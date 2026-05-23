غوارديولا: تجاهلي الحارس هارت أكثر ما ندمت عليه في السيتي

كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، السبت، عن أكبر ندم له في مانشستر سيتي، وهو تجاهله طلب جو هارت بالبقاء حارساً أساسياً للنادي.

ويقود غوارديولا مباراته الأخيرة مدرباً لفريق سيتي، الأحد، أمام أستون فيلا، مُسدلاً الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات امتدت لـ10 سنوات في مانشستر.

وحقَّق الإسباني 20 لقباً مع سيتي، من بينها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول لقب للنادي في دوري أبطال أوروبا. رغم ذلك أقرَّ غوارديولا بشعوره بالندم مرة واحدة خلال فترة نجاحه الباهر في ملعب «الاتحاد».

أعار هارت إلى تورينو بعد أسابيع قليلة من التعاقد معه عام 2006، قبل أن يُوقِّع مع التشيلي كلاوديو برافو عام 2016، ثم البرازيلي إيدرسون في الموسم التالي.

حينها، حثَّ هارت الذي كان حارساً أساسياً في المنتخب الإنجليزي، مدربه غوارديولا (55 عاماً) على منحه فرصة لإثبات قدرته لتلبية رغباته في حارس قادر على بدء الهجمات بتمريرات متقنة.

قال غوارديولا لشبكة «سكاي سبورتس»: «أريد أن أعترف، أشعر بالندم. عندما تتخذ قرارات كثيرة. قرارات كثيرة جداً، لا بدّ أن ترتكب أخطاء».

وأضاف: «لكن أشعر بندم واحد يرافقني منذ سنوات طويلة، وهو أنَّي لم أمنح جو هارت فرصةً ليلعب معي ويثبت جدارته. كان عليّ أن أفعل ذلك، ليس لأني... كل الاحترام لكلاوديو، وكل الاحترام لإيدي الذي انضمّ للفريق، فقد كانا مهمَّين، ولكن في تلك اللحظة، كان بإمكاني أن أقول: (حسناً يا جو، لنحاول معاً. إذا لم ينجح الأمر، فلا بأس، سنغيّر الخطة)».

وتابع: «لكن هذا ما حدث. الحياة أحياناً... عليّ أن أتخذ قرارات، وأحياناً لا أكون منصفاً بما فيه الكفاية».

وأقرَّ غوارديولا بأنَّه تعلَّم من تجربته مع هارت الذي صرَّح بأنَّه كان غاضباً من القرار آنذاك. وأضاف: «ربما مع مرور الوقت والتعلُّم. لكني نادم على ذلك منذ ذلك الحين. في تلك اللحظة، قلت: (أنا أؤمن بذلك). أنا دائماً عنيد في قراراتي، عندما أؤمن بها».

وأردف مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق: «عندما تراودني الشكوك، أتحدث مع الناس، ولكن عندما أكون متأكداً تماماً، بنسبة 100 في المائة، أقول: (يا جماعة، علينا أن نفعل ذلك بهذه الطريقة)، وقد كنت في نادٍ دعمني بشكل مطلق في كل شيء في هذا الشأن».

وقال غوارديولا، المعروف بحماسه الشديد، إنَّ التعامل مع المشاعر الإنسانية أحد أصعب جوانب الإدارة، خصوصاً مع اللاعبين الذين ليسوا ضمن الفريق.

وختم قائلاً: «إذا قصَّرت في ذلك، فأنا أعتذر، لكن لم يكن ذلك قصدي أبداً، ولا كان ذلك قصد النادي».