رياضة عالمية

«إن بي إيه»: نيكس يضع قدمه في النهائي بفوز ثالث على كافالييرز

سجّل جايلن برانسون أعلى رصيد في اللقاء بـ30 نقطة (أ.ب)
بات نيويورك نيكس على بُعد خطوة من بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) للمرة الأولى منذ عام 1999، بعد فوزه خارج أرضه على كليفلاند السبت 121-108، ليمدد سلسلة انتصاراته في الأدوار الإقصائية إلى 10 مباريات.

سجّل جايلن برانسون أعلى رصيد في اللقاء بـ30 نقطة، وأضاف البريطاني أو. جي. أنونوبي 21 نقطة، بينما ساهم ميكال بريدجز بـ22 نقطة مع نسبة نجاح 11 من 15 تسديدة، ليضع نيويورك كافالييرز على حافة الإقصاء.

وقال برانسون: «أنا عاجز عن الكلام. أعتقد أننا قاتلنا، وهذا هو الأهم».

وتقدم نيكس 3-0 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية (من سبع مباريات)، وبات قادرا على حسمها في المباراة الرابعة المقررة الاثنين في كليفلاند.

ولم يسبق لأي فريق في تاريخ الدوري أن عاد من تأخر 0-3 ليفوز بسلسلة في الأدوار الإقصائية.

وقال أنونوبي: «السلسلة لم تنتهِ. علينا فقط أن نُبقي ضغطنا عليهم ونحاول الفوز بالمباراة».

وشدد برانسون على ضرورة مواصلة التركيز، قائلاً: «نركّز فقط على استحواذ واحد في كل مرة».

وأضاف: «بالطريقة الذهنية التي نعتمدها خلال الأسابيع القليلة الماضية، علينا أن نواصلها، بل أن نحسّنها».

وكان نيكس بلغ نهائي الدوري للمرة الأخيرة قبل 27 عاماً عندما خسر أمام سان أنتونيو سبيرز، ولم يحرز لقب البطولة منذ عام 1973.

وسجّل الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 13 نقطة مع ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة وثلاث سرقات، بينما أضاف جوش هارت 12 نقطة وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأربع سرقات، لنيويورك لم يتعرض لأي خسارة منذ شهر.

وقال برانسون: «ذهنيتنا لم تتغير».

وتابع: «نحاول أن نتحسن كل يوم. نحاول أن نتعلم من الانتصارات».

وأضاف: «هناك الكثير من الأمور التي يمكننا تحسينها. هناك الكثير مما يمكننا التحكم به، والكثير من الأخطاء الذهنية التي نحتاج إلى تصحيحها، لكننا دائماً نبحث عن طرق لنصبح أفضل».

وقاد إيفان موبلي كليفلاند بتسجيله 24 نقطة، وأضاف دونوفان ميتشل 23 نقطة، بينما سجّل جيمس هاردن 19 نقطة.

وكافالييرز، الذي أهدر تقدماً بفارق 22 نقطة في المباراة الأولى من السلسلة، لم يتقدم في النتيجة مطلقاً، بعدما فرض نيويورك سيطرته مبكراً وهيمن على اللقاء.

وقال أنونوبي: «أعتقد أنه يمكن القول إن الزخم انتقل (من المباراة الأولى)».

وأضاف: «نحاول أن نلعب بالطريقة الصحيحة في كل مباراة، لكن ربما ساهم هذا الزخم قليلاً».

وبدأ نيويورك المباراة بتسجيل 10 من أول 13 تسديدة، ليتقدم 29-19 بعد 8 دقائق و29 ثانية فقط، حيث سجل تاونز 11 نقطة خلال هذه الانطلاقة، في طريقه إلى تقدم 37-27 في نهاية الربع الأول.

وقلّص كليفلاند الفارق إلى 60-54 عند نهاية الشوط الأول، لكن كافالييرز خسر 6 كرات في الدقائق الست الأولى من الربع الثالث.

وتقدم نيكس 91-82 قبل الربع الأخير، قبل أن يوسّع الفارق إلى 110-93 في الدقائق الختامية، محققاً فوزه الخامس تواليا خارج أرضه.

وقال أنونوبي عن سر نجاح نيويورك: «الأمر يتعلق بتنفيذ خطة اللعب على جانبي الملعب، اللعب بالطريقة الصحيحة، تحريك الكرة ثم تحقيق الإيقافات الدفاعية».

«البوندسليغا»: فولفسبورغ يودّع الكبار لأول مرة منذ 1997... وبادربورن يعود

فشل فولفسبورغ في اجتياز ملحق البقاء وهبط إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد خسارته أمام بادربورن 1-2 إياباً، الاثنين، بعد التمديد.

وودّع فولفسبورغ بطل ألمانيا عام 2019، دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 1997، بعدما كان تعادل ذهاباً على أرضه سلباً قبل خسارته خارج الديار في مباراة خاض معظمها منقوصاً إثر طرد الدنماركي يواكيم مايليه في الدقيقة 14.

وعلى الرغم من تقدّم فولفسبورغ بهدف دزينان بيتشينوفيتش بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، عادل فيليب بيلبيا (38) بل أن يمنح لورين كوردا فريقه الفوز في الوقت الإضافي (100).

ومنذ صعوده الأول في ربيع 1997، لم يغادر فولفسبورغ «البوندسليغا»، حيث خاض 29 موسماً متتالياً بين الكبار، وتوّج عام 2009 بلقب الدوري الوحيد في تاريخه. وفي ربيع 2015، حلّ وصيفاً في البطولة وأحرز كأس ألمانيا.

وكان فولفسبورغ، المملوك لعملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاغن، قد ضمن بقاءه مرتين عبر الملحق في 2017 و2018.

ومنذ إعادة العمل بنظام الملحق عام 2009، أصبح بادربورن رابع فريق من الدرجة الثانية يحقق الصعود عبر هذه المباريات، بعد نورمبرغ (2009)، فورتونا دوسلدورف (2012) وأونيون برلين (2019).

وسيخوض بادربورن موسمه الثالث في «البوندسليغا» بعد موسمي 2014-2015 و2019-2020 اللذين أنهاهما في المركزين الثامن عشر والأخير، ما أدى إلى هبوطه في المرتين.

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

