«إن بي إيه»: نيكس يضع قدمه في النهائي بفوز ثالث على كافالييرز

بات نيويورك نيكس على بُعد خطوة من بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) للمرة الأولى منذ عام 1999، بعد فوزه خارج أرضه على كليفلاند السبت 121-108، ليمدد سلسلة انتصاراته في الأدوار الإقصائية إلى 10 مباريات.

سجّل جايلن برانسون أعلى رصيد في اللقاء بـ30 نقطة، وأضاف البريطاني أو. جي. أنونوبي 21 نقطة، بينما ساهم ميكال بريدجز بـ22 نقطة مع نسبة نجاح 11 من 15 تسديدة، ليضع نيويورك كافالييرز على حافة الإقصاء.

وقال برانسون: «أنا عاجز عن الكلام. أعتقد أننا قاتلنا، وهذا هو الأهم».

وتقدم نيكس 3-0 في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية (من سبع مباريات)، وبات قادرا على حسمها في المباراة الرابعة المقررة الاثنين في كليفلاند.

ولم يسبق لأي فريق في تاريخ الدوري أن عاد من تأخر 0-3 ليفوز بسلسلة في الأدوار الإقصائية.

وقال أنونوبي: «السلسلة لم تنتهِ. علينا فقط أن نُبقي ضغطنا عليهم ونحاول الفوز بالمباراة».

وشدد برانسون على ضرورة مواصلة التركيز، قائلاً: «نركّز فقط على استحواذ واحد في كل مرة».

وأضاف: «بالطريقة الذهنية التي نعتمدها خلال الأسابيع القليلة الماضية، علينا أن نواصلها، بل أن نحسّنها».

وكان نيكس بلغ نهائي الدوري للمرة الأخيرة قبل 27 عاماً عندما خسر أمام سان أنتونيو سبيرز، ولم يحرز لقب البطولة منذ عام 1973.

وسجّل الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 13 نقطة مع ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة وثلاث سرقات، بينما أضاف جوش هارت 12 نقطة وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأربع سرقات، لنيويورك لم يتعرض لأي خسارة منذ شهر.

وقال برانسون: «ذهنيتنا لم تتغير».

وتابع: «نحاول أن نتحسن كل يوم. نحاول أن نتعلم من الانتصارات».

وأضاف: «هناك الكثير من الأمور التي يمكننا تحسينها. هناك الكثير مما يمكننا التحكم به، والكثير من الأخطاء الذهنية التي نحتاج إلى تصحيحها، لكننا دائماً نبحث عن طرق لنصبح أفضل».

وقاد إيفان موبلي كليفلاند بتسجيله 24 نقطة، وأضاف دونوفان ميتشل 23 نقطة، بينما سجّل جيمس هاردن 19 نقطة.

وكافالييرز، الذي أهدر تقدماً بفارق 22 نقطة في المباراة الأولى من السلسلة، لم يتقدم في النتيجة مطلقاً، بعدما فرض نيويورك سيطرته مبكراً وهيمن على اللقاء.

وقال أنونوبي: «أعتقد أنه يمكن القول إن الزخم انتقل (من المباراة الأولى)».

وأضاف: «نحاول أن نلعب بالطريقة الصحيحة في كل مباراة، لكن ربما ساهم هذا الزخم قليلاً».

وبدأ نيويورك المباراة بتسجيل 10 من أول 13 تسديدة، ليتقدم 29-19 بعد 8 دقائق و29 ثانية فقط، حيث سجل تاونز 11 نقطة خلال هذه الانطلاقة، في طريقه إلى تقدم 37-27 في نهاية الربع الأول.

وقلّص كليفلاند الفارق إلى 60-54 عند نهاية الشوط الأول، لكن كافالييرز خسر 6 كرات في الدقائق الست الأولى من الربع الثالث.

وتقدم نيكس 91-82 قبل الربع الأخير، قبل أن يوسّع الفارق إلى 110-93 في الدقائق الختامية، محققاً فوزه الخامس تواليا خارج أرضه.

وقال أنونوبي عن سر نجاح نيويورك: «الأمر يتعلق بتنفيذ خطة اللعب على جانبي الملعب، اللعب بالطريقة الصحيحة، تحريك الكرة ثم تحقيق الإيقافات الدفاعية».