانياما… رأسٌ في النجوم وقدمان على أرض الملعب

فيكتور ويمبانياما (إ.ب.أ)
فيكتور ويمبانياما (إ.ب.أ)

أظهر ظاهرة كرة السلة الفرنسية فيكتور ويمبانياما الذي يخوض نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع سان أنتونيو سبيرز، شغفاً قديماً بالفيزياء الفلكية وأسرار الكون التي تجيب عن طموحه بلا حدود على أرض الملعب.

بقامة 2.24 م، يتأمل ويمبانياما النجوم من مسافة أقرب قليلاً من عامة الناس. العملاق الفرنسي ذو الإمكانات الهائلة، لطالما وجَّه نظره الفضولي نحو اللامتناهي في الكِبَر.

في سن العاشرة، خصّص الطفل المولود في لو شينيه (إيفلين) في 4 يناير (كانون الثاني) 2004 عدة أسابيع لبناء مركبة «حرب النجوم» من مكعبات ليغو، وسرعان ما تجاوز المرجعيات الثقافية الشعبية ليغوص في علم الكونيات.

وعندما كان مراهقاً، كان لاعب السلة الموهوب الذي يلعب مع فئات أكبر من سنه، يتبادل الحديث مع زملائه البالغين حول المادة المظلمة.

واستعرض هذا المكوّن النظري والأساسي في الكون، أمام تلاميذ خلال زيارة إلى قبة سان أنتونيو الفلكية، قبل أن يتسلّم جائزة أفضل لاعب مبتدئ، التي كرّسته أفضل وافد جديد إلى الـ«إن بي إيه» في ربيع 2024، بعد عام من اختياره في المركز الأول في الدرافت.

وعقب ذلك، قدّم باللغة الإنجليزية تعريفه لها خلال مؤتمر صحافي: «هي كتلة لا يمكننا رصدها، لكننا نعرف بوجودها لأنها تؤثر في القوى الجاذبية وسرعات المدارات الجاذبية في كل مجرة»، على ما وصف أفضل مدافع في موسم 2025-2026.

وحظيت هذه الدقة والجهد التعليمي بإشادة عدة خبراء، بينهم الفرنسي الشاب ألان بيتر الذي عمل عامين في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا (شمال شرق لوس أنجليس).

ويقول مهندس الطيران والفضاء البالغ 27 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وقد تحدث مع نجم السلة خلال حدث مرتبط بالشطرنج «إجابته مثالية. يتعمّق، يريد أن يفهم، ويطرح أسئلة».

ويرافق موضوع علم الكونيات ويمبانياما حتى في لقبه، «الفضائي»، الذي أطلقه عليه ليبرون جيمس نفسه قبل وصوله إلى الدوري الأميركي، مندهشاً من هذا المزيج «غير المسبوق» من الرشاقة والتقنية قياساً بطوله.

وبعدما أبطأته جلطة وريدية في فبراير (شباط) 2025، استغل «ويمبي» الصيف لزيارة مركز جونسون الفضائي في هيوستن، المخصص للمهام المأهولة إلى الفضاء.

وهناك اكتشف نسخا طبق الأصل من المركبات الفضائية المخصّصة لتدريب رواد الفضاء، وبعض أجزاء محطة الفضاء الدولية، وكذلك مركبة «أوريون» التي أنهت للتو دورة حول القمر ضمن مهمة «أرتيميس 2».

وكما جرت العادة مع زوار كبار الشخصيات، وضع ويمبانياما توقيعه على فتحة تدريب، وتملكه العجب من الصغر المتناهي لحجم المركبة الروسية «سويوز»، وقاد مركبة تجوّل قمرية.

وفي مبنى التحكم بالمهام رقم 30، تحدث مع فريق البعثة 73 الذين قاموا بتركيب طوق وكرة سلة خصيصاً لهذه المناسبة واستمتعوا بتسديد الكرات في حالة انعدام الجاذبية.

وقبل أن يغادر لزيارة شركة «أكسيوم» الفضائية، التقى الظاهرة رائدة الفضاء الفرنسية صوفي أدينو التي التحقت منذ فبراير (شباط) بمحطة الفضاء الدولية في مهمة تمتد تسعة أشهر.

وتتذكر جاسمين نهِيلا التي كانت تتولى علاقات الوكالة الفضائية مع المشاهير قبل انتقالها إلى قسم الاتصال «كان متحمساً، وشغوفاً وسعيداً جداً».

وخلال زيارته، سجّل ويمبانياما رسالة ستُبث عند انطلاق «أرتيميس 2»: «إليكم يا من تستهدفون القمر، أتمنى لكم حظاً سعيداً!».

وفي مطلع الموسم، تحدّث عن سعادته بـ«لقاء رواد فضاء»، بينهم بيغي ويتسون التي أقامت أربع مرات على متن محطة الفضاء الدولية، و«اكتشاف آلات ومركبات مذهلة».

ويقدّر صاحب المركز الثالث في تصنيف جائزة أفضل لاعب لموسم 2026 أن «(ناسا) تجسّد هذه الذهنية، القدرة على تحقيق ما لا يمكن تخيّله»، مضيفاً أنه يستطيع «من دون شك إيجاد قاسم مشترك» بين ذلك ومسيرته كلاعب كرة سلة.

ومدفوعاً بإرادته بلوغ قمم اللعبة، أكد ويمبانياما لصحيفة «أويست-فرانس» في 2023 أن «الكون (يكلّمه)» عبر «حدس وأحلام»، مثل حلم إنهاء مسيرته مع سبيرز، «وهو أمر فيه شيء من التصوّف».

ويختم: «لديّ نار شديدة التوقّد في داخلي، لدرجة أنه لا يحق لي الشك (...) الكون يكلّمني من حين إلى آخر وأعرف إلى أين يأخذني».

مواضيع
رياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

غوميز يشترط على الفتح «حرية اختيار اللاعبين»... وانتظام الرواتب

رياضة سعودية غوميز مدرب الفتح (تصوير: عبد العزيز النومان)

غوميز يشترط على الفتح «حرية اختيار اللاعبين»... وانتظام الرواتب

وضع المدرب البرتغالي غوميز، شروطه على طاولة المسؤولين في نادي الفتح، إذا أرادوا التجديد معه لموسم آخر.

علي القطان (الدمام)
رياضة سعودية التقى الفيصل وزير الرياضة بعثة المنتخب قبيل مغادرتها للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026 (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

الفيصل ينقل تحيات ولي العهد لبعثة الأخضر المشاركة في كأس العالم

التقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم (الاثنين)، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية كارلو أنشيلوتي (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: البرازيل تبحث عن استعادة هيبتها تحت قيادة أنشيلوتي

بعد 24 عاماً من الغياب عن منصات التتويج، يعلّق المنتخب البرازيلي آماله على القدرات القيادية لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى جانب العودة الجدلية لنجمه نيمار.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
رياضة عالمية لامين يامال (أ.ب)
رياضة عالمية

مونديال 2026: يامال على رأس قائمة إسبانيا وغياب غير مسبوق للاعبي ريال مدريد

يقود النجم اليافع لامين يامال تشكيلة منتخب إسبانيا لكرة القدم التي أعلنها المدرب لويس دي لا فوينتي الاثنين والتي خلت من أي لاعب من ريال مدريد.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية هيونغ-مين سون (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مونديال 2026: غيوم داكنة تخيّم على كوريا الجنوبية مع الوداع المحتمل لنجمها سون

يتوجه هيونغ-مين سون ومنتخب بلاده كوريا الجنوبية إلى أميركا الشمالية وهم يرزحون تحت شعور بالتشاؤم، فيما يُتوقع أن يكون آخر ظهور لتميمة الفريق.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الرياضة رياضة عالمية

«البوندسليغا»: فولفسبورغ يودّع الكبار لأول مرة منذ 1997... وبادربورن يعود

فرحة لاعبي بادربورن وجماهيرهم بعد التأهل للبوندسليغا (أ.ف.ب)
فرحة لاعبي بادربورن وجماهيرهم بعد التأهل للبوندسليغا (أ.ف.ب)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

«البوندسليغا»: فولفسبورغ يودّع الكبار لأول مرة منذ 1997... وبادربورن يعود

فرحة لاعبي بادربورن وجماهيرهم بعد التأهل للبوندسليغا (أ.ف.ب)
فرحة لاعبي بادربورن وجماهيرهم بعد التأهل للبوندسليغا (أ.ف.ب)

فشل فولفسبورغ في اجتياز ملحق البقاء وهبط إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد خسارته أمام بادربورن 1-2 إياباً، الاثنين، بعد التمديد.

وودّع فولفسبورغ بطل ألمانيا عام 2019، دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 1997، بعدما كان تعادل ذهاباً على أرضه سلباً قبل خسارته خارج الديار في مباراة خاض معظمها منقوصاً إثر طرد الدنماركي يواكيم مايليه في الدقيقة 14.

وعلى الرغم من تقدّم فولفسبورغ بهدف دزينان بيتشينوفيتش بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، عادل فيليب بيلبيا (38) بل أن يمنح لورين كوردا فريقه الفوز في الوقت الإضافي (100).

ومنذ صعوده الأول في ربيع 1997، لم يغادر فولفسبورغ «البوندسليغا»، حيث خاض 29 موسماً متتالياً بين الكبار، وتوّج عام 2009 بلقب الدوري الوحيد في تاريخه. وفي ربيع 2015، حلّ وصيفاً في البطولة وأحرز كأس ألمانيا.

وكان فولفسبورغ، المملوك لعملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاغن، قد ضمن بقاءه مرتين عبر الملحق في 2017 و2018.

ومنذ إعادة العمل بنظام الملحق عام 2009، أصبح بادربورن رابع فريق من الدرجة الثانية يحقق الصعود عبر هذه المباريات، بعد نورمبرغ (2009)، فورتونا دوسلدورف (2012) وأونيون برلين (2019).

وسيخوض بادربورن موسمه الثالث في «البوندسليغا» بعد موسمي 2014-2015 و2019-2020 اللذين أنهاهما في المركزين الثامن عشر والأخير، ما أدى إلى هبوطه في المرتين.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)
الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)
الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)

نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)
الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)
الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)

لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

مواضيع
الرياضة تنس رولان غاروس فرنسا