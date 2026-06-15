أموريم يقترب من تدريب ميلان الإيطالي

ذكرت تقارير إعلامية أن روبين أموريم، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اقترب من تدريب فريق ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة «إيه بولا» البرتغالية، وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، اليوم (الاثنين) أن أموريم والنادي الإيطالي توصلا لاتفاق من حيث المبدأ على عقد يمتد حتى 2028، مع خيار إضافة موسم ثالث.

ولا يوجد أي تأكيد رسمي بشأن التقارير.

وقدم ميلان موسماً مخيباً للآمال تحت قيادة ماسيميليانو أليغري؛ حيث فشل الفريق في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته على أرضه في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وبعدها، أعلن ميلان رحيل أليغري بجانب المدير الإداري والمدير الرياضي والمدير التقني.

وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، الأسبوع الماضي، أن أوليفر غلاسنر، مدرب كريستال بالاس السابق، يقترب من تدريب الفريق، بينما تم ذكر اسم رالف رانغنيك مدرب منتخب النمسا كمرشح.

ولم يعمل أموريم منذ إقالته من مانشستر يونايتد في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكان أموريم (41 عاماً) قد تولى تدريب فرق سبورتينغ لشبونة وبراغا وكاسا بيا في البرتغال.